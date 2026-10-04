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Política

eleições 2026

Bancada federal de MS terá quatro mulheres, sendo duas estreantes na Câmara dos Deputados

Câmara ficou dividida com quatro mulheres e quatro homens; dois deputados que tentaram a reeleição não conseguiram votos suficientes e ficaram como suplentes

Glaucea Vaccari

Glaucea Vaccari

04/10/2026 - 19h31
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A bancada federal de Mato Grosso do Sul terá quatro mulheres no mandato de 2027-2030, sendo duas delas estreantes na Câmara dos Deputados. As outras quatro vagas ficam com deputados que foram reeleitos.

Com 100% das urnas apuradas, Camila Jara (PT) foi a deputada federal mais votada no Estado, com 154.147 votos. Ela irá para seu segundo mandato em Brasília e será a única representante do PT.

Na sequência, Marcos Pollon (PL) foi reeleito, sendo o segundo mais votado, com 140.127 votos.

A terceira mais votada é Rose Modesto (União Brasil), que teve 124.409 votos. Rose Modesto estava sem mandado, mas já foi deputada federal pelo Estado.

Completa a bancada do PL a deputada Mara Caseiro, que recebeu 120.193 votos e é umas estreantes para o próximo quadriênio, e Rodolfo Nogueira, reeleito com 130.303 votos.

O Republicanos terá dois representantes, sendo Beto Pereira, que reelegeu-se com 77.485 votos, e Isa Marcondes, vereadora de Dourados, que também é uma das novidades da bancada federal para os próximos quatro anos.

Dagoberto Nogueira (PP) também terá mais quatro anos de mandato, com 56.217 votos.

Os deputados federais de Mato Grosso do Sul que não conseguiram a reeleição foram Dr. Luiz Ovando (PP), que recebeu 34.679 votos, e Geraldo Resende (União Brasil), com 31.714 votos. Ambos ficaram como suplentes.

O deputado federal Vander Louber não disputou a reeleição, optando por concorrer ao Senado, mas não foi eleito. Ele foi o terceiro mais votados, atrás de Reinaldo Azambuja e Capitão Contar, que irão ocupar as duas vagas por MS.

Eleitos

  • Rose Modesto (União Brasil)
  • Mara Caseiro (PL)
  • Isa Marcondes (Republicanos)

Reeleitos

  • Camila Jara (PL)
  • Marcos Pollon (PL)
  • Rodolfo Nogueira (PL)
  • Beto Pereira (Republicanos)
  • Dagoberto Nogueira (PSDB)


 

1° Turno

Em MS, Flávio vence em 73 cidades enquanto Lula é o preferido de 6 municípios

Atual presidente venceu apenas em Miranda, Dois Irmãos de Buriti, Vicentina, Japorã, Tacuru, Paranhos

04/10/2026 20h20

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Fotos: TSE

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Finalizada a apuração de votos em todo o país, Flávio Bolsonaro (PL) foi o preferido em 73 municípios de Mato Grosso do Sul, ao passo que Lula (PT) foi o escolhido apenas em seis cidades ao fim da apuração deste domingo (4). 

De acordo com o portal de estatísticas do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), o atual presidente foi o preferido do eleitorado sul-mato-grossense apenas nas cidades de Miranda, Dois Irmãos de Buriti, Vicentina, Japorã, Tacuru, Paranhos. 

Mesmo vitorioso em locais específicos, Lula venceu sempre por margem apertada. Em Paranhos, o atual presidente conseguiu 3.192 votos ante 2.600 votos de Flávio.

Em Dois Irmãos de Buriti, Lula foi o preferido entre 3.579 eleitores enquanto Flávio foi escolhido por 2.509 pessoas. 

Em Japorã, Lula recebeu 3.273 votos, enquanto Flávio foi elegido por 1.452 votantes. O cenário se manteve em Tacuru, onde Lula recebeu 2.596 votos ao passo que Flávio foi votado por 1.695 pessoas. 

Em Miranda, Lula recebeu 7.626 votos válidos enquanto Flávio foi o escolhido por 5.937 eleitores. Em Vicentina, Lula venceu com 2.237 votos ante 2.164 de Flávio. Conforme o TSE, Flávio venceu em todas as demais cidades do Estado. 

