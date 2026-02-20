Últimas Notícias Cidades Política Economia Esportes Correio B Opinião Classificados

Política

Duplicação da BR-163

Câmara tenta impedir despejo de vendedores de Anhanduí

Em audiência pública, vereadores buscam alternativas para manter comerciantes diante do avanço da duplicação da BR-163

Laura Brasil

20/02/2026 - 11h00
Com o avanço das obras de duplicação da BR-163, que pode afetar a permanência dos comerciantes com suas barracas no entorno da via, no distrito de Anhanduí, a Câmara Municipal de Campo Grande está se mobilizando para tentar barrar um possível despejo do comércio.

A Comissão Permanente de Controle de Eficácia Legislativa realizará uma audiência pública, na quarta-feira (25), no distrito, para discutir a permanência dos comerciantes no entorno da via.

Em conversa com o presidente da comissão, o vereador André Salineiro ressaltou que o tradicional ponto de venda é vital para o distrito de Anhanduí, que tem no fluxo de veículos o principal meio de sobrevivência da comunidade.

A ideia inicial, segundo o vereador contou ao Correio do Estado, é buscar meios para que o ponto passe por um processo de tombamento cultural como patrimônio histórico e, desse modo, os comerciantes não correriam o risco de ter as barracas retiradas.

“A Motiva Pantanal precisa respeitar também o entorno ali de Anhanduí, que tem como principal meio de sobrevivência da comunidade aquelas barracas”, pontuou Salineiro, que completou:

“O que a gente pretende com isso? Ver como podemos fazer, porque eles necessitam disso e, tombando como patrimônio, aí a Motiva precisa respeitar [os comerciantes]”.

Queda de braço

Em audiência pública anterior, o vereador Salineiro chegou a convidar representantes da Motiva Pantanal para participar, mas ninguém compareceu para debater a situação.

“Veio um monte de gente, órgãos, entidades, mas a Motiva não veio. Agora tem essa situação que está prestes a acontecer, essa questão da duplicação, e, se continuar desse jeito, eles vão acabar derrubando as barracas.”

Com o tombamento, o presidente da comissão acredita que a concessionária teria de viabilizar, como alternativa, a manutenção das barracas utilizando vias laterais e evitando o despejo.

“A alternativa seria a Motiva Pantanal respeitar as barracas onde estão e utilizar o entorno, deixando as barracas como se fosse em um canteiro. Vai entrar quem tiver interesse em comprar o produto.”

Duplicação

Em julho de 2025, como acompanhou o Correio do Estado, conforme publicação no Diário Oficial da União, a Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT) autorizou a concessionária a iniciar as obras de duplicação da rodovia entre o quilômetro 454,5 e o quilômetro 460, o que corresponde a 5,5 quilômetros.

Os 5,5 quilômetros referem-se apenas à parte inicial da duplicação, prevista entre Nova Alvorada do Sul e Bandeirantes.

Incluindo os 25 quilômetros do anel viário (do km 466 ao 491), conforme o edital, a empresa tem cinco anos para concluir a duplicação do trecho, que corresponde a pouco mais de 3% dos 847 quilômetros da rodovia e concentra quase 20% dos acidentes e mortes.

Em outubro de 2025, com um aporte financeiro de R$ 9,3 bilhões em investimentos, mais 27 quilômetros de duplicação estavam em andamento, sendo eles:

  • Campo Grande (entre os kms 452 e 460);
  • Jaraguari (entre os kms 510 e 511);
  • Bandeirantes (entre os kms 535 e 546);
  • Mundo Novo (do km 7 ao 11 e entre os kms 28 e 31).

A reportagem entrou em contato com a assessoria da Motiva Pantanal para saber se existe algum planejamento envolvendo os vendedores; no entanto, não recebeu resposta. Quando houver posicionamento, a matéria será atualizada.

Investigação

CPMI do INSS vai cobrar explicação de Vorcaro sobre encontros com Toffoli

Os encontros ocorreram entre 2023 e 2024 e indicam, segundo os investigadores, uma relação de amizade entre os dois

19/02/2026 19h00

Divulgação

A CPI do INSS cobrará explicações de Daniel Vorcaro, dono do Banco Master, sobre encontros presenciais que ele teve com o ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Dias Toffoli e sobre a proximidade com o magistrado.

O relator da comissão, deputado Alfredo Gaspar (União-AL), diz que exporá na apresentação que costuma fazer nas inquirições ao depoente reportagem do UOL que cita mais de dez ocasiões em que Vorcaro teria encontrado o ministro, que foi relator da investigação sobre o banco na Corte.

A reportagem diz que os encontros ocorreram entre 2023 e 2024 e indicam, segundo os investigadores, uma relação de amizade entre os dois. Esses encontros teriam ocorrido, em sua maioria, em eventos, jantares e festas em Brasília.

Vorcaro participará de sessão da CPI do INSS na próxima segunda-feira, 23. A data passou por sucessivas mudanças. A oitiva inicialmente seria feita no dia 5 de fevereiro, mas foi adiada após pedido da defesa do banqueiro.

