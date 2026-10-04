Contar diz ter confiança após campanha pelos 79 municípios de MS

ELEIÇÕES 2026

Primeiro boletim da tarde informa a ocorrência de compra de voto, boca de urna e violação de sigilo de voto, todos no interior do estado

Crimes eleitorais em MS vão desde compra de voto a quebra do sigilo do voto Foto: Marcelo Victor/Correio do Estado

Através do segundo boletim do dia, a Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública de Mato Grosso do Sul (Sejusp-MS) informou a ocorrência de três crimes eleitorais nas sete primeiras horas do primeiro turno no estado.

Em nota, a Pasta disse que todos os registros aconteceram em municípios do interior. A primeira foi um flagrante de compra de voto em Bataguassu, do qual o autor de 42 anos foi preso.

Conforme o Tribunal Superior Eleitoral (TSE), a captação ilícita de sufrágio (compra de votos) é ilícito eleitoral punido com a cassação do registro ou do diploma do candidato e multa, constituído pela “captação de sufrágio o candidato doar, oferecer, prometer ou entregar, ao eleitor, com o fim de obter-lhe o voto, bem ou vantagem pessoal de qualquer natureza, inclusive emprego ou função pública”.

A outra ocorrência foi de boca de urna, em Inocência. A boca de urna ocorre quando há tentativa de convencer o eleitorado a votar em determinado candidato, partido, federação ou coligação no dia da eleição, o que inclui: distribuição de santinhos; pedidos de voto; formação de grupos organizados para promover candidaturas; comícios e carreatas; e uso de alto-falantes e outras formas de propaganda eleitoral.

Por último, foi registrada uma violação do sigilo do voto, em Jardim. De acordo com Wagner Ferreira da Silva, secretário-executivo de Segurança Pública da Sejusp-MS, um indivíduo tirou foto da urna no momento da votação e foi conduzido para a delegacia para prestar esclarecimentos.

"Em relação aos crimes, a segurança pública está muito preocupada aqui no impacto que os crimes têm para o exercício do voto. Nos últimos pleitos de primeiro turno, nós já vínhamos com esses baixos registros, esses índices de registro, então não nos surpreende", disse em coletiva após divulgação do segundo boletim.

Ainda de acordo com ele, a maior preocupação da Pasta quanto à segurança está em Grande Dourados e na região sul do estado. Porém, até o momento, nenhum registro foi relatado nesses trechos até o momento. Ao todo, 172 viaturas foram empenhadas e 19 cidades registraram queda de energia.

Morte

Além dos crimes eleitorais, uma morte foi registrada durante estas eleições. Uma eleitora de 71 anos morreu após passar mal enquanto aguardava na fila para votar na manhã deste domingo (4), em Campo Grande. O caso ocorreu na seção 117, instalada na Escola Estadual Sebastião Santana de Oliveira, na região do José Abrão, pertencente à 35ª Zona Eleitoral.

Segundo informações oficiais do Tribunal Regional Eleitoral de Mato Grosso do Sul (TRE-MS), a mulher passou mal enquanto aguardava na fila de votação e recebeu os primeiros atendimentos ainda no local.

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionado pela coordenadora de acessibilidade e chegou à escola em aproximadamente 10 minutos. Apesar dos procedimentos realizados pela equipe de socorro, a eleitora não resistiu e morreu.

Informações preliminares apontam que a mulher teria sofrido um infarto. Até o momento, porém, não há confirmação oficial sobre a causa da morte nem informações sobre eventual histórico de problemas de saúde da vítima.

Eleições em MS

Em Mato Grosso do Sul, a votação começou às 7h e segue até as 16h, considerando o horário local. Neste primeiro turno, mais de 2 milhões de eleitores estão aptos a comparecer às urnas em todo o Estado.

Ao todo, Mato Grosso do Sul conta com 2.024.884 eleitores aptos. Segundo dados divulgados pelo Tribunal Regional Eleitoral de Mato Grosso do Sul (TRE-MS), 1.768.681 deles, o equivalente a 87,35% do eleitorado, possuem cadastro biométrico.

Para a realização do pleito, foram distribuídas 7.106 urnas eletrônicas em Mato Grosso do Sul. Somente em Campo Grande são 2.242 seções eleitorais.

As primeiras horas de votação também são marcadas por chuva em Campo Grande e registros pontuais de problemas em equipamentos eleitorais no Estado. Segundo informações divulgadas pelo TRE-MS, as condições climáticas não impedem a realização da votação e os procedimentos de contingência estão previstos para eventuais intercorrências.

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