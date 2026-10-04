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Política

Eleições

Delcídio Amaral vota em Corumbá e destaca campanha como "modesta"

O candidato relatou que seu município natal terá um papel especial nas exportações do corredor bioceânico, caso ele seja eleito

João Pedro Flores

04/10/2026 - 15h20
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O candidato ao governo de Mato Grosso do Sul, Delcídio Amaral (PRD), votou na escola particular Santa Inês, no município de Corumbá, sua cidade natal. Ele espera que haja um segundo turno em Mato Grosso do Sul, o que permitiria um "grande debate" entre diferentes projetos, incluindo o seu, que ele descreve como "inovador, diferenciado e socialmente inclusivo".

Delcídio lembra que lançou sua candidatura a governador de última hora, e descreve sua campanha como modesta, focada em propostas e divulgação de seus feitos como senador para o Estado e o Brasil.

"Eu fiz uma campanha modesta, uma campanha andando na rua, uma campanha divulgando todas as coisas que eu fiz por esse estado, especialmente pela nossa cidade, Corumbá, por Ladário também, e no Estado inteiro. Eu não fui só um senador de Mato Grosso Sul, eu fui um senador do Brasil. Mas fiz uma campanha de chão e de propostas. Não ofendi ninguém, não machuquei ninguém"

Por fim, Delcídio destacou que, em seu programa de governo, Corumbá vai ter um papel especial, porque o corredor bioceânico definitivo passará pela cidade. 

"Iniciativa dos antigos, dos sábios, que projetaram a nossa Noroeste do Brasil, o trem do Pantanal. E é por aqui que vão sair as importações e exportações. Corumbá vai ser diretamente impactada e, portanto, vai ser uma das cidades mais ricas do Mato Grosso do Sul, do Centro-Oeste e do Brasil. A saída por Corumbá vai pegar a Bolívia, atravessar o Peru e chegar em Xangai, que é o porto que os chineses construíram e que vai ser o grande escoamento da produção brasileira", conclui o candidato.

Ele passará o dia em Corumbá, junto com sua mãe, e circulando pelas zonas eleitorais, antes de seguir para Campo Grande, onde acompanhará a contagem dos votos.

 

INSTITUCIONAL

Eleições 2026: acompanhe a apuração em MS e no Brasil em tempo real no Correio do Estado

Resultados oficiais do TSE começam a ser divulgados às 16h (horário de MS), logo após o fechamento das urnas

04/10/2026 15h55

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O Correio do Estado acompanha neste domingo (4), em tempo real, a apuração dos votos do primeiro turno das Eleições 2026. Os números serão atualizados em eleicao.correiodoestado.com.br, a partir das 16h no horário de Mato Grosso do Sul (17h em Brasília).

O horário é o mesmo em todo o país: a votação segue o fuso de Brasília, por isso as seções em MS funcionam das 7h às 16h no horário local. A divulgação dos resultados só começa depois que as urnas fecham em todos os estados.

Os dados exibidos são os oficiais de totalização do Tribunal Superior Eleitoral (TSE). Na página, o leitor poderá acompanhar a contagem para os cinco cargos em disputa:

  • Presidente da República
  • Governador de Mato Grosso do Sul
  • Senador (neste ano, cada eleitor escolhe dois)
  • Deputado federal (MS tem 8 vagas na Câmara)
  • Deputado estadual (24 vagas na Assembleia Legislativa)

Além do cenário em Mato Grosso do Sul, a página também mostrará os números da disputa nacional e dos demais estados.

Segundo turno

Para presidente e governador, vence no primeiro turno o candidato que obtiver mais da metade dos votos válidos, ou seja, excluídos brancos e nulos. Se ninguém atingir esse patamar, os dois mais votados disputam o segundo turno. Senadores e deputados são definidos já neste domingo.

A apuração em tempo real complementa a cobertura eleitoral do Correio do Estado ao longo de 2026, com reportagens, entrevistas e análises sobre a disputa em MS.

Investigação

PF inicia apuração sobre possível intervenção externa sobre eleições, diz Andrei Rodrigues

Também em entrevista coletiva realizada mais cedo, Rodrigues disse que a PF não encontrou provas de que embaixadas instaladas no Brasil estariam sob algum tipo de risco

04/10/2026 15h00

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Andrei Rodrigues, diretor da Policia Federal

Andrei Rodrigues, diretor da Policia Federal Foto: Divulgação

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O diretor-geral da Polícia Federal, Andrei Rodrigues, explicou neste domingo (4) que a corporação iniciou um procedimento para apurar a possibilidade de as eleições brasileiras sofrerem algum tipo de interferência externa.

Também em entrevista coletiva realizada mais cedo, Rodrigues disse que a PF não encontrou provas de que embaixadas instaladas no Brasil estariam sob algum tipo de risco.

Na sexta-feira, 2, a representação diplomática dos Estados Unidos decidiu fechar as portas alegando preocupações com a segurança. Medida similar foi adotada pela Embaixada da Austrália.

A abertura do procedimento sobre possível interferência externa, segundo Rodrigues, foi iniciada após a PF receber uma representação da Advocacia-Geral da União (AGU). O trâmite contemplou o encaminhamento ainda ontem para a Diretoria de Inteligência do órgão. Ele detalhou que se trata de uma averiguação em andamento e que, por isso, não foi publicada uma portaria do inquérito, mas que a investigação já está em curso.

A solicitação da AGU, por sua vez, se deu depois que o jornal britânico The Guardian revelou que cerca de R$ 5,2 bilhões teriam sido remetidos para grupos do Brasil para evitar abuso de poder judicial do Supremo Tribunal Federal (STF) por meio de um projeto do governo dos Estados Unidos.

Sobre as embaixadas, Rodrigues afirmou que a PF não encontrou qualquer risco efetivo para as embaixadas e tampouco um plano contra essas representações diplomáticas. "Não comprovamos nenhum elemento concreto que nos apontasse algum risco efetivo contra qualquer embaixada. Os elementos colhidos ontem não indicam nada concreto, nenhum plano que a gente tenha identificado", reforçou.

O diretor da PF disse ainda que os casos não conversam entre si até o momento. "São inquéritos separados, mesmo que eventualmente possam se conectar. Esse é um trabalho que a gente faz ordinariamente."

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