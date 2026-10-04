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Com discursos diferentes, favoritos ao Senado confiam na vitória

Reinaldo Azambuja, Capitão Contar, Soraya Thronicke e Vander Loubet votaram na Capital pela manhã

Alison Silva

Alison Silva

04/10/2026 - 14h15
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Com discursos e campanhas distintas, Reinaldo Azambuja (PL), Capitão Contar (PL), Soraya Thronicke (PSB) e Vander Loubet (PT) acreditam na vitória ao fim deste domingo (4). Todos os candidatos votaram em Campo Grande logo nas primeiras horas do dia. 

Vander Loubet 

Petista e "azarão" nas pesquisas, Vander Loubet  comentou que mais do que mudar o eleitorado sul-mato-grossense, sua campanha conseguiu alcançar e convencer os eleitores locais que costumam ser mais ligados à direita. O ainda deputado federal votou no Colégio Oswaldo Tognini. 

À imprensa, Vander apresentou sua avaliação sobre a campanha eleitoral, as estratégias adotadas e as expectativas para estas eleições. Com apoio de vários prefeitos direitistas ao longo da campanha, disse crer no 'eleitorado silencioso" neste domingo. 

"Acho que tem um eleitorado muito silencioso. Sinto isso, um voto muito silencioso, as pessoas com dificuldade ou não querendo se manifestar pela pressão, principalmente em votar no Lula. 

[O eleitor] se sente pressionado pelos seus patrões, seus chefes e acredito muito que também tem um voto silencioso dos servidores públicos. Agora é esperar para ver, acho que nós fizemos uma campanha que ganhou o coração e a mente das pessoas, a campanha que a gente vai sair muito maior do que as últimas eleições", comentou o candidato ao Senado.

Vander Loubet  destacou que sua missão era ir atrás do "segundo voto" de eleitores mais conservadores, de centro e centro-direita, e da classe política.

"Sinto que parte da classe política me abraçou muito em função disso e do pragmatismo também, que é a expectativa do Lula ganhar a eleição, deles terem um interlocutor que sabe que eu sou do PT, sabe que eu sou de esquerda, mas sabe que eu respeito quem pensa diferente e que vou abrir portas para os vereadores, vereadoras, prefeitos, prefeitas e para os movimentos sociais.

Soraya Thronicke 

Em busca da reeleição, a senadora Soraya Thronicke (PSB) votou na Escola Municipal Professor Arassuay Gomes de Castro, no bairro Vila Manoel da Costa Lima. A candidata mostrou tranquilidade em relação a estas eleições e expressou desconfiança nas pesquisas eleitorais. 

Assim como Vander, relembrou que nas eleições de 2018, quando foi eleita senadora, nem sequer apareceu nas pesquisas até às vésperas do pleito. 

"Eu trabalhei pra reeleição e espero chegar. Na verdade, eu nunca estive em pesquisas em 2018. A primeira vez que eu saí numa pesquisa foi na quinta-feira antes da eleição, em quinto lugar. No domingo, eu estava eleita. Então, assim, eu realmente não acredito", frisou. 

Soraya também ressaltou que se as pessoas estão descontentes com os políticos. 

"Cada um tem a sua parcela de responsabilidade de quem está lá. E o Congresso Nacional, os políticos, são um reflexo da população. A gente tem que parar para pensar e melhorar a nossa consciência, a nossa maturidade política".

Capitão Contar 

Favorito ao segundo posto ao Senado, Capitão Renan Contar (PL) falou sobre a campanha, as expectativas para a apuração e a trajetória percorrida durante o período eleitoral. O ex-deputado estadual votou  no Colégio Oswaldo Tognini. 

Contar afirmou que chega ao dia da votação com sentimento de esperança e confiança no trabalho realizado durante a campanha. “Vivemos um tempo de esperança, de renovação. Está nas mãos de todos os brasileiros, nesse momento, escolherem um novo futuro”, declarou.

