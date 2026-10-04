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Brasileira detida pelo ICE em aeroporto dos EUA está presa há mais de um mês

Atriz Renata Alves Mietto, de 26 anos, foi abordada e presa por agentes do Serviço de Imigração e Alfândega dos Estados Unidos

Estadão Conteúdo

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04/10/2026 - 21h00
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Uma brasileira está detida no aeroporto de Los Angeles, nos Estados Unidos, há mais de um mês. A atriz Renata Alves Mietto, de 26 anos, foi abordada e presa por agentes do Serviço de Imigração e Alfândega dos Estados Unidos (ICE) que estavam à paisana no local. As informações são da RFI, agência francesa de notícias.

Renata foi detida no dia 27 de agosto, quando se preparava para embarcar para o Havaí para comemorar o aniversário da mãe. Segundo Márcia Rilda Alves dos Reis, em entrevista à RFI, a filha passou pela segurança e pelo raio-x, entrou com o passaporte e, quando já estava no portão de embarque, foi abordada pelos agentes.

"Nós achávamos que, nessa questão de pegar voo, eles só estavam pegando quem tivesse algum tipo de crime. Mas a gente não sabia que eles estavam prendendo qualquer pessoa. Quando você passa na segurança, eles têm essa ligação direta com o ICE, essa impressão que a gente tem", explicou Márcia.

A atriz chegou aos Estados Unidos em 2016, quando tinha 16 anos. A mãe explica que a filha perdeu o status de permanência nos Estados Unidos há cerca de dois anos, após receber uma orientação jurídica equivocada.

De acordo com a reportagem, Renata fez o ensino médio no país e estudou Artes Cênicas na Utah Valley University. Há pouco mais de três anos, vive em Los Angeles, onde se tornou proprietária de uma empresa de limpeza. Como atriz, participou de produções como The Cool Kids, uma série norte-americana.

Em Los Angeles, Márcia informou que a filha foi transferida para Adelanto, onde ficou por 20 dias. Depois de uma audiência em 18 de setembro, a brasileira foi levada até El Paso, no Texas.

A defesa pediu que ela pudesse responder ao processo em liberdade, mas o pedido foi negado sob o argumento de que ela representaria um risco. Segundo a mãe, Renata nunca cometeu nenhum crime e estaria detida exclusivamente por estar sem status migratório regular.

"Eu sei que ela ficou muito tempo, ficou horas dentro de uma van sem poder fazer xixi, sem poder tomar água, algemada nos pés, na cintura, nas mãos, sentada por horas até entrar no voo. Chegando lá (El Paso), ficou das 21h até o dia seguinte às 17h sentada, quando ela foi colocada em um quarto", relata a mãe.

Segundo Márcia, a filha está seguindo o aconselhamento jurídico e solicita a saída voluntária do país. Mesmo sendo contra a vontade da filha, a mãe acredita que essa seria a solução.

A família tenta agora autorização para visitá-la, mas, até o momento, não conseguiu agendar com o centro de detenção. Do lado de fora da prisão, familiares e advogados tentam encontrar uma saída para o caso.

"Apesar de ela ter ficado esse tempo fora de status, não é ilegal, é fora de status. Ela é uma menina que entrou aqui com 16 anos, estudou aqui. Eu pagava todos os estudos dela. Paguei muito caro para ela estudar. Então, ela fez faculdade. E, infelizmente, a gente teve uma orientação errada de um advogado. Ela está emocionalmente devastada, descontrolada", disse a mãe à RFI.

Em entrevista à agência de notícias, a advogada de imigração e também advogada do Consulado de Los Angeles, Gisele Ambrósio, contou que, desde junho, aumentou muito o número de detenções nos aeroportos, inclusive em embarques nacionais, como aconteceu com Renata.

Fatalidades

Ao menos quatro pessoas morreram durante as eleições deste domingo, 4

Em Campo Grande, Maria de Lourdes Costa dos Santos, de 60 anos, passou mal dentro da sua seção eleitoral

04/10/2026 20h00

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Foto: Marcelo Victor / Correio do Estado

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Nas eleições deste domingo, 4, morreram quatro pessoas em colégios eleitorais espalhados pelo País. Os casos ocorreram em Cupira (PE), Rio de Janeiro (RJ), Manaus (AM) e Campo Grande (MS).

