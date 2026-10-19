Últimas Notícias Cidades Política Economia Esportes Correio B Opinião Classificados

Política

Campo Grande

Câmara decreta luto de três dias por morte de ex-vereador Elias Dib

Elias Dib faleceu na madrugada desta segunda-feira enquanto dormia

Alison Silva

Alison Silva

19/10/2026 - 13h45
Nos siga no
O Correio do Estado no Google News
Ícone WhatsApp Participe do grupo do Correio do Estado no WhatsApp e receba as notícias do dia direto no seu celular. Clique e participe do nosso grupo no WhatsApp
Continue lendo...

A Câmara Municipal de Campo Grande decretou luto de três dias pela morte do ex-vereador Elias Gazal Dib, morte ocorrida na madrugada desta segunda-feira (19).

Formado em Psicologia, Elias Dib tinha 78 anos e exerceu quatro mandatos consecutivos entre 1989 a 2004, todos filiado ao MDB. Ex-presidente da Santa Casa de Campo Grande, faleceu enquanto dormia nesta madrugada, em Campo Grande. 

O velório acontece até às 15h na Capela Monte Fuji, na Rua 13 de Maio, 4217. Já o sepultamento acontece às 15h30, no Cemitério Santo Antônio.  

"Neste momento de dor, a Câmara Municipal, em nome de seu presidente vereador Epaminondas Neto, o Papy, e demais vereadores, se solidariza com familiares, amigos e demais entes queridos, desejando força e conforto para superar esta difícil perda. Pelo falecimento e em sinal de pesar, fica declarado Luto Oficial por três dias, conservando-se a bandeira hasteada a meio-mastro" trouxe a Câmara em nota.

Ao longo da carreira política, participou da vida pública da Capital e consolidou sua atuação dentro da legenda. Nas eleições municipais de 1996, foi eleito vereador com 4.334 votos. Quatro anos depois, conquistou a reeleição com 3.734 votos.

Elias também disputou uma vaga na Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul em 1994, quando recebeu 3.985 votos e ficou na suplência.

Nota de pesar

Em manifestação publicada nas redes sociais, o presidente estadual do MDB, Waldemir Moka, lamentou a morte do ex-parlamentar e destacou os serviços prestados à população campo-grandense.

Na nota, o dirigente ressaltou a contribuição de Elias para a história política do município e seu compromisso com a comunidade durante os quatro mandatos exercidos na Câmara Municipal.

O partido também manifestou solidariedade aos familiares e amigos do ex-vereador, desejando força e conforto neste momento de luto. 

*Colaborou Alicia Miyashiro

ELEIÇÕES 2026

Urnas começam a ser distribuídas para o segundo turno em MS

Às 12h, ocorre a primeira remessa de distribuição, que parte da Paróquia Nossa Senhora de Fátima, em Campo Grande

19/10/2026 10h50

Compartilhar
Urnas eletrônicas em depósito, prontas para serem entregues

Urnas eletrônicas em depósito, prontas para serem entregues MARCELO VICTOR

Continue Lendo...

Urnas eletrônicas começaram a ser distribuídas nesta segunda-feira (19) em Mato Grosso do Sul, para realização do segundo turno, que ocorre no próximo domingo (25).

De acordo com o Tribunal Regional Eleitoral (TRE-MS), a distribuição começa a partir da 8ª Zona Eleitoral (8ªZE), que abrange alguns bairros de Campo Grande.

Urnas eletrônicas em depósito, prontas para serem entreguesUrnas eletrônicas em depósito na Paróquia Nossa Senhora de Fátima, em Campo Grande. Foto: Marcelo Victor

Às 12h, ocorre a primeira remessa de distribuição, que parte da Paróquia Nossa Senhora de Fátima, localizada na rua Frei Gregório, número 527, Jardim Monte Líbano - onde as urnas estão depositadas.

