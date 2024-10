"A força do trabalho venceu", diz Adriane Lopes sobre vitória no segundo turno

ELEIÇÕES 2024

Na eleição municipal anterior, em 2024, abstenção foi de 154 mil; Neste ano, o número representa 28,60%

Neste domingo (27), 184.812 eleitores deixaram de votar no segundo turno das eleições para prefeita em Campo Grande, o que representa um recorde de abstenções no comparativo com as eleições municipais anteriores na Capital.

No primeiro turno, realizado no dia 6 de outubro, o número de eleitores ausentes foi de 164.799, dando um índice de 25,5% do total do eleitorado campo-grandense.

Já neste domingo, conforme dados disponibilizados pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE), o número de faltantes corresponde a 28,60% do total de 646.216 eleitores campo-grandenses.

O comparecimento nas urnas foi de 461.386 eleitores.

Com relação aos votos válidos, Adriane Lopes foi reeleita prefeita com 222.699 votos, o que corresponde a um percentual de 51,45%, enquanto Rose Modesto teve 210.112 votos, perfazendo 48,55%.

Ainda segundo dados do TSE, além da abstenção e votos válidos, houve ainda 16.871 votos nulos (3,66%) e 11.704 votos brancos (2,54%).

Reportagem publicada pelo Correio do Estado já apontava que a tendência era que as abstenções fossem maior no segundo turno e atingissem recorde.

Segundo explicou, na ocasião, o diretor do Instituto de Pesquisa Resultado (IPR), Aruaque Fressato Barbosa, há eleitores que confundem e acreditam que se não votaram no primeiro turno não podem votar no segundo, e acabam não comparecendo novamente.

Além disso, segundo ele, muitas pessoas também acreditam que o voto não tem poder de influenciar na eleição, o que não é verdadeiro, ainda mais levando em consideração que foram mais de 180 mil abstencções, enquanto a diferença de votos entre as candidatos foi de 12.587.

Segundo turno em Campo Grande

Com 100% das urnas apuradas, Adriane foi reeleita prefeita de Campo Grande com 51,45% dos votos válidos, contra 48,55% de Rose. Em números absolutos, foram 222.699 votos para Adriane e 210.112 votos para Rose, uma diferença de 12.587 votos entre elas.

No primeiro turno, Adriane Lopes também teve a maioria de votos, somando 31,67% dos votos válidos, contra 29,56% da candidata do União Brasil.

Apesar de já ocupar o cargo atualmente, Adriane Lopes é a primeira mulher eleita prefeita em Campo Grande. Isto porque o mandato atual da pepista foi "herdado" após a renúncia de Marquinhos Trad.

A Capital de Mato Grosso do Sul já teve duas prefeitas. Além de Adriane, Nely Bacha também ocupou o cargo nos anos 1980.

Nenhuma delas, porém, foi eleita pelo voto direto. Adriane Lopes foi vice na chapa de Marquinhos Trad (PSD), que renunciou em 2022 para candidatar-se a governador, pleito em que saiu derrotado. Na ocasião, ela assumiu o cargo.

Já Nelly Bacha foi vereadora e presidente da Câmara Municipal em 1983. Ela foi nomeada prefeita em março, após a exoneração do então prefeito Heráclito de Figueiredo, e ficou no cargo por dois meses.