Em Cupira, no agreste pernambucano, um senhor teve um mal súbito na Escola Estadual Professora Maria de Lourdes Temporal. Segundo o Tribunal Regional Eleitoral de Pernambuco (TRE-PE), o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi chamado, mas o homem já havia falecido no local. A votação teve que ser paralisada para a remoção do corpo.

No Rio de Janeiro, um homem de 62 anos morreu após sofrer uma parada cardíaca enquanto estava em uma fila de votação na Barra da Tijuca, na zona oeste da capital. De acordo com o TRE-RJ, ele recebeu atendimento do Samu mas morreu durante os cuidados. O óbito foi confirmado às 12h43, e o corpo foi encaminhado ao Instituto Médico-Legal (IML).

Em Manaus, um idoso de 75 anos morreu após sofrer uma parada cardiorrespiratória em uma escola localizada no bairro Compensa, na Zona Oeste da capital do Amazonas. Segundo o TRE-MS, a equipe da Unidade de Suporte Avançado do Samu constatou a morte às 9h13

Em Campo Grande, Maria de Lourdes Costa dos Santos, de 60 anos, passou mal dentro da sua seção eleitoral na Escola Estadual Sebastião Santana de Oliveira. O marido e a filha dela estavam na fila de votação. De acordo com o TRE-MS, o Samu chegou em cerca de dez minutos, mas a eleitora não resistiu e morreu ainda na escola.

eleições 2026

Lula e Flávio Bolsonaro disputarão segundo turno para a presidência do Brasil

Flávio Bolsonaro largou na frente do atual presidente, com 47,50% dos votos válidos, contra 44,61% de Lula; segundo turno será no dia 25 de outubro

04/10/2026 19h57

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Luiz Inácio Lula da Silva e Flávio Bolsonaro disputarão o segundo turno

Luiz Inácio Lula da Silva e Flávio Bolsonaro disputarão o segundo turno Foto: Divulgação

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A eleição presidencial será decidida em um segundo turno entre o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e Flávio Bolsonaro (PL). As eleições ocorreram neste domingo (4) e o segundo turno será no dia 25 de outubro, último domingo do mês

Com mais de 96,7% das urnas apuradas até  às 19h57(de MS), Flávio Bolsonaro lidera o primeiro turno, com 47,48% dos votos

Já  presidente e candidato à reeleição Lula recebeu 44,63% do total de votos válidos contabilizado pela Justiça Eleitoral.

O segundo turno ocorre quando nenhum candidato consegue atingir a maioria da soma total dos votos computados, somando 50% mais um.

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva, candidato à reeleição pelo Partido dos Trabalhadores, votou em São Bernardo do Campo, região metropolitana de São Paulo.

Ao deixar a cabine de votação, o presidente reafirmou que o que está em jogo nas eleições  é a escolha entre o fortalecimento do regime democrático e a barbárie.

"O que está em jogo é definição de um projeto de Brasil. O povo vai ter que escolher entre o fortalecimento do regime democrático ou a barbárie, entre o desenvolvimento e o atraso", afirmou. "O Brasil não irá pra frente com miliciano, com orgia em torno da quadrilha do banco Master. O Brasil vai pra frente com seriedade", acrescentou.

O candidato Flávio Bolsonaro (PL) votou no Rio de Janeiro. Ele chegou pouco depois das 8h, logo após a abertura dos portões da Escola Municipal Barão Homem de Mello, na Vila Isabel.

O candidato disse estar confiante em uma vitória no primeiro turno das eleições, o que não se concretizou.

Ele disse também disse que está preparado para presidir o Brasil. "Estou muito feliz com a campanha limpa que nós fizemos. Eu estou mais do que preparado para presidir esse país e devolver o direito das famílias brasileiras de voltarem a sonhar", comentou.

Neste pleito, 158.745.463 eleitores estavam aptos a comparecer aos locais de votação, em todo o País, para escolher os candidatos que disputaram as vagas no primeiro turno das Eleições Gerais.

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