A partir de então, as urnas serão encaminhadas aos locais de votação, como escolas e igrejas. O transporte é organizado pela Justiça Eleitoral, que coordena a logística para garantir que cheguem aos locais de votação dentro do prazo previsto.

Em seguida, os equipamentos serão instalados nas seções eleitorais e passarão por procedimentos de segurança.

SEGUNDO TURNO

Segundo turno das eleições 2026 ocorre neste domingo (25) em todo o Brasil.

Em Mato Grosso do Sul, Eduardo Riedel foi reeleito governador de Mato Grosso do Sul no primeiro turno com mais de 67% dos votos válidos. Portanto, não haverá eleição para governador no Estado.

Somente haverá eleição para presidente, cuja disputa é entre Lula (PT) e Flávio Bolsonaro (PL).

O estados brasileiros que terão segundo turno para governador são Acre, Amazonas, Tocantins, Espírito Santo e Rio Grande do Norte. 

 

AUSÊNCIA NAS URNAS

Abstenção de 483 mil em MS cresceu nos redutos de Lula

Levantamento revela que quase um em cada quatro eleitores faltou ao primeiro turno das eleições; os jovens formaram o maior grupo de ausentes

19/10/2026 07h55

Compartilhar
No dia 4, durante o primeiro turno, a chuva fez com que muitos eleitores não fossem até os locais de votação no Estado

No dia 4, durante o primeiro turno, a chuva fez com que muitos eleitores não fossem até os locais de votação no Estado Foto: Marcelo Victor / Correio do Estado

Continue Lendo...

A uma semana do segundo turno da eleição presidencial, marcado para o dia 25, os 483 mil eleitores de MS que não compareceram às urnas no primeiro turno representam um contingente importante para as campanhas do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e do senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ).

Levantamento do Correio do Estado, com base em dados do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), mostra que a abstenção cresceu principalmente em municípios onde o petista obteve suas maiores votações e entre os eleitores mais jovens. Ao todo, 483.210 sul-mato-grossenses deixaram de votar, o equivalente a 23,87% do eleitorado considerado na totalização. 

O índice é superior aos 22,08% registrados em 2022 e ultrapassa a média nacional de 21,08%. O Estado apresentou a maior taxa de abstenção do País no primeiro turno deste ano. Enquanto no Centro-Oeste a ausência nas urnas aumentou 0,37 ponto porcentual em relação à eleição presidencial anterior, Mato Grosso do Sul registrou crescimento de aproximadamente 1,8 ponto porcentual, quase cinco vezes mais.

O número de eleitores que não votaram supera a diferença registrada entre os dois candidatos, pois Flávio recebeu 873.351 votos, equivalentes a 58,60% dos votos válidos, enquanto Lula conquistou 516.855, ou 34,68%.

A vantagem do candidato do PL foi de 356.496 votos, 126.714 votos a menos que o contingente de eleitores ausentes, entretanto, a distribuição geográfica das abstenções apresenta uma particularidade.

O levantamento revela também que a abstenção aumentou em 60 dos 79 municípios sul-mato-grossenses, que concentram aproximadamente 79% do eleitorado estadual. O crescimento foi mais acentuado em cidades onde Lula venceu a eleição e em regiões com maior presença de indígenas.

Nas seis cidades em que o presidente terminou o primeiro turno à frente de Flávio Bolsonaro – Japorã, Tacuru, Dois Irmãos do Buriti, Miranda, Paranhos e Vicentina –, a abstenção passou de 23,9%, em 2022, para 27,5%, neste ano. A elevação de 3,6 pontos porcentuais representa o dobro do aumento médio registrado em MS.

O comportamento também aparece na análise dos locais de votação. Entre os 20% dos locais com menor abstenção, a média de ausências foi de 16,9% e Lula recebeu 30% dos votos válidos. Já entre os 20% com maior abstenção, o porcentual de faltosos chegou a 31,7%, enquanto o petista conquistou 42% dos votos.

