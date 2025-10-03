Últimas Notícias Cidades Política Economia Esportes Correio B Opinião Classificados

Política

ELEIÇÕES 2026

Capitão Contar vai a Brasília dialogar com lideranças nacionais de 4 partidos

O ex-deputado estadual é pré-candidato a senador nas eleições do próximo ano e ainda não fechou uma legenda

Daniel Pedra

Daniel Pedra

03/10/2025 - 08h30
A definição sobre o futuro político do ex-deputado estadual Capitão Contar para as eleições ao Senado em 2026 está cada vez mais perto de acontecer e, inclusive, pode sair já nas próximas semanas.

Conforme apuração do Correio do Estado, o ex-parlamentar, que atualmente é o presidente do PRTB em Mato Grosso do Sul, terá alguns encontros em Brasília (DF) com as lideranças nacionais de quatro siglas, já contando com a atual legenda.

“Nas próximas semanas, estarei me reunindo com os presidentes e lideranças partidárias nacionais do PL, Republicanos, PRTB e Novo para alinhar estratégias para as eleições de 2026”, disse à reportagem na tarde de ontem.

O Capitão Contar revelou que desses encontros não está descartada uma troca partidária, pois o PRTB enfrenta uma disputa nacional pelo comando da legenda e, na visão do ex-deputado estadual, tal fato pode respingar na sua candidatura a uma das duas vagas como senador da República.

Recentemente, mais precisamente na primeira quinzena de setembro, o Correio do Estado revelou que a executiva estadual do PL poderia convidar o ex-parlamentar para deixar o comando do PRTB em Mato Grosso do Sul e ingressar na legenda para ser um dos dois candidatos do partido ao Senado nas eleições gerais do próximo ano.

Procurado pela reportagem à época, Capitão Contar disse que estaria disposto a esquecer o fato de o ex-governador Reinaldo Azambuja não ser da chamada “direita raiz”, pois trocou o comando do PSDB pela liderança do PL em Mato Grosso do Sul, em prol do bem maior.

Na análise do ex-parlamentar, esse “bem maior” seria eleger o máximo possível de candidatos da direita para o Senado e, dessa forma, impedir que o presidente da República Luiz Inácio Lula da Silva (PT) seja reeleito para um quarto mandato.

“Nossa prioridade é trocar o comando do Brasil. Nunca fui do grupo do Reinaldo, mas se for para fortalecer e unir toda a direita, aumentando o arco de alianças contra o ‘Lula 4’, me coloco à disposição nessa trincheira”, afirmou o ex-deputado estadual.

Ele ainda completou que o projeto do ex-presidente da República Jair Messias Bolsonaro (PL) é fazer a maioria no Senado, para mobilizar ações contra os ministros do Supremo Tribunal Federal (STF). 

“Independentemente de partido ou grupo, minha conduta será sempre a mesma, ajudar o presidente Bolsonaro a retornar à presidência da República”, afirmou.

No dia 21 de setembro, após o ato de filiação do ex-governador Reinaldo Azambuja no PL, para comandar o partido no Estado e ser o candidato da legenda na primeira vaga ao Senado em 2026, o próprio presidente nacional da sigla, Valdemar Costa Neto, disse ao Correio do Estado que o nome do Capitão Contar estaria no páreo pela segunda vaga no partido, desde que o ex-parlamentar se filiasse à legenda.

“Depende do Azambuja agora quais serão os candidatos do PL em Mato Grosso do Sul, mas, nessa questão do Senado, o presidente Jair Bolsonaro adora dar palpites, então tudo pode acontecer”, falou.

No entanto, o presidente nacional do PL disse acreditar que “o Capitão Contar poderia, sim, ser o outro candidato ao Senado pelo PL junto com o Azambuja”. 

Entretanto, ele assegurou que, para isso acontecer, primeiro, o ex-deputado estadual Capitão Contar terá de sair do PRTB.

Ele finalizou dizendo que Azambuja é o líder do partido aqui no Estado, “então, ele deve tentar resolver essa questão do Capitão Contar”.

Também anteriormente, o próprio Azambuja disse ao Correio do Estado que o Capitão Contar não teria conhecimento da possível vinda dele ao PL.

