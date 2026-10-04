Últimas Notícias Cidades Política Economia Esportes Correio B Opinião Classificados

Política

VOTO NO EXTERIOR

Flávio Bolsonaro lidera soma de votos fora do Brasil, enquanto Lula vence em mais países

Boletins de urna mostram vantagem numérica de Flávio, impulsionada pelo Japão; divulgação oficial está prevista para as 16h de Mato Grosso do Sul

Daniel Pedra

Daniel Pedra

04/10/2026 - 14h31
Nos siga no
O Correio do Estado no Google News
Ícone WhatsApp Participe do grupo do Correio do Estado no WhatsApp e receba as notícias do dia direto no seu celular. Clique e participe do nosso grupo no WhatsApp
Continue lendo...

Os boletins de urna reunidos até o momento neste domingo (4) apontam Flávio Bolsonaro à frente na soma dos votos para presidente no exterior, enquanto Luiz Inácio Lula da Silva registra vitórias em um número maior de países. O levantamento é parcial e antecede a divulgação oficial dos resultados pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE).

A votação no Japão tem peso expressivo na vantagem de Flávio. No país, ele recebeu 24.601 votos, correspondentes a 71,59% dos votos válidos. Lula somou 5.222 votos, ou 15,20%.

Flávio também ficou à frente em Israel, onde obteve 74,40% dos votos válidos, contra 13,09% de Lula. Nos Emirados Árabes Unidos, registrou 48,92%, enquanto o petista alcançou 34,82%. No Catar, os percentuais foram de 48,45% e 41,17%, respectivamente.

Os boletins apresentados ainda indicam vitórias de Flávio nas Filipinas, na Grécia, na Tailândia e em Taiwan. Na Índia, onde o levantamento abrangia uma das duas seções eleitorais, ele aparecia com 26 votos, diante de 24 de Lula.

O petista, por sua vez, conquistou vantagem entre os brasileiros que votaram na Austrália, China, Coreia do Sul e Nova Zelândia. Na Austrália, Lula recebeu 4.562 votos, contra 2.579 de Flávio. Na China, foram 367 votos para Lula e 203 para o adversário.

Na Nova Zelândia, Lula obteve 70,48% dos votos válidos, enquanto Flávio registrou 19,28%. Na Coreia do Sul, o resultado foi de 56,94% para o petista e 33,33% para Flávio.

Entre os maiores percentuais de Lula no levantamento estão os registrados na Palestina, com 93,09%, e na Síria, com 89,81%. O candidato também venceu na Dinamarca, Estônia, Finlândia, Hungria, Líbano e Turquia, entre outros países.

Na Alemanha, os dados ainda parciais mostravam Lula com 5.408 votos e Flávio com 1.320. Quase 1 milhão de brasileiros estão aptos a votar no exterior, com locais de votação distribuídos por 186 cidades de 134 países. Estados Unidos, Portugal e Japão concentram parte expressiva desse eleitorado.

Por causa das diferenças de fuso horário, a votação já havia terminado em diversos países da Ásia e da Oceania enquanto os eleitores ainda compareciam às urnas no Brasil.

A divulgação oficial dos resultados pelo TSE está prevista para começar às 17h de Brasília, equivalentes às 16h de Mato Grosso do Sul. Até a conclusão da apuração, os boletins disponíveis representam apenas uma parcela da votação no exterior.

Eleições 2026

Catan vota em Campo Grande e critica estrutura política tradicional

Candidato ao governo de MS diz que enfrentou a velha política e o sistema de cabeça erguida

04/10/2026 14h30

Compartilhar
João Henrique Catan (NOVO), candidato ao Governo do Estado de Mato Grosso do Sul

João Henrique Catan (NOVO), candidato ao Governo do Estado de Mato Grosso do Sul Divulgação

Continue Lendo...

O candidato ao governo de Mato Grosso do Sul, João Henrique Catan (NOVO) foi à Escola Municipal Arlindo Lima, em Campo Grande, para registrar seu voto nas eleições de 2026, na manhã deste domingo (4). 

Catan demonstrou otimismo e fez questão de agradecer o apoio que recebeu ao longo dos últimos dias, destacando que sua trajetória reflete os anseios de uma parcela significativa do eleitorado de direita do Estado.

"Fomos até o limite, até onde a gente pode, lutando e defendendo os valores de Deus, pátria, família e liberdade. São os valores que me trouxeram até aqui para essa candidatura verdadeiramente da direita de Mato Grosso do Sul. Acho que a nossa candidatura representou um gesto de coragem que vai ser consagrado nas urnas", declarou.

O candidato criticou as estruturas políticas tradicionais, afirmando ter enfrentado "toda a velha política e todo o sistema com a cabeça erguida".

Ao avaliar as expectativas para a apuração, Catan relatou que o termômetro das ruas foi a melhor resposta que poderia receber, pois passou os últimos seis dias na carretinha Patriota, sem voltar para casa, sendo acolhido e alimentado pelos próprios eleitores nas ruas.

“As ruas são a melhor temperatura e é a melhor forma da gente interpretar aquilo que o público está sentindo. Eu fique nas ruas por seis dias, 24 horas, sem voltar para a minha casa. E só tenho a agradecer a todos que me acolheram, seja para o café da manhã, o almoço, o banho, o jantar ou para um abraço ”.

