Bolsonaro chora após ser impedido de ir à posse de Trump nos EUA; veja vídeo

SENTIDO DENOTATIVO

Contrato para pavimetação de 15 km em rodovia em Bonito sofreu reajuste de 72%, superando em três vezes os acréscimos normais, que chegam a 25%

“No meio do caminho tinha uma pedra Tinha uma pedra no meio do caminho”. Guardadas as devidas interpretações, o famoso poema de Carlos Drummond de Andrade está sendo utilizado pela Agesul para justificar o reajuste da ordem de 72% no contrato para a pavimentação de um trecho de 15 quilômetros da MS-382, no município de Bonito, nas proximidades da famosa Gruta do Lago Azul.

Em abril de 2022, a empreiteira Via Magna foi contratada por R$ 32.099.413,00 para asfaltar um trecho da rodovia. Agora, conforme publicação do diário oficial do Governo do Estado desta sexta-feira, (17), o valor do contrato recebeu mais um acréscimo, de R$ 18.292.302,46, e passou para R$ 55.161.146,79, o que representa alta de 71,8% em relação ao valor inicial. E, como a obra ainda estão longe de acabar, existe a possibilidade de sofrer novos aumentos.

Normalmente, os valores das licitações podem ser reajustados em até 25%, conforme a legislação relativa às licitações públicas. Porem, para justificar o aumento três vezes maior que esse percentual, a Agência Estadual de Gestão de Empreendimentos (Agesul) informou que “durante a execução foram identificadas condições geológicas não previstas no projeto original, elaborado em 2014, como a presença de rochas que exigiram ajustes técnicos”.

E, além destas pedras, ou rochas, a Agesul informou ainda que “a nova realidade do tráfego na região exigiu atualizações estruturais para garantir a durabilidade e segurança do pavimento”.

Para concluir, a nota da administração estadual faz questão de dizer que “reafirmamos o compromisso com a transparência e a entrega de uma obra de qualidade, indispensável para o desenvolvimento regional. As adequações garantem o pleno atendimento das necessidades atuais e futuras da rodovia”.

O trecho da MS-382 que sofreu o reajuste leva o asfalto, que chegava até a gruta, à região conhecida como Baia das Garças, no entroncamento com a MS-339, a qual não é pavimentada.

Antes disso, em 2020, já haviam sido pavimentados em torno de sete quilômetros desta rodovia, ligando a área urbana de Bonito até o acesso à famosa gruta, um dos importantes pontos turísticos do município.

Com o acréscimo no valor final anunciado nesta sexta-feira, o custo médio do quilômetro asfaltado saltou de R$ 2,1 milhões para a casa dos R$ 3,6 milhões.

E, além de aumentar o valor, a Agesul também ampliou mais uma vez o prazo para conclusão dos trabalhos, desta vez por mais quatro meses. Agora, a empreiteira Via Magna tem até meados de junho de deste ano para concluir os trabalhos.

Em 2022, quando da assinatura do contrato, a prazo então definido era de 300 dias a partir da assinatura da ordem de serviço.

Na época do lançamento da obra, o Governo do Estado explicou que, além beneficiar o escoamento da produção agrícola local, a pavimentação desse trecho da MS-382 facilitará o acesso à região pantaneira, já que a própria rodovia, em seu prolongamento, e a MS-339 levam ao Pantanal, em direção a Porto Murtinho.

O POEMA

Publicado pela primeira vez há quase cem anos, em 1928, o poema "No Meio do Caminho", é um dos mais famosos da literatura brasileira. As pedras, segundo os intérpretes, são uma referência aos obstáculos que Drummond (1902-1987) encontrou na vida. E, até hoje, na maioria dos casos, as pedras no meio do caminho são mencionadas com este mesmo sentido, revelando o alcance de sua obra.