Ele só reforçou que o combinado com o ex-presidente da República e com Valdemar Costa Neto era de que a escolha utilizasse como critérios as pesquisas quantitativas e qualitativas.

“Os melhores nomes serão os escolhidos para a disputa pelas duas vagas ao Senado Federal, nas eleições do próximo ano. O objetivo da executiva nacional do PL é eleger dois senadores que tenham afinidade com as pautas da direita para o Brasil”, declarou.

Política

Justiça manda despejar ex-prefeito de Campo Grande

Foi fixado o prazo de 15 dias para que Alcides Bernal desocupe a propriedade voluntariamente, sob pena de despejo forçado

02/10/2025 16h33

Arquivo Correio do Estado

O ex-prefeito de Campo Grande, Alcides Bernal, por determinação da Justiça, será despejado de uma propriedade rural que arrendou em 2019, por ter deixado de pagar algumas parcelas.

O juiz também autorizou, com urgência, o envio de mandado para retirar o ex-prefeito do imóvel, estabelecendo o prazo de 15 dias para que ele deixe a propriedade voluntariamente. Caso contrário, a Justiça poderá forçar sua saída.

A decisão partiu da 2ª Vara Cível de Campo Grande, que julgou parcialmente procedente a ação de rescisão contratual movida por um idoso de 65 anos, analfabeto, que buscou apoio para recuperar a propriedade rural localizada em Sidrolândia.

Consta no processo que Bernal firmou contrato de arrendamento por cinco anos. Pelo acordo, ele pagaria R$ 3 mil por semestre, o equivalente a R$ 500,00 mensais, com início em 21 de janeiro de 2019.

No entanto, foi identificada uma inconsistência: embora o contrato previsse duração de cinco anos, a cláusula segunda afirmava que o término seria em 21 de janeiro de 2020, ou seja, antes do prazo acordado.

Como o idoso não sabe ler, ele teria acreditado que os pagamentos seriam feitos mensalmente. Além da suposta falta de pagamento, consta nos autos que Bernal também deixou débitos abertos, como uma conta de luz da propriedade.

O ex-prefeito efetuou o pagamento integral referente ao período de 21/01/2019 a 21/07/2019, quando o arrendamento foi firmado.

Após esse pagamento inicial, as seguintes parcelas foram quitadas com atraso:

De 21/08/2019 a 21/01/2020: paga em 06/02/2020

De 21/02/2020 a 21/07/2020: paga em 11/08/2020

"Já a parcela referente ao período de 21/08/2020 a 21/01/2021 ainda não foi paga, ou seja, está em atraso há quase quatro meses", consta no processo.

Sobre a alegação de que o idoso seria analfabeto e, por isso, o contrato não teria validade, o juiz Juliano Rodrigues Valentim entendeu que não havia provas suficientes dessa condição.

Por outro lado, como o ex-prefeito não apresentou comprovantes de pagamento dos valores devidos entre julho de 2020 e janeiro de 2021, o juiz considerou que houve inadimplência.

Decisão

Diante dos fatos, a sentença determinou a rescisão do contrato, o despejo do ex-prefeito e a reintegração da posse do imóvel ao idoso.

Bernal foi condenado a pagar as parcelas vencidas até a desocupação, com correção monetária pelo IPCA, juros de 1% ao mês e multa contratual de 10%.

Por outro lado, a Justiça negou os pedidos de indenização por:

  • Perdas e danos
  • Lucros cessantes
  • Multa penal compensatória
  • A recusa ocorreu por falta de provas de prejuízos adicionais ou depredações na fazenda.

Pendências financeiras

Em julho deste ano, Alcides Bernal teve sua casa levada a leilão por causa de uma dívida de pensão que ultrapassa R$ 112 mil. A sentença é da 1ª Vara da Família e Sucessões de Palmas (TO), onde reside o filho do ex-prefeito.

De acordo com o processo, enquanto ainda era prefeito, Bernal firmou acordo com o filho em ação que tramitou em Campo Grande. Ficou estabelecido que o valor de três salários mínimos seria descontado diretamente dos seus vencimentos, incluindo o 13º, e depositado na conta do filho.

