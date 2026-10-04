Flávio Bolsonaro lidera soma de votos fora do Brasil, enquanto Lula vence em mais países

Boletins de urna da Nova Zelândia, onde Lula obteve 70,48% dos votos válidos, enquanto Flávio registrou 19,28% - Reproduççao

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Os boletins de urna reunidos até o momento neste domingo (4) apontam Flávio Bolsonaro à frente na soma dos votos para presidente no exterior, enquanto Luiz Inácio Lula da Silva registra vitórias em um número maior de países. O levantamento é parcial e antecede a divulgação oficial dos resultados pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE).

A votação no Japão tem peso expressivo na vantagem de Flávio. No país, ele recebeu 24.601 votos, correspondentes a 71,59% dos votos válidos. Lula somou 5.222 votos, ou 15,20%.

Flávio também ficou à frente em Israel, onde obteve 74,40% dos votos válidos, contra 13,09% de Lula. Nos Emirados Árabes Unidos, registrou 48,92%, enquanto o petista alcançou 34,82%. No Catar, os percentuais foram de 48,45% e 41,17%, respectivamente.

Os boletins apresentados ainda indicam vitórias de Flávio nas Filipinas, na Grécia, na Tailândia e em Taiwan. Na Índia, onde o levantamento abrangia uma das duas seções eleitorais, ele aparecia com 26 votos, diante de 24 de Lula.

O petista, por sua vez, conquistou vantagem entre os brasileiros que votaram na Austrália, China, Coreia do Sul e Nova Zelândia. Na Austrália, Lula recebeu 4.562 votos, contra 2.579 de Flávio. Na China, foram 367 votos para Lula e 203 para o adversário.

Na Nova Zelândia, Lula obteve 70,48% dos votos válidos, enquanto Flávio registrou 19,28%. Na Coreia do Sul, o resultado foi de 56,94% para o petista e 33,33% para Flávio.

Entre os maiores percentuais de Lula no levantamento estão os registrados na Palestina, com 93,09%, e na Síria, com 89,81%. O candidato também venceu na Dinamarca, Estônia, Finlândia, Hungria, Líbano e Turquia, entre outros países.

Na Alemanha, os dados ainda parciais mostravam Lula com 5.408 votos e Flávio com 1.320. Quase 1 milhão de brasileiros estão aptos a votar no exterior, com locais de votação distribuídos por 186 cidades de 134 países. Estados Unidos, Portugal e Japão concentram parte expressiva desse eleitorado.

Por causa das diferenças de fuso horário, a votação já havia terminado em diversos países da Ásia e da Oceania enquanto os eleitores ainda compareciam às urnas no Brasil.

A divulgação oficial dos resultados pelo TSE está prevista para começar às 17h de Brasília, equivalentes às 16h de Mato Grosso do Sul. Até a conclusão da apuração, os boletins disponíveis representam apenas uma parcela da votação no exterior.