No somatório geral, Flávio Bolsonaro conquistou ampla vantagem com relação ao petista, angariando 873.351 votos, enquanto o petista somou 516.855, diferença foi de 356.496 eleitores. 

2° turno 

Com mais de 96,7% das urnas apuradas até  às 19h57(de MS), Flávio Bolsonaro lidera o primeiro turno, com 47,48% dos votos

Já  presidente e candidato à reeleição Lula recebeu 44,63% do total de votos válidos contabilizado pela Justiça Eleitoral.

O segundo turno ocorre quando nenhum candidato consegue atingir a maioria da soma total dos votos computados, somando 50% mais um.

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva, candidato à reeleição pelo Partido dos Trabalhadores, votou em São Bernardo do Campo, região metropolitana de São Paulo.

Ao deixar a cabine de votação, o presidente reafirmou que o que está em jogo nas eleições  é a escolha entre o fortalecimento do regime democrático e a barbárie.

"O que está em jogo é definição de um projeto de Brasil. O povo vai ter que escolher entre o fortalecimento do regime democrático ou a barbárie, entre o desenvolvimento e o atraso", afirmou. "O Brasil não irá pra frente com miliciano, com orgia em torno da quadrilha do banco Master. O Brasil vai pra frente com seriedade", acrescentou.

O candidato Flávio Bolsonaro (PL) votou no Rio de Janeiro. Ele chegou pouco depois das 8h, logo após a abertura dos portões da Escola Municipal Barão Homem de Mello, na Vila Isabel.

O candidato disse estar confiante em uma vitória no primeiro turno das eleições, o que não se concretizou.

Ele disse também disse que está preparado para presidir o Brasil. "Estou muito feliz com a campanha limpa que nós fizemos. Eu estou mais do que preparado para presidir esse país e devolver o direito das famílias brasileiras de voltarem a sonhar", comentou.

Neste pleito, 158.745.463 eleitores estavam aptos a comparecer aos locais de votação, em todo o País, para escolher os candidatos que disputaram as vagas no primeiro turno das Eleições Gerais.

 

 

Fatalidades

Ao menos quatro pessoas morreram durante as eleições deste domingo, 4

Em Campo Grande, Maria de Lourdes Costa dos Santos, de 60 anos, passou mal dentro da sua seção eleitoral

04/10/2026 20h00

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Foto: Marcelo Victor / Correio do Estado

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Nas eleições deste domingo, 4, morreram quatro pessoas em colégios eleitorais espalhados pelo País. Os casos ocorreram em Cupira (PE), Rio de Janeiro (RJ), Manaus (AM) e Campo Grande (MS).

Em Cupira, no agreste pernambucano, um senhor teve um mal súbito na Escola Estadual Professora Maria de Lourdes Temporal. Segundo o Tribunal Regional Eleitoral de Pernambuco (TRE-PE), o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi chamado, mas o homem já havia falecido no local. A votação teve que ser paralisada para a remoção do corpo.

No Rio de Janeiro, um homem de 62 anos morreu após sofrer uma parada cardíaca enquanto estava em uma fila de votação na Barra da Tijuca, na zona oeste da capital. De acordo com o TRE-RJ, ele recebeu atendimento do Samu mas morreu durante os cuidados. O óbito foi confirmado às 12h43, e o corpo foi encaminhado ao Instituto Médico-Legal (IML).

Em Manaus, um idoso de 75 anos morreu após sofrer uma parada cardiorrespiratória em uma escola localizada no bairro Compensa, na Zona Oeste da capital do Amazonas. Segundo o TRE-MS, a equipe da Unidade de Suporte Avançado do Samu constatou a morte às 9h13

Em Campo Grande, Maria de Lourdes Costa dos Santos, de 60 anos, passou mal dentro da sua seção eleitoral na Escola Estadual Sebastião Santana de Oliveira. O marido e a filha dela estavam na fila de votação. De acordo com o TRE-MS, o Samu chegou em cerca de dez minutos, mas a eleitora não resistiu e morreu ainda na escola.

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