Os números não permitem afirmar que os eleitores ausentes votariam em Lula, uma vez que o voto é secreto, entretanto, demonstram que a ausência nas urnas foi proporcionalmente mais elevada em áreas onde o presidente teve melhor desempenho.

Além disso, os eleitores de 18 a 29 anos formaram o maior grupo de ausentes no primeiro turno, com 123.195 faltosos, número equivalente a 29,4% dessa faixa etária, contra 25,9% em 2022. Os jovens representaram aproximadamente um quarto de todas as abstenções.

CAPITAL AUSENTE

Campo Grande concentrou 128.942 eleitores ausentes, o equivalente a 20,1% do eleitorado, acima dos 17,6% registrados em 2022. A Capital respondeu por 27% das abstenções estaduais. Somadas, as cinco maiores cidades – Campo Grande, Dourados, Três Lagoas, Ponta Porã e Corumbá – concentraram 45% dos faltosos.

Em Campo Grande, a abstenção chegou a aproximadamente 23% em locais de votação em bairros com menor escolaridade, contra 13,5% nas regiões mais escolarizadas. Flávio venceu na Capital com 58,68% dos votos válidos, ante 32,38% de Lula.

* Saiba 

O cientista político Tércio Albuquerque avalia que o crescimento da abstenção eleitoral pode ser decisivo no segundo turno, pois a ausência nas urnas atinge principalmente eleitores de menor renda e escolaridade, parcela que também integra a base de apoio do presidente Lula. “O contingente que se manteve já definido, votando em um ou outro candidato, não vai mudar muito. O que vai fazer a diferença é aquele candidato que conseguir trazer da abstenção à presença em urna”, afirmou.

NEWSLETTER

Fique sempre bem informado com as notícias mais importantes do MS, do Brasil e do mundo.

Fique Ligado

Para evitar que a nossa resposta seja recebida como SPAM, adicione endereço de

e-mail [email protected] na lista de remetentes confiáveis do seu e-mail (whitelist).

MAIS LIDAS

1

A energia do Tarô da semana entre 19 e 25 de outubro. Valorize suas conquistas
Astrologia Correio B+

/ 1 dia

A energia do Tarô da semana entre 19 e 25 de outubro. Valorize suas conquistas

2

Após 40 anos, dinastia dos bicheiros de MS está por um fio
poder

/ 2 dias

Após 40 anos, dinastia dos bicheiros de MS está por um fio

3

Resultado da Quina de hoje, concurso 7145, domingo (18/10): veja o rateio
loteria

/ 1 dia

Resultado da Quina de hoje, concurso 7145, domingo (18/10): veja o rateio

4

Resultado da Loteria Federal 6110-7 de hoje, domingo (18/10)
LOTERIA

/ 1 dia

Resultado da Loteria Federal 6110-7 de hoje, domingo (18/10)

5

Resultado da Lotofácil de hoje, concurso 3807, domingo (18/10): veja o rateio
loteria

/ 1 dia

Resultado da Lotofácil de hoje, concurso 3807, domingo (18/10): veja o rateio

EXCLUSIVO PARA ASSINANTES

ASSINANTES
Professor e direitos previdenciários: entre a valorização da educação e os retrocessos da reforma
Exclusivo para Assinantes

/ 3 dias

Professor e direitos previdenciários: entre a valorização da educação e os retrocessos da reforma
Quando a doença se enquadra como grave para isenção de IR (Mesmo fora do rol da lei)
Exclusivo para Assinantes

/ 4 dias

Quando a doença se enquadra como grave para isenção de IR (Mesmo fora do rol da lei)
Planejamento estratégico não é planejar o ano
Exclusivo para Assinantes

/ 6 dias

Planejamento estratégico não é planejar o ano
Quem cuida da saúde da população também precisa cuidar do próprio futuro previdenciário
direito previdenciário

/ 09/10/2026

Quem cuida da saúde da população também precisa cuidar do próprio futuro previdenciário