Ao avaliar a campanha em Mato Grosso do Sul, o candidato disse acreditar no trabalho desenvolvido pela equipe e classificou a trajetória eleitoral como pautada pela transparência. Segundo ele, este domingo representa o momento de avaliar o resultado do trabalho realizado durante os últimos meses.

Contar estava acompanhado da esposa e de integrantes de sua equipe. Durante a coletiva, afirmou que pretende acompanhar a apuração junto de familiares, amigos e colaboradores que participaram da campanha.

Contar também mencionou o apoio do ex-presidente Jair Bolsonaro e disse que recebeu dele a missão de trabalhar pela união do grupo político no Estado.

Após votar, o candidato afirmou que permanecerá com familiares, amigos e integrantes da campanha durante a apuração. Segundo ele, depois da divulgação do resultado, a programação prevê encontros com apoiadores e integrantes da equipe.

Em Mato Grosso do Sul, os eleitores escolhem neste domingo dois representantes para o Senado Federal. Os dois candidatos mais votados serão eleitos para mandatos de oito anos.

Reinaldo Azambuja 

Apontado pelas pesquisas como o principal favorito entre os sul-mato-grossenses, o ex-governador Reinaldo Azambuja (PL) mostrou-se confiante na vitória e fez duras críticas ao Judiciário no momento da votação. Ele votou no Colégio Lúcia Martins Coelho, na região central de Campo Grande. 

“Tá muito confuso, decisões monocráticas, decisões equivocadas, é ministro sob suspeição e isso vai passar com certeza pelo próximo senado, que eu não tenho dúvida vai ter coragem de a gente estabelecer realmente o regramento que diz na Constituição Brasileira”, afirmou.

De acordo com ele, os “poderes são harmônicos mas são independentes. Cada um tem independência para tratar do seu do seu, da sua responsabilidade com o Brasil. Executivo executa, Legislativo legisla e o judiciário só julga quando tem conflito. E eu espero que a gente possa reestabelecer o poder Judiciário, cumprindo o papel constitucional lá da Constituição de 1988”, falou, referindo-se às recentes polêmicas em Brasília.

E também não faltaram críticas à Justiça local. “Essas resoluções do Tribunal Eleitoral que extrapolam a lei, que proíbem você praticamente de fazer campanha. Você fica impedido de visitar uma empresa, de falar com colaboradores. Outro dia os juízes eleitorais queriam, proibir, aqui em Campo Grande, o direito de ter mais de uma bandeira por quadra. É uma coisa impossível isso”, reclamou.

“O Judiciário até nas eleições está interferindo muito na vida das pessoas e nós não podemos aceitar isso. O problema é que cada dia o Poder Judiciário inventa algo novo para querer conturbar as eleições de todo o Brasil, afirmou ao mesmo tempo em que defendeu uma reforma no Judiciário e também uma reforma política.

De acordo com ele, quando exerceu o cargo de deputado federal foi favorável ao fim da reeleição e agora, caso seja eleito, voltará a defender esta bandeira, embora tenha cumprido dois mandatos consecutivos como governador de Mato Grosso do Sul.

Além, de defender reformas, Azambuja fez questão de afirmar que a reativação da ferrovia Malha Oeste, que está completamente parada, e a concessão da hidrovia do Rio Paraguai serão duas das principais bandeiras que pretender erguer na capital federal. O leilão para concessão de ambas está previsto para o próximo ano.

E, além de mostrar otimismo sobre a vitória nas urnas, Azambuja também disse estar confiante sobre o bom desempenho de Flávio Bolsonaro (PL). “Acho que nosso candidato, chega em primeiro lugar já no primeiro turno, Isso é importante pra quem vinha aí sempre com as pesquisas contrárias a ele, passou uma série de ataques durante a campanha toda, mas eu vejo que nessa reta final a população brasileira entende que ele é a pessoa que tem condições de agregar um novo projeto para o Brasil e voltar o Brasil a respirar como um país livre, democrático e independente”.

Para checar se suas expectativas vão se cumprir, Reinaldo Azambuja afirmou que vai acompanhar a apuração dos votos junto com o governador Eduardo Riedel, candidato à reeleição, e com o Capitão Contar (PL) candidato ao Senado.

