Bolsonaro detona senadora de MS e manda recado para Tereza Cristina

Clique e participe do nosso grupo no WhatsApp

Participe do grupo do Correio do Estado no WhatsApp e receba as notícias do dia direto no seu celular.

O ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) teceu críticas as senadoras sul-mato-grossenses Soraya Thronicke (Podemos) e Tereza Cristina (PP), ao comentar sobre as possíveis candidaturas e apoio para as eleições do ano que vem, especificamente para as vagas no Senado.

Os comentários foram feitos nesta segunda-feira (20), durante entrevista ao canal AuriVerde Brasil, no Youtube. Inicialmente, Bolsonaro criticou a decisão do senador Marcos Pontes (PL-SP), ex-ministro da Ciência e Tecnologia, de se candidatar à presidência do Senado, classificando como “lamentável”, falta de disciplina e que ele não honra a palavra dada.

Durante os comentários, o ex-presidente citou conversas para lançar candidaturas assertivas em 2026 e, de acordo com o Estadão, ao se referir a Mato Grosso do Sul, disse que haverá um candidato do partido ao Senado, momento em que criticou Soraya Thronicke, que foi eleita em 2018 pelo PSL, mesmo partido pelo qual ele foi eleito.

"A atual senadora que se elegeu usando o meu nome é uma desgraça” e “não soma em nada. A gente vai mudando, vai acertando", declarou Bolsonaro, em referência à Soraya.

Ela foi procurada pelo Estadão para comentar as declarações de Bolsonaro, mas não se manifestou até a publicação da reportagem.

Em 20018, ambos eram do mesmo partido e Soraya foi eleira na chamada onda bolsonarista. Quatro anos depois, em 2022, de aliados os dois passaram a adversários, pois ambos foram candidatos a presidência e trocaram farpas durante a campanha.

No segundo turno, disputado por Lula (PT) e Bolsonaro, a senadora se recusou a votar, dizendo que preferia pagar multa a escolher entre um dos dois. Lula saiu vitorioso do pleito.

Ainda durante a entrevista ao canal do Youtube, Bolsonaro também se dirigiu a Tereza Cristina, que foi ministra da Agricultura em sua gestão. Ele alfinetou a senadora ao dizer que ela não chegaria onde chegou sem a ajuda dele.,

Bolsonaro disse que cumpre promessas, mas ao dar ministérios a alguns aliados, eles passaram a agir como dono das pastas.

Entre esses aliados, ele citou Tereza Cristina, e afirmou que sozinha a senadora "não chegaria onde chegou, mandando o recado diretamente a ela.

“Tereza Cristina, sozinha, no outro governo, você não chegaria onde chegou, mas de jeito nenhum. Tudo tinha um ‘mas’. Você vai ser ministra, mas, tal e tal secretaria não são suas, são de outros partidos políticos”, disse, sem entrar em maiores detalhes sobre quais são as expectativas dele com relação à senadora e quais possíveis acordos a senadora não cumpriu.

Nas eleições municipais de 2024, apesar de não haver ruptura pública entre ambos, cada um ocupou um palanque em Campo Grande no primeiro turno.

Enquanto Bolsonaro declarou apoio ao candidato a prefeitura Beto Pereira (PSDB), Tereza Cristina apoiou Adriane Lopes (PP)l Já no segundo turno, ambos ficaram ao lado de Adriane, que foi eleita ao superar a candidata Rose Modesto (União Brasil).

Tereza Cristina também não se manifestou sobre os "avisos" de Bolsonaro.