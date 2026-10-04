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Política

ELEIÇÕES 2026

Contar diz ter confiança após campanha pelos 79 municípios de MS

Candidato do PL ao Senado votou na manhã deste domingo (4) e afirmou que acompanhará a apuração ao lado da família, amigos e integrantes da equipe de campanha

Alicia Miyashiro e Naiara Camargo

Alicia Miyashiro e Naiara Camargo

04/10/2026 - 11h40
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O candidato ao Senado por Mato Grosso do Sul Capitão Renan Contar (PL) votou na manhã deste domingo (4), em Campo Grande. O candidato falou sobre a campanha, as expectativas para a apuração e a trajetória percorrida durante o período eleitoral.

Contar afirmou que chega ao dia da votação com sentimento de esperança e confiança no trabalho realizado durante a campanha. “Vivemos um tempo de esperança, de renovação. Está nas mãos de todos os brasileiros, nesse momento, escolherem um novo futuro”, declarou.

Ao avaliar a campanha em Mato Grosso do Sul, o candidato disse acreditar no trabalho desenvolvido pela equipe e classificou a trajetória eleitoral como pautada pela transparência. Segundo ele, este domingo representa o momento de avaliar o resultado do trabalho realizado durante os últimos meses.

Contar estava acompanhado da esposa e de integrantes de sua equipe. Durante a coletiva, afirmou que pretende acompanhar a apuração junto de familiares, amigos e colaboradores que participaram da campanha.

Campanha pelos 79 municípios

Questionado sobre as diferenças entre a campanha deste ano e disputas anteriores, Contar afirmou que chega à eleição com mais experiência e destacou a estrutura partidária e o apoio recebido ao longo da corrida eleitoral.

“Me encontro num momento com muito mais maturidade. A gente aprendeu muito na última campanha”, disse. O candidato também afirmou que percorreu os 79 municípios de Mato Grosso do Sul, em uma campanha que definiu como “pé no chão” e de contato direto com os eleitores.

Contar também mencionou o apoio do ex-presidente Jair Bolsonaro e disse que recebeu dele a missão de trabalhar pela união do grupo político no Estado.

Após votar, o candidato afirmou que permanecerá com familiares, amigos e integrantes da campanha durante a apuração. Segundo ele, depois da divulgação do resultado, a programação prevê encontros com apoiadores e integrantes da equipe.

Em Mato Grosso do Sul, os eleitores escolhem neste domingo dois representantes para o Senado Federal. Os dois candidatos mais votados serão eleitos para mandatos de oito anos.

ELEIÇÕES 2026

Sejusp registra 3 crimes eleitorais em 7h de 1º turno em MS

Primeiro boletim da tarde informa a ocorrência de compra de voto, boca de urna e violação de sigilo de voto, todos no interior do estado

04/10/2026 14h45

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Crimes eleitorais em MS vão desde compra de voto a quebra do sigilo do voto

Crimes eleitorais em MS vão desde compra de voto a quebra do sigilo do voto Foto: Marcelo Victor/Correio do Estado

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Através do segundo boletim do dia, a Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública de Mato Grosso do Sul (Sejusp-MS) informou a ocorrência de três crimes eleitorais nas sete primeiras horas do primeiro turno no estado.

Em nota, a Pasta disse que todos os registros aconteceram em municípios do interior. A primeira foi um flagrante de compra de voto em Bataguassu, do qual o autor de 42 anos foi preso. 

Conforme o Tribunal Superior Eleitoral (TSE), a captação ilícita de sufrágio (compra de votos) é ilícito eleitoral punido com a cassação do registro ou do diploma do candidato e multa, constituído pela “captação de sufrágio o candidato doar, oferecer, prometer ou entregar, ao eleitor, com o fim de obter-lhe o voto, bem ou vantagem pessoal de qualquer natureza, inclusive emprego ou função pública”.

A outra ocorrência foi de boca de urna, em Inocência. A boca de urna ocorre quando há tentativa de convencer o eleitorado a votar em determinado candidato, partido, federação ou coligação no dia da eleição, o que inclui: distribuição de santinhos; pedidos de voto; formação de grupos organizados para promover candidaturas; comícios e carreatas; e uso de alto-falantes e outras formas de propaganda eleitoral. 

Por último, foi registrada uma violação do sigilo do voto, em Jardim. De acordo com Wagner Ferreira da Silva, secretário-executivo de Segurança Pública da Sejusp-MS, um indivíduo tirou foto da urna no momento da votação e foi conduzido para a delegacia para prestar esclarecimentos.

"Em relação aos crimes, a segurança pública está muito preocupada aqui no impacto que os crimes têm para o exercício do voto. Nos últimos pleitos de primeiro turno, nós já vínhamos com esses baixos registros, esses índices de registro, então não nos surpreende", disse em coletiva após divulgação do segundo boletim.

Ainda de acordo com ele, a maior preocupação da Pasta quanto à segurança está em Grande Dourados e na região sul do estado. Porém, até o momento, nenhum registro foi relatado nesses trechos até o momento. Ao todo, 172 viaturas foram empenhadas e 19 cidades registraram queda de energia.