Apontado pelas pesquisas como um dos prováveis escolhidos pelos sul-mato-grossenses para uma das duas vagas ao Senado, o ex-governador Reinaldo Azambuja (PL) mostrava-se confiante na vitória e fez duras críticas ao Judiciário no momento da votação, no Colégio Lúcia Martins Coelho, na região central de Campo Grande, na manhã deste domingo (4).

“[O judiciário] 'tá' muito confuso, decisões monocráticas, decisões equivocadas, é ministro sob suspeição e isso vai passar com certeza pelo próximo Senado, que eu não tenho dúvida vai ter coragem de a gente estabelecer realmente o regramento que diz na Constituição Brasileira”, afirmou.

De acordo com ele, os “poderes são harmônicos mas são independentes. Cada um tem independência para tratar do seu do seu, da sua responsabilidade com o Brasil. Executivo executa, Legislativo legisla e o judiciário só julga quando tem conflito. E eu espero que a gente possa reestabelecer o poder Judiciário, cumprindo o papel constitucional lá da Constituição de 1988”, falou, referindo-se às recentes polêmicas em Brasília.

Favorável ao fim da reeleição quando foi deputado, disse que caso seja eleito, voltará a defender esta bandeira, embora tenha cumprido dois mandatos consecutivos como governador de Mato Grosso do Sul.

Além, de defender reformas, Azambuja fez questão de afirmar que a reativação da ferrovia Malha Oeste, que está completamente parada, e a concessão da hidrovia do Rio Paraguai serão duas das principais bandeiras que pretender erguer na capital federal. O leilão para concessão de ambas está previsto para o próximo ano.

O ex-governador disse estar confiante sobre o bom desempenho de Flávio Bolsonaro (PL). “Acho que nosso candidato chega em primeiro lugar já no primeiro turno, Isso é importante pra quem vinha aí sempre com as pesquisas contrárias a ele, passou uma série de ataques durante a campanha toda, mas eu vejo que nessa reta final a população brasileira entende que ele é a pessoa que tem condições de agregar um novo projeto para o Brasil e voltar o Brasil a respirar como um país livre, democrático e independente”.

Para checar se suas expectativas vão se cumprir, Reinaldo Azambuja afirmou que vai acompanhar a apuração dos votos junto com o governador Eduardo Riedel, candidato à reeleição, e com o Capitão Contar (PL) candidato ao Senado.

VOTO NO EXTERIOR

Flávio Bolsonaro lidera soma de votos fora do Brasil, enquanto Lula vence em mais países

Boletins de urna mostram vantagem numérica de Flávio, impulsionada pelo Japão; divulgação oficial está prevista para as 16h de Mato Grosso do Sul

04/10/2026 14h31

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Boletins de urna da Nova Zelândia, onde Lula obteve 70,48% dos votos válidos, enquanto Flávio registrou 19,28%

Boletins de urna da Nova Zelândia, onde Lula obteve 70,48% dos votos válidos, enquanto Flávio registrou 19,28% Reproduççao

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Os boletins de urna reunidos até o momento neste domingo (4) apontam Flávio Bolsonaro à frente na soma dos votos para presidente no exterior, enquanto Luiz Inácio Lula da Silva registra vitórias em um número maior de países. O levantamento é parcial e antecede a divulgação oficial dos resultados pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE).

A votação no Japão tem peso expressivo na vantagem de Flávio. No país, ele recebeu 24.601 votos, correspondentes a 71,59% dos votos válidos. Lula somou 5.222 votos, ou 15,20%.

Flávio também ficou à frente em Israel, onde obteve 74,40% dos votos válidos, contra 13,09% de Lula. Nos Emirados Árabes Unidos, registrou 48,92%, enquanto o petista alcançou 34,82%. No Catar, os percentuais foram de 48,45% e 41,17%, respectivamente.

Os boletins apresentados ainda indicam vitórias de Flávio nas Filipinas, na Grécia, na Tailândia e em Taiwan. Na Índia, onde o levantamento abrangia uma das duas seções eleitorais, ele aparecia com 26 votos, diante de 24 de Lula.