ELEIÇÕES 2026

Pré-candidata ao Senado, Gianni articula defesa de crianças na gestão de 17 cidades

A vice-prefeita de Dourados promove lei para barrar nomeação de criminosos condenados no funcionalismo municipal

02/10/2025 08h30

A vice-prefeita de Dourados, Gianni Nogueira (PL), quer concorrer a uma vaga no Senado em 2026

A vice-prefeita de Dourados, Gianni Nogueira (PL), quer concorrer a uma vaga no Senado em 2026 FOTO: Divulgação

Pré-candidata ao Senado Federal nas eleições gerais do próximo ano e de olho nos votos da direita em Mato Grosso do Sul, a vice-prefeita de Dourados, Gianni Nogueira (PL), iniciou uma verdadeira cruzada política, cujo foco é combater a nomeação de criminosos condenados no funcionalismo público municipal.

Ela pretende percorrer as câmaras municipais de 17 municípios do interior do Estado para que os vereadores aprovem projetos de lei com essa finalidade. Em Dourados, Jardim e Jateí os vereadores já aprovaram por unanimidade.

Em Dourados, o prefeito Marçal Filho (PSDB) já sancionou, assim como o prefeito de Jardim, Juliano Guga Miranda (PL), enquanto em Jateí, a prefeita Cileide Cabral (PSDB) ainda não sancionou, o que deve acontecer nos próximos dias.

Além disso, nas câmaras municipais de Caarapó, Mundo Novo, Eldorado, Aral Moreira, Naviraí, Laguna Carapã e Itaporã os projetos de lei já estão em tramitação, enquanto nas casas de leis de Itaquiraí, Anaurilândia, Fátima do Sul, Vicentina, Paranaíba, Rio Brilhante e Iguatemi os vereadores devem protocolar os projetos de lei em algumas semanas.

A última cidade a aprovar o projeto de lei foi Jateí, onde Gianni Nogueira apresentou a proposta que visa reforçar a proteção de crianças e adolescentes contra a violência sexual.

A iniciativa foi acolhida pela vereadora Laura Medeiros (PL) e levada à Câmara Municipal de Jateí, estabelecendo a nulidade da nomeação ou contratação, em cargos públicos municipais, de pessoas condenadas por crimes sexuais contra menores.

Segundo a vice-prefeita de Dourados, o projeto de lei é um marco de responsabilidade e compromisso com a sociedade. “O poder público não pode abrir espaço para criminosos. Nossa missão é proteger a família, a inocência e a vida das nossas crianças e adolescentes. Esse é um dever constitucional que precisamos cumprir com firmeza”, destacou.

Para a pré-candidata ao Senado, Jateí não poderia ficar de fora desse movimento. “Essa iniciativa é mais do que uma lei. É uma afirmação de valores. Ao impedir que condenados ocupem funções públicas, fortalecemos a confiança da população nas instituições”, assegurou.

Gianni Nogueira argumentou que, no Estado, crianças entre 10 e 13 anos de idade estão entre as principais vítimas, com índices muito acima da média nacional. “Somente em 2023, foram mais de 71 mil denúncias de abuso e exploração sexual infantil no Brasil. Estudos indicam que a reincidência dos agressores chega a 77% no segundo ano após a soltura”, alertou.

Diante desses números, ela enfatizou que a proposta é um passo essencial para proteger a infância e reafirmar o papel do serviço público como espaço de ética, segurança e compromisso social.

NO PÁREO

No ato de filiação do ex-governador Reinaldo Azambuja ao PL para comandar o partido no Estado e ser o candidato da legenda na primeira vaga ao Senado em 2026, o presidente nacional da sigla, Valdemar Costa Neto, disse ao Correio do Estado que o nome da vice-prefeita de Dourados está no páreo pela segunda vaga ao Senado no partido.

“Depende do Azambuja agora quais serão os candidatos do PL em Mato Grosso do Sul, mas, essa questão do Senado, o presidente Jair Bolsonaro adora dar palpites, então tudo pode acontecer. A princípio, o ex-governador e o deputado federal Rodolfo Nogueira vão ter de resolver, já que a Gianni é esposa dele”, brincou.

No entanto, ele disse acreditar que a Gianni pode sim ser a outra candidata ao Senado pelo PL junto com o Azambuja. “O Azambuja vai ser líder do partido aqui no Estado, então, ele deve tentar resolver essa questão da Gianni”, encerrou.