O candidato chegou ao local de votação acompanhado por sua mãe, Ana Cristina Cançado Soares, a esposa Juliana Domingos Catan - as duas votam no mesmo local - e dos dois filhos.

João Henrique Catan manterá a tradição familiar de acompanhar a apuração dos votos na casa da mãe, que também era a residência de seus avós. O candidato passará o restante do domingo reunido com a família, aguardando o resultado oficial do Tribunal Regional Eleitoral (TRE).

Eleições 2026

Lucien Rezende vota em Ribas do Rio Pardo e destaca defesa da democracia

Candidato do PSOL ao Governo de Mato Grosso do Sul afirma estar otimista com o resultado e diz que campanha apresentou propostas para fortalecer o Estado.

04/10/2026 14h22

Compartilhar
Lucien Rezende vota na manhã deste domingo (4), em Ribas do Rio Pardo, durante o primeiro turno das Eleições 2026.

Lucien Rezende vota na manhã deste domingo (4), em Ribas do Rio Pardo, durante o primeiro turno das Eleições 2026. Foto: Divulgação Lucien Rezende.

Continue Lendo...

O candidato ao Governo de Mato Grosso do Sul pelo PSOL, Lucien Rezende, votou por volta das 10h30 deste domingo (4), primeiro turno das Eleições 2026, na Escola Municipal Professora Mareide, em Ribas do Rio Pardo. Após deixar a seção eleitoral, Rezende fez um balanço da campanha e destacou a participação no processo eleitoral como forma de fortalecimento da democracia.

Segundo ele, a expectativa para a apuração é positiva diante do trabalho realizado ao longo da campanha.

Lucien Rezende vota na manhã deste domingo (4), em Ribas do Rio Pardo, durante o primeiro turno das Eleições 2026.Lucien Rezende posa ao lado da cabine de votação após votar neste domingo (4), em Ribas do Rio Pardo. Foto: Divulgação Lucien Rezende.

“Fizemos o nosso ato de cidadão, participando dessa eleição e fortalecendo a nossa democracia. Estamos com uma perspectiva muito boa do que fizemos e do que apresentamos durante a campanha”, afirmou.

 

 

 

Lucien Rezende fala sobre a campanha e destaca a importância da participação dos eleitores neste domingo (4), após votar em Ribas do Rio Pardo.

O candidato disse ainda estar otimista com a possibilidade de alcançar uma votação expressiva e reforçou que pretende continuar contribuindo com o desenvolvimento de Mato Grosso do Sul.

 “Hoje é otimismo. Esperamos ter uma quantidade expressiva de votos para podermos continuar ajudando a construir e fortalecer o nosso Mato Grosso do Sul”, declarou.

Rezende também aproveitou o momento para incentivar os eleitores a comparecerem às urnas durante o restante do dia e ressaltou a importância do voto para o exercício da cidadania.

“Agradeço a todos que estão vindo e que, durante o decorrer do dia, possam depositar o seu voto, exercendo a democracia. É isso que a gente espera e é isso que a gente constrói”, completou.

Depois da votação, Lucien Rezende informou que acompanhará a apuração dos votos em casa, ao lado de familiares e apoiadores.

NEWSLETTER

Fique sempre bem informado com as notícias mais importantes do MS, do Brasil e do mundo.

Fique Ligado

Para evitar que a nossa resposta seja recebida como SPAM, adicione endereço de

e-mail [email protected] na lista de remetentes confiáveis do seu e-mail (whitelist).

MAIS LIDAS

1

Immanuel Kant: "Quanto mais ocupados estamos, mais intensamente sentimos que estamos vivos"
Filosofia

/ 1 dia

Immanuel Kant: "Quanto mais ocupados estamos, mais intensamente sentimos que estamos vivos"

2

Resultado da Quina de hoje, concurso 7134, sábado (03/10)
Loterias

/ 19 horas

Resultado da Quina de hoje, concurso 7134, sábado (03/10)

3

Resultado da Loteria Federal 6106-9 de hoje, sábado (03/10)
Loterias

/ 18 horas

Resultado da Loteria Federal 6106-9 de hoje, sábado (03/10)

4

Resultado da Lotofácil de hoje, concurso 3796, sábado (03/10)
LOTERIAS

/ 19 horas

Resultado da Lotofácil de hoje, concurso 3796, sábado (03/10)

5

Resultado da Mega-Sena de hoje, concurso 3066, sábado (03/10)
Loterias

/ 19 horas

Resultado da Mega-Sena de hoje, concurso 3066, sábado (03/10)

EXCLUSIVO PARA ASSINANTES

ASSINANTES
Prova de vida, cidadania e previdência: quando o Estado deixa de exigir do cidadão o que já sabe
direito previdenciário

/ 2 dias

Prova de vida, cidadania e previdência: quando o Estado deixa de exigir do cidadão o que já sabe
Por que, no Brasil, quando a empresa quebra, o dono quebra junto?
Exclusivo para Assinantes

/ 3 dias

Por que, no Brasil, quando a empresa quebra, o dono quebra junto?
Toda empresa ensina, mesmo quando não treina
Exclusivo para Assinantes

/ 5 dias

Toda empresa ensina, mesmo quando não treina
STF mantém possibilidade de perícia do INSS por análise documental e telemedicina
Juliane Penteado

/ 25/09/2026

STF mantém possibilidade de perícia do INSS por análise documental e telemedicina