Câmara decreta luto de três dias por morte de ex-vereador Elias Dib

Elias Gazal Dib exerceu quatro mandatos como vereador de Campo Grande, entre 1989 e 2004, pelo então PMDB - Divulgação/ Redes Sociais

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A Câmara Municipal de Campo Grande decretou luto de três dias pela morte do ex-vereador Elias Gazal Dib, morte ocorrida na madrugada desta segunda-feira (19).

Formado em Psicologia, Elias Dib tinha 78 anos e exerceu quatro mandatos consecutivos entre 1989 a 2004, todos filiado ao MDB. Ex-presidente da Santa Casa de Campo Grande, faleceu enquanto dormia nesta madrugada, em Campo Grande.

O velório acontece até às 15h na Capela Monte Fuji, na Rua 13 de Maio, 4217. Já o sepultamento acontece às 15h30, no Cemitério Santo Antônio.

"Neste momento de dor, a Câmara Municipal, em nome de seu presidente vereador Epaminondas Neto, o Papy, e demais vereadores, se solidariza com familiares, amigos e demais entes queridos, desejando força e conforto para superar esta difícil perda. Pelo falecimento e em sinal de pesar, fica declarado Luto Oficial por três dias, conservando-se a bandeira hasteada a meio-mastro" trouxe a Câmara em nota.

Ao longo da carreira política, participou da vida pública da Capital e consolidou sua atuação dentro da legenda. Nas eleições municipais de 1996, foi eleito vereador com 4.334 votos. Quatro anos depois, conquistou a reeleição com 3.734 votos.

Elias também disputou uma vaga na Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul em 1994, quando recebeu 3.985 votos e ficou na suplência.

Nota de pesar

Em manifestação publicada nas redes sociais, o presidente estadual do MDB, Waldemir Moka, lamentou a morte do ex-parlamentar e destacou os serviços prestados à população campo-grandense.

Na nota, o dirigente ressaltou a contribuição de Elias para a história política do município e seu compromisso com a comunidade durante os quatro mandatos exercidos na Câmara Municipal.

O partido também manifestou solidariedade aos familiares e amigos do ex-vereador, desejando força e conforto neste momento de luto.

*Colaborou Alicia Miyashiro