Assembleia Legislativa de MS decreta luto oficial de três dias após morte de Amarildo Cruz

Morreu nesta sexta-feira (17), por volta das 12h40, o deputado estadual Amarildo Cruz, 60, do PT. O óbito foi confirmado pela assessoria de imprensa do parlamentar.

Segundo o comunicado, após dois dias internado no Proncor, Amarildo teve uma parada cardíaca durante a manhã, e não resistiu.

Aberto ao público, o velório do parlamentar será realizado a partir das 20h30 desta sexta-feira (17) até 6h de sábado (18) no saguão Nelly Martins, na Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul (ALEMS). Depois, o corpo segue para Presidente Epitácio (SP), onde também será velado.

A Casa de Leis decretou luto de três dias. As bandeiras, na entrada da ALEMS, estão a meio-mastro.

O Governo do Estado de Mato Grosso do Sul, em nota, informou que também decretará luto oficial de três dias em virtude do falecimento do deputado.

Carreira

Formado em Direito, com pós-graduação em Gestão Pública, Amarildo assumiu o posto de deputado estadual na ALEMS por cinco vezes. Foi eleito pela primeira vez em 2006, com quase 18 mil votos. Em 2010, concorreu à reeleição, ficando como 2º suplente em sua coligação. Em 2012 assumiu a superintendência do Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis em Mato Grosso do Sul (Ibama-MS).

Em 2013, retornou ao Parlamento Estadual, tendo como destaque em sua atuação a presidência da Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) da Saúde, a qual investigou irregularidades nos recursos repassados pelo Sistema Único de Saúde (SUS), para unidades hospitalares de 11 municípios de Mato Grosso do Sul.

Com 20.585 votos foi reeleito para o terceiro mandato na ALEMS, em 2014. Como primeiro suplente do PT, em 1º de junho de 2021 assumiu pela quarta vez como deputado estadual, após o falecimento do deputado estadual Cabo Almi em decorrência da Covid-19. Em 2022, foi reeleito para seu quinto mandato, com 17.249 votos, participando da atual 12ª Legislatura como líder da Bancada do PT.