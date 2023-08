Bolsonaristas passam longe de evento em que Dino trouxe R$ 200 milhões para segurança pública de MS

Ministro da Justiça, Flávio Dino, governador de Mato Grosso do Sul, Eduardo Riedel, e mais representantes do Estado - Marcelo Victor

Uma das linhas de frente do Bolsonarismo, as polícias sentiram a ausência de seus representantes no evento em que o ministro da Justiça, Flávio Dino, anunciou investimentos de pelo menos R$ 200 milhões para Mato Grosso do Sul até o fim deste ano.

Políticos do PP, do PL e até mesmo do União Brasil, partidos que são aliados do governo de Eduardo Riedel, e ainda estão alinhados com o ex-presidente Jair Bolsonaro, não foram ao evento em que Dino, em Campo Grande, anunciou a construção de quatro penitenciárias, entregou 78 viaturas, centenas de armamentos e munições e ainda entregou um cheque de R$ 35 milhões ao governador Eduardo Riedel (PSDB) e ao secretário de Estado de Justiça e Segurança Pública, Carlos Videira.

Prefeitos do PP, partido da ex-ministra da Agricultura de Bolsonaro, a senadora Tereza Cristina, também passaram longe do evento com Flávio Dino, apesar da cidade em que administram terem recebido recursos federais do ministério da Justiça e Segurança Pública, comandado pelo ex-governador do Maranhão, do PSB.

Alan Guedes (PP), prefeito de Dourados, cideade que recebeu R$ 1 milhão do programa Escola Segura, não foi. O mesmo fez Adriane Lopes (PP), cidade contemplada com R$ 840 mil do mesmo programa. Apenas o prefeito de Corumbá, Marcelo Yunes (PSDB), estava no ambiente.

Dentre os deputados estaduais, nomes como Coronel David (PL), João Henrique Catan (PL) e Rafael Tavares (PRTB), muito alinhado aos policiais, passaram distante do Centro de Convenções Rubens Gil de Camilo. O mesmo fez o vereador Coronel Vilassanti, que não compareceu ao evento em que foram anunciados mais recursos e equipamentos para as polícias e para a segurança pública de Mato Grosso do Sul.

A cifra de R$ 200 milhões, explicou Flávio Dino no evento, tem origem na somatória dos investimentos anunciados nesta segunda-feira (28), com mais de R$ 70 milhões do Fundo Nacional de Segurança Pública que Mato Grosso do Sul têm direito e não foram repassados pela gestão de Jair Bolsonaro (PL).

Dentre os deputados estaduais estiveram presentes Gleice Jane (PT), Pedro Kemp (PT) e João César Mato Grosso (PSDB). Dentre os deputados federais estiveram Geraldo Resende (PSDB), Vander Loubet (PT) e Camila Jara (PT). A senadora Soraya Thronicke (Podemos) também foi ao Centro de Convenções.

O ex-governador Reinaldo Azambuja também esteve presente no evento em que a ministra do Planejamento, Simone Tebet, o ministro da Justiça e Segurança Pública e Segurança Pública, Flávio Dino (PSB) e o Governador Eduardo Riedel (PSDB) comandaram a mesa.

