Com morte de Marcelo Miranda, MS só tem três ex-governadores vivos

Ex-governador de Mato Grosso do Sul, Marcelo Miranda Soares, faleceu nesta terça-feira (23), aos 88 anos, em Campo Grande. Ele vinha enfrentando problemas de saúde e passou por inúmeras sessões de hemodiálise.
Marcelo se juntou a lista dos “eternos” governadores do Estado. Com sua morte, o Estado chega a cinco ex-chefes do executivo estadual falecidos.
Dos 8 ex-governadores de MS, 5 estão mortos e 3 estão vivos.
Os falecidos são Harry Amorim, Pedro Pedrossian, Wilson Barbosa, Ramez Tebet e, a partir de então, Marcelo Miranda também entrou para a lista.
Zeca do PT, André Puccinelli e Reinaldo Azambuja são os únicos ex-governadores vivos.
Confira a lista de ex-governadores de MS, o período de mandato e se está vivo/morto:
- Harry Amorim Costa (1979-1980) – falecido
- Marcelo Miranda Soares (1980-1983) (1987-1991) – falecido
- Pedro Pedrossian (1980-1981) (1991-1994) – falecido
- Wilson Barbosa Martins (1983-1986) (1995-1999) – falecido
- Ramez Tebet (1986-1987) – falecido
- Zeca do PT (1999-2003) (2003-2007) – vivo
- André Puccinelli (2007-2011) (2011-2015) – vivo
- Reinaldo Azambuja (2015-2019) (2019-2023) – vivo
O trio ainda está ativo na vida política e irá se candidatar nas eleições deste ano: André e Zeca para deputado estadual e Azambuja para senador.
PUCCINELLI
André Puccinelli tem 77 anos e nasceu em 2 de julho de 1948 em Viareggio, na Itália. Ele se mudou para o Brasil ainda quando era criança.
É formado em Medicina pela Universidade Federal do Paraná (UFPR). Possui extensa trajetória na vida política:
- Secretário estadual de Saúde no governo de Wilson Barbosa Martins (1983-1985)
- Deputado estadual por dois mandatos (1987–1995)
- Deputado federal (1995–1997)
- Prefeito de Campo Grande (1997–2005)
- Governador de MS (2007-2015)
Atualmente, nas eleições de 2026, vai concorrer a deputado estadual.
AZAMBUJA
Reinaldo Azambuja tem 63 anos e nasceu em 13 de maio de 1963 em Campo Grande (MS).
Possui extensa trajetória na vida política:
- Prefeito de Maracaju (1997-2004)
- Deputado estadual (2007-2010)
- Deputado federal (2011-2014)
- Governador de MS (2015-2022)
Atualmente, nas eleições de 2026, vai concorrer ao cargo de senador.
ZECA DO PT
Zeca do PT tem 76 anos e nasceu em 24 de fevereiro de 1950 em Porto Murtinho (MS). É formado em Direito e foi bancário do Banco do Brasil.
Possui extensa trajetória na vida política:
- Deputado estadual (1991-1998)
- Governador de MS (1999-2007)
- Vereador de Campo Grande (2013–2016)
- Deputado Federal (2015-2018)
- Deputado Estadual (2023-atual)
Atualmente, nas eleições de 2026, vai concorrer a deputado estadual.
LUTO
Ex-governador de Mato Grosso do Sul, Marcelo Miranda Soares, faleceu nesta terça-feira (23), aos 88 anos, em Campo Grande.
Ele vinha enfrentando problemas de saúde e passou por inúmeras sessões de hemodiálise.
O governador de Mato Grosso do Sul, Eduardo Riedel (PP), decretou luto oficial de três dias, em todo o Estado, pelo falecimento do ex-governador.
Seu velório será realizado a partir das 8 horas desta quarta-feira (24), na Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul (ALEMS), localizada na avenida Desembargador José Nunes da Cunha, Parque dos Poderes, em Campo Grande.
Ainda não há informações sobre horário e local do sepultamento.