Bancada federal de MS terá quatro mulheres, sendo duas estreantes na Câmara dos Deputados

A bancada federal de Mato Grosso do Sul terá quatro mulheres no mandato de 2027-2030, sendo duas delas estreantes na Câmara dos Deputados. As outras quatro vagas ficam com deputados que foram reeleitos.
Com 100% das urnas apuradas, Camila Jara (PT) foi a deputada federal mais votada no Estado, com 154.147 votos. Ela irá para seu segundo mandato em Brasília e será a única representante do PT.
Na sequência, Marcos Pollon (PL) foi reeleito, sendo o segundo mais votado, com 140.127 votos.
A terceira mais votada é Rose Modesto (União Brasil), que teve 124.409 votos. Rose Modesto estava sem mandado, mas já foi deputada federal pelo Estado.
Completa a bancada do PL a deputada Mara Caseiro, que recebeu 120.193 votos e é umas estreantes para o próximo quadriênio, e Rodolfo Nogueira, reeleito com 130.303 votos.
O Republicanos terá dois representantes, sendo Beto Pereira, que reelegeu-se com 77.485 votos, e Isa Marcondes, vereadora de Dourados, que também é uma das novidades da bancada federal para os próximos quatro anos.
Dagoberto Nogueira (PP) também terá mais quatro anos de mandato, com 56.217 votos.
Os deputados federais de Mato Grosso do Sul que não conseguiram a reeleição foram Dr. Luiz Ovando (PP), que recebeu 34.679 votos, e Geraldo Resende (União Brasil), com 31.714 votos. Ambos ficaram como suplentes.
O deputado federal Vander Louber não disputou a reeleição, optando por concorrer ao Senado, mas não foi eleito. Ele foi o terceiro mais votados, atrás de Reinaldo Azambuja e Capitão Contar, que irão ocupar as duas vagas por MS.
Eleitos
- Rose Modesto (União Brasil)
- Mara Caseiro (PL)
- Isa Marcondes (Republicanos)
Reeleitos
- Camila Jara (PL)
- Marcos Pollon (PL)
- Rodolfo Nogueira (PL)
- Beto Pereira (Republicanos)
- Dagoberto Nogueira (PSDB)