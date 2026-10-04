Catan vota em Campo Grande e critica estrutura política tradicional

O candidato ao governo de Mato Grosso do Sul, João Henrique Catan (NOVO) foi à Escola Municipal Arlindo Lima, em Campo Grande, para registrar seu voto nas eleições de 2026, na manhã deste domingo (4).
Catan demonstrou otimismo e fez questão de agradecer o apoio que recebeu ao longo dos últimos dias, destacando que sua trajetória reflete os anseios de uma parcela significativa do eleitorado de direita do Estado.
"Fomos até o limite, até onde a gente pode, lutando e defendendo os valores de Deus, pátria, família e liberdade. São os valores que me trouxeram até aqui para essa candidatura verdadeiramente da direita de Mato Grosso do Sul. Acho que a nossa candidatura representou um gesto de coragem que vai ser consagrado nas urnas", declarou.
O candidato criticou as estruturas políticas tradicionais, afirmando ter enfrentado "toda a velha política e todo o sistema com a cabeça erguida".
Ao avaliar as expectativas para a apuração, Catan relatou que o termômetro das ruas foi a melhor resposta que poderia receber, pois passou os últimos seis dias na carretinha Patriota, sem voltar para casa, sendo acolhido e alimentado pelos próprios eleitores nas ruas.
“As ruas são a melhor temperatura e é a melhor forma da gente interpretar aquilo que o público está sentindo. Eu fique nas ruas por seis dias, 24 horas, sem voltar para a minha casa. E só tenho a agradecer a todos que me acolheram, seja para o café da manhã, o almoço, o banho, o jantar ou para um abraço ”.
O candidato chegou ao local de votação acompanhado por sua mãe, Ana Cristina Cançado Soares, a esposa Juliana Domingos Catan - as duas votam no mesmo local - e dos dois filhos.
João Henrique Catan manterá a tradição familiar de acompanhar a apuração dos votos na casa da mãe, que também era a residência de seus avós. O candidato passará o restante do domingo reunido com a família, aguardando o resultado oficial do Tribunal Regional Eleitoral (TRE).