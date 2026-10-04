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Política

Eleições 2026

Eleitor que estiver na fila até as 16h poderá votar mesmo após horário em MS

Chuva reduziu movimento durante parte do dia e provocou concentração de eleitores no período da tarde; Justiça Eleitoral garante voto a quem estiver na fila no horário de encerramento

Welyson Lucas

04/10/2026 - 14h48
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Os eleitores de Mato Grosso do Sul que estiverem na fila de suas respectivas seções eleitorais até as 16h deste domingo (4) terão o direito de votar garantido, mesmo que o atendimento avance além do horário oficial de encerramento da votação.

A regra ganha importância neste primeiro turno das Eleições 2026 por causa das chuvas que atingiram Campo Grande e outras regiões do Estado ao longo do dia.

O mau tempo reduziu a procura por algumas seções durante a manhã e levou parte dos eleitores a deixar o voto para o período da tarde, aumentando a possibilidade de formação de filas nas últimas horas de votação.

Em Mato Grosso do Sul, as urnas foram abertas às 7h e o horário regular de votação termina às 16h, no horário local.

Isso ocorre porque o Tribunal Superior Eleitoral (TSE) estabeleceu o funcionamento simultâneo das seções em todo o país entre 8h e 17h, seguindo o horário oficial de Brasília.

Como Mato Grosso do Sul está uma hora atrás da capital federal, o período no Estado vai das 7h às 16h.

O encerramento às 16h, entretanto, somente ocorre imediatamente nas seções onde não houver mais ninguém aguardando.

A resolução que regulamenta as Eleições 2026 determina que o recebimento dos votos termina às 17h de Brasília, 16h em Mato Grosso do Sul, desde que não existam eleitores presentes na fila.

Na prática, quem estiver na fila até as 16h poderá permanecer no local e votar normalmente, ainda que chegue à urna depois desse horário. Quem chegar ao local de votação somente depois do encerramento e não estiver na fila, porém, não poderá mais votar.

Chuva alterou movimento nas seções

A chuva marcou o domingo eleitoral em Campo Grande desde as primeiras horas da manhã. Em alguns pontos, eleitores enfrentaram precipitação já antes da abertura das seções, enquanto outros locais registraram movimento abaixo do habitual durante os períodos de chuva.

No período da tarde, com momentos de trégua no tempo, alguns locais passaram a registrar aumento do fluxo de eleitores. Na Funlec, por exemplo, houve formação de filas após a melhora nas condições climáticas, reflexo de pessoas que adiaram a ida às urnas durante a chuva.

O temporal também provocou transtornos no deslocamento pela Capital. Foram registrados pontos de alagamento e interdições em vias, enquanto o aumento no uso de veículos particulares chegou a provocar congestionamento nas proximidades de locais de votação.

Mesmo diante das condições climáticas, o Tribunal Regional Eleitoral de Mato Grosso do Sul (TRE-MS) informou que a chuva não impediu a realização da eleição no Estado.

Chegar antes das 16h é fundamental

Apesar da garantia para quem já estiver aguardando, a orientação é que o eleitor não deixe para chegar ao local de votação depois das 16h. O que assegura o direito de continuar aguardando após o encerramento é estar efetivamente na fila da seção eleitoral dentro do horário regular.

O próprio TSE reforça que nenhuma pessoa que já estiver na fila no momento do encerramento perde o direito de votar. O procedimento permite que as seções continuem recebendo esses eleitores até que todos tenham exercido o voto.

Assim, mesmo com eventuais filas provocadas pela concentração de eleitores após as chuvas deste domingo, quem estiver aguardando para votar até as 16h em Mato Grosso do Sul poderá concluir normalmente a votação.

Eleições 2026

Catan vota em Campo Grande e critica estrutura política tradicional

Candidato ao governo de MS diz que enfrentou a velha política e o sistema de cabeça erguida

04/10/2026 14h30

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João Henrique Catan (NOVO), candidato ao Governo do Estado de Mato Grosso do Sul

João Henrique Catan (NOVO), candidato ao Governo do Estado de Mato Grosso do Sul Divulgação

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O candidato ao governo de Mato Grosso do Sul, João Henrique Catan (NOVO) foi à Escola Municipal Arlindo Lima, em Campo Grande, para registrar seu voto nas eleições de 2026, na manhã deste domingo (4). 

