Biden conversa com Lula uma dia após ataques de terroristas em Brasília

PARTIDO

A direção nacional do partido gravou um vídeo em defesa da democracia, da Constituição Federal e das instituições

O governador Eduardo Riedel participou, na manhã desta segunda-feira (09/01), em São Paulo (SP), de uma reunião com outros governadores do PSDB para tratar sobre os atos terroristas em Brasília (DF). Além dele, estavam presentes a governadora de Pernambuco, Raquel Lyra, o governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite, e o presidente nacional do PSDB, Bruno Araújo.

Na reunião, os três governadores e o presidente nacional do PSDB ressaltaram a unidade política do partido se reforça agora em defesa da democracia, com a ida dos três governadores tucanos juntos a Brasília para tratar sobre medidas que possam estancar de vez os graves ataques institucionais como os cometidos no domingo (08/01).

“Não podemos aceitar qualquer tipo de agressão contra as instituições. Estamos aqui para trabalhar pelo que as pessoas querem”, declarou Eduardo Riedel, informando que, após a reunião, iria com os colegas governadores para Brasília, a convite do presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva (PT), para uma reunião com representantes dos Três Poderes.

O governador Eduardo Leite garantiu que, como governadores, eles têm a responsabilidade, em seus estados, de manter a ordem. “Nossas polícias estão preparadas para conter qualquer tipo de agressão”, disse.

Já a governadora Raquel Lyra completou que o Brasil precisa de união. “As pessoas querem saber como vão trabalhar, como vão ter comida na mesa. E nós, nos estados, estamos aqui para garantir que o país tenha paz social”, reforçou.

O presidente nacional do PSDB, Bruno Araújo, concluiu que o partido sempre esteve nos momentos mais importantes da vida pública brasileira.

“Diante dos graves fatos, o partido optou por manter a unidade política “em torno da defesa da democracia”, finalizou.