Morte

Além dos crimes eleitorais, uma morte foi registrada durante estas eleições. Uma eleitora de 71 anos morreu após passar mal enquanto aguardava na fila para votar na manhã deste domingo (4), em Campo Grande. O caso ocorreu na seção 117, instalada na Escola Estadual Sebastião Santana de Oliveira, na região do José Abrão, pertencente à 35ª Zona Eleitoral.

Segundo informações oficiais do Tribunal Regional Eleitoral de Mato Grosso do Sul (TRE-MS), a mulher passou mal enquanto aguardava na fila de votação e recebeu os primeiros atendimentos ainda no local.

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionado pela coordenadora de acessibilidade e chegou à escola em aproximadamente 10 minutos. Apesar dos procedimentos realizados pela equipe de socorro, a eleitora não resistiu e morreu.

Informações preliminares apontam que a mulher teria sofrido um infarto. Até o momento, porém, não há confirmação oficial sobre a causa da morte nem informações sobre eventual histórico de problemas de saúde da vítima.

Eleições em MS

Em Mato Grosso do Sul, a votação começou às 7h e segue até as 16h, considerando o horário local. Neste primeiro turno, mais de 2 milhões de eleitores estão aptos a comparecer às urnas em todo o Estado.

Ao todo, Mato Grosso do Sul conta com 2.024.884 eleitores aptos. Segundo dados divulgados pelo Tribunal Regional Eleitoral de Mato Grosso do Sul (TRE-MS), 1.768.681 deles, o equivalente a 87,35% do eleitorado, possuem cadastro biométrico.

Para a realização do pleito, foram distribuídas 7.106 urnas eletrônicas em Mato Grosso do Sul. Somente em Campo Grande são 2.242 seções eleitorais.

As primeiras horas de votação também são marcadas por chuva em Campo Grande e registros pontuais de problemas em equipamentos eleitorais no Estado. Segundo informações divulgadas pelo TRE-MS, as condições climáticas não impedem a realização da votação e os procedimentos de contingência estão previstos para eventuais intercorrências.

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VOTO NO EXTERIOR

Flávio Bolsonaro lidera soma de votos fora do Brasil, enquanto Lula vence em mais países

Boletins de urna mostram vantagem numérica de Flávio, impulsionada pelo Japão; divulgação oficial está prevista para as 16h de Mato Grosso do Sul

04/10/2026 14h31

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Boletins de urna da Nova Zelândia, onde Lula obteve 70,48% dos votos válidos, enquanto Flávio registrou 19,28%

Boletins de urna da Nova Zelândia, onde Lula obteve 70,48% dos votos válidos, enquanto Flávio registrou 19,28% Reproduççao

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Os boletins de urna reunidos até o momento neste domingo (4) apontam Flávio Bolsonaro à frente na soma dos votos para presidente no exterior, enquanto Luiz Inácio Lula da Silva registra vitórias em um número maior de países. O levantamento é parcial e antecede a divulgação oficial dos resultados pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE).

A votação no Japão tem peso expressivo na vantagem de Flávio. No país, ele recebeu 24.601 votos, correspondentes a 71,59% dos votos válidos. Lula somou 5.222 votos, ou 15,20%.

Flávio também ficou à frente em Israel, onde obteve 74,40% dos votos válidos, contra 13,09% de Lula. Nos Emirados Árabes Unidos, registrou 48,92%, enquanto o petista alcançou 34,82%. No Catar, os percentuais foram de 48,45% e 41,17%, respectivamente.

Os boletins apresentados ainda indicam vitórias de Flávio nas Filipinas, na Grécia, na Tailândia e em Taiwan. Na Índia, onde o levantamento abrangia uma das duas seções eleitorais, ele aparecia com 26 votos, diante de 24 de Lula.

O petista, por sua vez, conquistou vantagem entre os brasileiros que votaram na Austrália, China, Coreia do Sul e Nova Zelândia. Na Austrália, Lula recebeu 4.562 votos, contra 2.579 de Flávio. Na China, foram 367 votos para Lula e 203 para o adversário.

Na Nova Zelândia, Lula obteve 70,48% dos votos válidos, enquanto Flávio registrou 19,28%. Na Coreia do Sul, o resultado foi de 56,94% para o petista e 33,33% para Flávio.

Entre os maiores percentuais de Lula no levantamento estão os registrados na Palestina, com 93,09%, e na Síria, com 89,81%. O candidato também venceu na Dinamarca, Estônia, Finlândia, Hungria, Líbano e Turquia, entre outros países.

Na Alemanha, os dados ainda parciais mostravam Lula com 5.408 votos e Flávio com 1.320. Quase 1 milhão de brasileiros estão aptos a votar no exterior, com locais de votação distribuídos por 186 cidades de 134 países. Estados Unidos, Portugal e Japão concentram parte expressiva desse eleitorado.

Por causa das diferenças de fuso horário, a votação já havia terminado em diversos países da Ásia e da Oceania enquanto os eleitores ainda compareciam às urnas no Brasil.

A divulgação oficial dos resultados pelo TSE está prevista para começar às 17h de Brasília, equivalentes às 16h de Mato Grosso do Sul. Até a conclusão da apuração, os boletins disponíveis representam apenas uma parcela da votação no exterior.

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