O petista, por sua vez, conquistou vantagem entre os brasileiros que votaram na Austrália, China, Coreia do Sul e Nova Zelândia. Na Austrália, Lula recebeu 4.562 votos, contra 2.579 de Flávio. Na China, foram 367 votos para Lula e 203 para o adversário.

Na Nova Zelândia, Lula obteve 70,48% dos votos válidos, enquanto Flávio registrou 19,28%. Na Coreia do Sul, o resultado foi de 56,94% para o petista e 33,33% para Flávio.

Entre os maiores percentuais de Lula no levantamento estão os registrados na Palestina, com 93,09%, e na Síria, com 89,81%. O candidato também venceu na Dinamarca, Estônia, Finlândia, Hungria, Líbano e Turquia, entre outros países.

Na Alemanha, os dados ainda parciais mostravam Lula com 5.408 votos e Flávio com 1.320. Quase 1 milhão de brasileiros estão aptos a votar no exterior, com locais de votação distribuídos por 186 cidades de 134 países. Estados Unidos, Portugal e Japão concentram parte expressiva desse eleitorado.

Por causa das diferenças de fuso horário, a votação já havia terminado em diversos países da Ásia e da Oceania enquanto os eleitores ainda compareciam às urnas no Brasil.

A divulgação oficial dos resultados pelo TSE está prevista para começar às 17h de Brasília, equivalentes às 16h de Mato Grosso do Sul. Até a conclusão da apuração, os boletins disponíveis representam apenas uma parcela da votação no exterior.

Eleições 2026

Catan vota em Campo Grande e critica estrutura política tradicional

Candidato ao governo de MS diz que enfrentou a velha política e o sistema de cabeça erguida

04/10/2026 14h30

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João Henrique Catan (NOVO), candidato ao Governo do Estado de Mato Grosso do Sul

João Henrique Catan (NOVO), candidato ao Governo do Estado de Mato Grosso do Sul Divulgação

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O candidato ao governo de Mato Grosso do Sul, João Henrique Catan (NOVO) foi à Escola Municipal Arlindo Lima, em Campo Grande, para registrar seu voto nas eleições de 2026, na manhã deste domingo (4). 

Catan demonstrou otimismo e fez questão de agradecer o apoio que recebeu ao longo dos últimos dias, destacando que sua trajetória reflete os anseios de uma parcela significativa do eleitorado de direita do Estado.

"Fomos até o limite, até onde a gente pode, lutando e defendendo os valores de Deus, pátria, família e liberdade. São os valores que me trouxeram até aqui para essa candidatura verdadeiramente da direita de Mato Grosso do Sul. Acho que a nossa candidatura representou um gesto de coragem que vai ser consagrado nas urnas", declarou.

O candidato criticou as estruturas políticas tradicionais, afirmando ter enfrentado "toda a velha política e todo o sistema com a cabeça erguida".

Ao avaliar as expectativas para a apuração, Catan relatou que o termômetro das ruas foi a melhor resposta que poderia receber, pois passou os últimos seis dias na carretinha Patriota, sem voltar para casa, sendo acolhido e alimentado pelos próprios eleitores nas ruas.

“As ruas são a melhor temperatura e é a melhor forma da gente interpretar aquilo que o público está sentindo. Eu fique nas ruas por seis dias, 24 horas, sem voltar para a minha casa. E só tenho a agradecer a todos que me acolheram, seja para o café da manhã, o almoço, o banho, o jantar ou para um abraço ”.

O candidato chegou ao local de votação acompanhado por sua mãe, Ana Cristina Cançado Soares, a esposa Juliana Domingos Catan - as duas votam no mesmo local - e dos dois filhos.

João Henrique Catan manterá a tradição familiar de acompanhar a apuração dos votos na casa da mãe, que também era a residência de seus avós. O candidato passará o restante do domingo reunido com a família, aguardando o resultado oficial do Tribunal Regional Eleitoral (TRE).

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