Catan demonstrou otimismo e fez questão de agradecer o apoio que recebeu ao longo dos últimos dias, destacando que sua trajetória reflete os anseios de uma parcela significativa do eleitorado de direita do Estado.

"Fomos até o limite, até onde a gente pode, lutando e defendendo os valores de Deus, pátria, família e liberdade. São os valores que me trouxeram até aqui para essa candidatura verdadeiramente da direita de Mato Grosso do Sul. Acho que a nossa candidatura representou um gesto de coragem que vai ser consagrado nas urnas", declarou.

O candidato criticou as estruturas políticas tradicionais, afirmando ter enfrentado "toda a velha política e todo o sistema com a cabeça erguida".

Ao avaliar as expectativas para a apuração, Catan relatou que o termômetro das ruas foi a melhor resposta que poderia receber, pois passou os últimos seis dias na carretinha Patriota, sem voltar para casa, sendo acolhido e alimentado pelos próprios eleitores nas ruas.

“As ruas são a melhor temperatura e é a melhor forma da gente interpretar aquilo que o público está sentindo. Eu fique nas ruas por seis dias, 24 horas, sem voltar para a minha casa. E só tenho a agradecer a todos que me acolheram, seja para o café da manhã, o almoço, o banho, o jantar ou para um abraço ”.

O candidato chegou ao local de votação acompanhado por sua mãe, Ana Cristina Cançado Soares, a esposa Juliana Domingos Catan - as duas votam no mesmo local - e dos dois filhos.

João Henrique Catan manterá a tradição familiar de acompanhar a apuração dos votos na casa da mãe, que também era a residência de seus avós. O candidato passará o restante do domingo reunido com a família, aguardando o resultado oficial do Tribunal Regional Eleitoral (TRE).

Eleições 2026

Lucien Rezende vota em Ribas do Rio Pardo e destaca defesa da democracia

Candidato do PSOL ao Governo de Mato Grosso do Sul afirma estar otimista com o resultado e diz que campanha apresentou propostas para fortalecer o Estado.

04/10/2026 14h22

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Lucien Rezende vota na manhã deste domingo (4), em Ribas do Rio Pardo, durante o primeiro turno das Eleições 2026.

Lucien Rezende vota na manhã deste domingo (4), em Ribas do Rio Pardo, durante o primeiro turno das Eleições 2026. Foto: Divulgação Lucien Rezende.

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O candidato ao Governo de Mato Grosso do Sul pelo PSOL, Lucien Rezende, votou por volta das 10h30 deste domingo (4), primeiro turno das Eleições 2026, na Escola Municipal Professora Mareide, em Ribas do Rio Pardo. Após deixar a seção eleitoral, Rezende fez um balanço da campanha e destacou a participação no processo eleitoral como forma de fortalecimento da democracia.

Segundo ele, a expectativa para a apuração é positiva diante do trabalho realizado ao longo da campanha.

Lucien Rezende vota na manhã deste domingo (4), em Ribas do Rio Pardo, durante o primeiro turno das Eleições 2026.Lucien Rezende posa ao lado da cabine de votação após votar neste domingo (4), em Ribas do Rio Pardo. Foto: Divulgação Lucien Rezende.

“Fizemos o nosso ato de cidadão, participando dessa eleição e fortalecendo a nossa democracia. Estamos com uma perspectiva muito boa do que fizemos e do que apresentamos durante a campanha”, afirmou.

 

 

 

Lucien Rezende fala sobre a campanha e destaca a importância da participação dos eleitores neste domingo (4), após votar em Ribas do Rio Pardo.

O candidato disse ainda estar otimista com a possibilidade de alcançar uma votação expressiva e reforçou que pretende continuar contribuindo com o desenvolvimento de Mato Grosso do Sul.

 “Hoje é otimismo. Esperamos ter uma quantidade expressiva de votos para podermos continuar ajudando a construir e fortalecer o nosso Mato Grosso do Sul”, declarou.

Rezende também aproveitou o momento para incentivar os eleitores a comparecerem às urnas durante o restante do dia e ressaltou a importância do voto para o exercício da cidadania.

“Agradeço a todos que estão vindo e que, durante o decorrer do dia, possam depositar o seu voto, exercendo a democracia. É isso que a gente espera e é isso que a gente constrói”, completou.

Depois da votação, Lucien Rezende informou que acompanhará a apuração dos votos em casa, ao lado de familiares e apoiadores.

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