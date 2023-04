Caso de desembargador que hasteou bandeira imperial no 7 de setembro é arquivado

DEFINIÇÃO

O ex-diretor da Agência Municipal de Habitação de Campo Grande (Emha), Paulo Matos, que foi candidato a prefeito da Capital nas eleições municipais de 2020, negou ontem (12) ao Correio do Estado que tenha sido indicado para assumir o comando da Superintendência de Desenvolvimento do Centro-Oeste (Sudeco).



Ele revelou à reportagem que estaria em Brasília (DF) articulando para que o cargo seja ocupado pela ex-deputada federal Rose Modesto, que foi indicada pelo Diretório Nacional do União Brasil. “Não sei de onde surgiu essa hipótese de que eu assumiria a Sudeco. Não há nada disso e minha articulação é para que a Rose assuma o cargo”, afirmou.



Rose Modesto também confirmou ao Correio do Estado que está tudo certo para que assuma a Sudeco e que a nomeação pode sair nos próximos dias, pois o Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional aguarda as definições dos indicados para responder pela Superintendência do Desenvolvimento do Nordeste (Sudene) e pela Superintendência do Desenvolvimento da Amazônia (Sudam) para publicar de uma vez só as três nomeações.



“Essa informação de que o Paulo Matos vai assumir a Sudeco não tem qualquer cabimento. Desde a semana passada tenho participado de reuniões em Brasília para alinhar algumas ações que precisarão ser tomadas na Superintendência”, revelou a ex-deputada federal.



A Sudeco é uma autarquia federal brasileira criada por meio da Lei Federal nº 5.365, de 1º de dezembro de 1967, com o objetivo de promover o desenvolvimento econômico da Região Centro-Oeste. A autarquia tem jurisdição sobre os estados de Goiás, Mato Grosso e Mato Grosso do Sul e o Distrito Federal, tendo sede e foro em Brasília.



Segundo apurou o Correio do Estado, como a cota do cargo é do União Brasil, Rose Modesto não corre mais o risco de enfrentar a concorrência de um possível indicado pelo deputado federal Dagoberto Nogueira (PSDB-MS), que já tinha sugerido o nome do seu ex-chefe de gabinete Sérgio Roberto Castilho Vieira.



Ela também tinha a concorrência da bancada federal do Mato Grosso, que tinha interesse no cargo, mas, como a Sudeco é da cota do União Brasil, não cabe às outras Unidades da Federal da Região Centro-Oeste tenho direito à indicação do superintendente.



A reportagem obteve a informação de que o próprio presidente nacional do União Brasil, deputado federal Luciano Bivar (União-PE), fez a indicação de Rose Modesto para o comando da Sudeco.



De acordo com o apurado pelo Correio do Estado, Luciano Bivar sentia-se culpado por ter insistido que Rose Modesto saísse candidata a governador de Mato Grosso do Sul mesmo tendo a reeleição para deputada federal já pavimentada.



Com a derrota nas urnas no estado, ela chegou a comunicar a saída do União Brasil, mas, Luciano Bivar interveio e a convenceu de continuar no partido. Desde então, ele procurava a melhor colocação para Rose Modesto e sugeriu a Sudeco, que teria sido aceita pela ex-deputada federal.



Além disso, a indicação do nome de Rose Modesto para assumir a Sudeco também ganhou apoio do presidente da Câmara Federal, deputado federal Arthur Lira (PP-AL), que teve a companhia dela na Mesa Diretora da Casa de Leis no mandato passado.



O coordenador da bancada federal de Mato Grosso do Sul no Congresso Nacional, deputado federal Vander Loubet (PT-MS), também avalizou o nome de Rose Modesto.



Além disso, a Sudeco fica sob o comando do Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional, cujo titular é Waldez Góes, que se licenciou do PDT para assumir o cargo na cota do União Brasil, mesmo não sendo filiado.