Em nota publicada na semana passada, Toffoli disse que não tem "relação de amizade" com Vorcaro e afirmou que "jamais recebeu qualquer valor" pago pelo banqueiro, mas confirmou que é sócio e recebeu dividendos de uma empresa que fez negócios com um fundo de investimentos ligado a Vorcaro.

Também na semana passada, o Estadão mostrou que Vorcaro reclamou com um interlocutor por ter recebido cobranças para efetuar pagamentos em um resort ligado a Toffoli. Esse diálogo está presente em conversas extraídas pela Polícia Federal no celular do banqueiro.

A relação entre os dois deverá ser o principal ponto de pressão entre as inquirições dos parlamentares da oposição membros da CPI.

"Fica evidente que Toffoli faz parte do escândalo do Banco Master. Primeiro, escondeu que era sócio do Resort ligados aos fundos do Master. Segundo, disse que não conhecia bem nem era amigo de Vorcaro. Agora, temos a revelação de que ele não apenas conhecia vorcaro, mas era amigo a ponto de convidá-lo ao seu aniversário", afirma o deputado Kim Kataguiri (União-SP).

"Não é nenhum crime um ministro da Suprema Corte se encontrar com donos de banco, ser amigo de dono de banco. Não é nenhum crime. Errado foi ele não ter se declarado impedido no inquérito ou nas investigações", diz a senadora Damares Alves (Republicanos-DF). "O que falta a ele isenção de ânimos só por conta disso. Ele errou."

Damares faz parte do grupo de parlamentares que pressionam para que o Senado paute pedido de impeachment de Toffoli.

O pedido tem como base três itens da Lei de Impeachment. O texto diz que é crime de responsabilidade de ministros do Supremo "proferir julgamento, quando, por lei, seja suspeito na causa", "ser patentemente desidioso no cumprimento dos deveres do cargo" e "proceder de modo incompatível com a honra dignidade e decoro de suas funções".

Cabe ao presidente do Senado, Davi Alcolumbre (União-AP), a decisão de pautar ou não o pedido.

Eleições

TRE-MS reforça atendimento para evitar cancelamento de títulos eleitorais

Após 6 de maio, o cadastro eleitoral de quem não se regularizar será fechado e não será possível fazer alterações ou transferências de domicílio eleitoral

19/02/2026 15h01

Justiça Eleitoral/ Divulgação

A Justiça Eleitoral de Mato Grosso do Sul realizará neste sábado (21), mais uma edição do atendimento itinerante em Campo Grande. A ação acontecerá das 8 às 15h na Escola Municipal Professora Oliva Enciso, localizada na Rua Álvaro Silveira, 210, Bairro Tiradentes.

Coordenada pela 8ª Zona Eleitoral, a iniciativa busca ampliar e facilitar o acesso da população aos principais serviços relacionados ao título de eleitor. Na ocasião, serão oferecidos: emissão do primeiro título, transferência de domicílio eleitoral, regularização da situação eleitoral e atualização de dados cadastrais.

A ação integra o cronograma de atendimentos itinerantes realizados pelo TRE-MS, que tem percorrido diversas regiões do Estado e da Capital, aproximando os serviços da Justiça Eleitoral das comunidades, irando o processo eleitoral de 2026. No início deste mês, foram promovidos atendimentos em Jaraguari e Paraíso das Águas.

De acordo com o Tribunal Superior Eleitoral, após 6 de maio, o cadastro eleitoral de quem não se regularizar será fechado e não será possível fazer alterações ou transferências, prazo reaberto apenas após o 2º turno das eleições de outubro.

De acordo com a Lei das Eleições (Lei nº 9.504/1997), o encerramento ocorre 150 dias antes da eleição. Sendo assim, como esse ano o 1º turno do pleito será no dia 4 de outubro, a data-limite e improrrogável para ficar quite com as obrigações eleitorais.  

Números

Segundo a Justiça Eleitoral, até o fim do ano passado, ao menos 88.124 eleitores de Mato Grosso do Sul tiveram seus títulos cancelados o equivalente a 4,33% do eleitorado local. No Brasil, o total chega a 5.042.047 documentos, o que representa 3,17% dos eleitores.

Quem não regularizar sua situação pode ficar impedido de votar nas eleições de 2026, quando serão escolhidos presidente e vice-presidente da República, dois senadores, oito deputados federais, governador e vice, além de 24 deputados estaduais.

Além da impossibilidade de votar, o título irregular pode gerar uma série de complicações: suspensão de benefícios sociais, dificuldades para emissão de passaporte e carteira de identidade, restrição para assumir cargos públicos, impedimento de renovação de matrícula em instituições de ensino e entraves em atos que dependem de quitação eleitoral ou do serviço militar.

De acordo com o Código Eleitoral, o título é cancelado quando o eleitor com voto obrigatório deixa de comparecer a três eleições consecutivas considerando cada turno como uma eleição sem apresentar justificativa em até 60 dias nem pagar as multas correspondentes. O processo de cancelamento foi concluído em 2 de junho de 2025 e já afeta milhões de brasileiros.

Saiba*

O eleitor pode consultar sua situação eleitoral no site do TSE, acessando a aba “Autoatendimento Eleitoral”. No portal, é possível verificar pendências, emitir certidões, atualizar dados e acompanhar informações sobre o título.

 

