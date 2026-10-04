Eleitor que estiver na fila até as 16h poderá votar mesmo após horário em MS

Eleitores enfrentam filas em local de votação neste domingo (4), em Campo Grande; quem estiver na fila até as 16h terá o direito de votar garantido, mesmo que o atendimento termine depois do horário. - Foto: Paulo Ribas/Correio do Estado.

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Os eleitores de Mato Grosso do Sul que estiverem na fila de suas respectivas seções eleitorais até as 16h deste domingo (4) terão o direito de votar garantido, mesmo que o atendimento avance além do horário oficial de encerramento da votação.

A regra ganha importância neste primeiro turno das Eleições 2026 por causa das chuvas que atingiram Campo Grande e outras regiões do Estado ao longo do dia.

O mau tempo reduziu a procura por algumas seções durante a manhã e levou parte dos eleitores a deixar o voto para o período da tarde, aumentando a possibilidade de formação de filas nas últimas horas de votação.

Em Mato Grosso do Sul, as urnas foram abertas às 7h e o horário regular de votação termina às 16h, no horário local.

Isso ocorre porque o Tribunal Superior Eleitoral (TSE) estabeleceu o funcionamento simultâneo das seções em todo o país entre 8h e 17h, seguindo o horário oficial de Brasília.

Como Mato Grosso do Sul está uma hora atrás da capital federal, o período no Estado vai das 7h às 16h.

O encerramento às 16h, entretanto, somente ocorre imediatamente nas seções onde não houver mais ninguém aguardando.

A resolução que regulamenta as Eleições 2026 determina que o recebimento dos votos termina às 17h de Brasília, 16h em Mato Grosso do Sul, desde que não existam eleitores presentes na fila.

Na prática, quem estiver na fila até as 16h poderá permanecer no local e votar normalmente, ainda que chegue à urna depois desse horário. Quem chegar ao local de votação somente depois do encerramento e não estiver na fila, porém, não poderá mais votar.

Chuva alterou movimento nas seções

A chuva marcou o domingo eleitoral em Campo Grande desde as primeiras horas da manhã. Em alguns pontos, eleitores enfrentaram precipitação já antes da abertura das seções, enquanto outros locais registraram movimento abaixo do habitual durante os períodos de chuva.

No período da tarde, com momentos de trégua no tempo, alguns locais passaram a registrar aumento do fluxo de eleitores. Na Funlec, por exemplo, houve formação de filas após a melhora nas condições climáticas, reflexo de pessoas que adiaram a ida às urnas durante a chuva.

O temporal também provocou transtornos no deslocamento pela Capital. Foram registrados pontos de alagamento e interdições em vias, enquanto o aumento no uso de veículos particulares chegou a provocar congestionamento nas proximidades de locais de votação.

Mesmo diante das condições climáticas, o Tribunal Regional Eleitoral de Mato Grosso do Sul (TRE-MS) informou que a chuva não impediu a realização da eleição no Estado.

Chegar antes das 16h é fundamental

Apesar da garantia para quem já estiver aguardando, a orientação é que o eleitor não deixe para chegar ao local de votação depois das 16h. O que assegura o direito de continuar aguardando após o encerramento é estar efetivamente na fila da seção eleitoral dentro do horário regular.

O próprio TSE reforça que nenhuma pessoa que já estiver na fila no momento do encerramento perde o direito de votar. O procedimento permite que as seções continuem recebendo esses eleitores até que todos tenham exercido o voto.

Assim, mesmo com eventuais filas provocadas pela concentração de eleitores após as chuvas deste domingo, quem estiver aguardando para votar até as 16h em Mato Grosso do Sul poderá concluir normalmente a votação.