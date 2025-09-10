Últimas Notícias Cidades Política Economia Esportes Correio B Opinião Classificados

Política

ARTICULAÇÕES

Contar rejeita troca de candidatura ao Senado por disputa a prefeito em 2028

O ex-deputado estadual seria convidado a concorrer a uma cadeira na Assembleia Legislativa no pleito do próximo ano

Daniel Pedra

Daniel Pedra

10/09/2025 - 08h30
O ex-deputado estadual Capitão Contar rejeitou a articulação para que ele deixe o PRTB para se filiar ao PL e seja candidato a uma cadeira na Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul (Alems) nas eleições do próximo ano em troca do apoio irrestrito do novo partido para concorrer ao cargo de prefeito de Campo Grande no pleito de 2028.

Conforme informações obtidas pelo Correio do Estado, lideranças nacionais do PL pretendem procurar o ex-parlamentar para fazer a proposta e, dessa forma, tirar da disputa ao Senado Federal um dos favoritos às duas vagas destinadas para Mato Grosso do Sul em 2026.

No entanto, em entrevista à reportagem, Capitão Contar refutou qualquer possibilidade de abrir mão de concorrer ao Senado no próximo ano em troca de ser o candidato do PL a prefeito de Campo Grande em 2028. “Não pretendo disputar a prefeitura de Campo Grande em 2028. Sigo firme na missão de fortalecer o Congresso Nacional, prioritariamente, no Senado Federal”, declarou. 

O ex-deputado estadual ainda informou ao Correio do Estado que, por enquanto, não recebeu qualquer tipo de contato de lideranças nacionais do PL para falar sobre essa possibilidade. “Do PL, não houve nada oficialmente, pelo menos não diretamente comigo. E, pelo menos com o presidente nacional Valdemar Costa Neto, não preciso de intermediação, pois ele tem acesso direto comigo”, assegurou.

SENADO

Em junho deste ano, a filiação do ex-deputado estadual ao PP já tinha “esfriado” em razão da exigência de o ex-parlamentar sair candidato ao Senado nas eleições gerais do próximo ano ao invés de buscar uma vaga na Câmara dos Deputados, como lhe teria sido proposto pelas lideranças progressistas.

Atualmente no PRTB, partido pelo qual concorreu e perdeu o pleito a governador de Mato Grosso do Sul no segundo turno das eleições de 2022 para o então secretário estadual Eduardo Riedel (PSDB), o bolsonarista pretende continuar à frente da legenda para manter a decisão de só sair candidato a senador da República. 

O Correio do Estado apurou que o PP estava contando com o Capitão Contar para fazer uma dobradinha com a ex-deputada federal Rose Modesto (União Brasil) na corrida por cadeiras na Câmara dos Deputados, pois os dois partidos criaram a federação União Progressista.

A ideia era que, com os dois campeões de votos, a federação União Progressista conseguiria fazer até três deputados federais – Contar e Rose por votação própria e mais um, provavelmente o atual deputado federal Dr. Luiz Ovando (PP), na sobra de votos que os dois podem conseguir.

No entanto, conforme fontes ouvidas pela reportagem, em função dos bons resultados nas duas pesquisas divulgadas pelo Instituto de Pesquisas de Mato Grosso do Sul (Ipems) e pelo Instituto Paraná Pesquisas, ele teria reforçado o desejo de sair candidato ao Senado no próximo ano e não a deputado federal.

Pela pesquisa estimulada do Ipems, que ouviu 1.720 eleitores de 53 municípios de Mato Grosso do Sul, o ex-deputado estadual obteve 13,61% das intenções de votos ao Senado, ficando atrás somente do ex-governador Reinaldo Azambuja (PSDB), que alcançou 18,07%, e do senador Nelsinho Trad (PSD), que conseguiu 14,28%.

Já no levantamento espontâneo da Paraná Pesquisa, que fez 1.540 entrevistas em 44 municípios do Estado, Capitão Contar também foi citado entre os nove melhores.

Porém, mesmo com os bons números nas duas pesquisas e com a vontade do ex-deputado estadual, a vaga oferecida pela federação União Progressista continua sendo para concorrer a deputado federal.

Portanto, caso o Capitão Contar não mude de ideia, terá de concorrer ao Senado pela sua atual legenda, ou seja, PRTB, que não terá muitos recursos do Fundo Especial de Financiamento de Campanha (FEFC), o famoso fundo eleitoral, e nem tempo de rádio e televisão, dificultando um bom desempenho nas urnas.

Procurado pelo Correio do Estado, o ex-deputado estadual declarou que continua em tratativas com a senadora Tereza Cristina, presidente do PP em Mato Grosso do Sul, sobre a possível troca do PRTB pelo PP no Estado.

“Precisamos renovar o Senado Federal. É um projeto de Brasil. E vou brigar por uma das vagas de senador da República, mas a senadora no momento não garante isso no PP”, declarou, deixando subentendido que só ingressará na legenda progressista na eventualidade de ser o candidato da sigla a senador.

Política

Soraya propõe quarentena de quatro anos a ex-diretores do Banco Central

Emenda à PEC 65 ocorre em meio à rejeição do negócio Master-BRB e ameaça de crise no setor

09/09/2025 17h05

Senadora Soraya Thronicke

Senadora Soraya Thronicke Agência Senado

Menos de 24 horas depois de o Banco Central anunciar que rejeitaria a proposta de aquisição do Banco de Brasília (BRB) pelo Banco Master, a senadora Soraya Thronicke (Podemos-MS) apresentou uma emenda à Proposta de Emenda à Constituição (PEC) 65, que trata da autonomia da instituição.

A sugestão amplia de seis meses para quatro anos o período de quarentena para ex-presidentes e diretores do BC antes de assumirem funções em empresas do setor financeiro reguladas ou fiscalizadas pela própria autarquia.

Durante esse intervalo, os ex-dirigentes teriam direito a remuneração equivalente ao salário do cargo que ocupavam por apenas um ano.

A medida, se incorporada ao relatório do senador Plínio Valério (PSDB-AM), atingiria também consultorias e atividades de lobby junto a empresas supervisionadas pelo BC ou que tenham passado por processos de intervenção, liquidação ou reestruturação conduzidos pela autarquia.

Segundo Soraya, o objetivo é coibir a chamada “porta giratória”, prática em que reguladores deixam a função pública e, em curto prazo, assumem postos de destaque no setor privado que antes fiscalizavam. Para a parlamentar, essa movimentação alimenta suspeitas de conflito de interesses, uso indevido de informações privilegiadas e enfraquece a confiança da sociedade na imparcialidade da autoridade monetária.

A iniciativa ocorre em um ambiente de tensão entre o Legislativo e o Banco Central. Às vésperas da decisão sobre o negócio Master-BRB, deputados do Centrão chegaram a pedir urgência na tramitação de um projeto que daria ao Congresso poder de demitir dirigentes da autarquia. Embora os autores tenham solicitado o arquivamento da proposta, o gesto foi interpretado como pressão política sobre o BC.

Em vídeo enviado por sua assessoria, Soraya reforçou a defesa não apenas da ampliação da quarentena, mas também da possibilidade de o Senado destituir integrantes da cúpula do BC.

“Se temos o poder de sabatinar e aprovar, precisamos ter o poder de retirar quando a confiança é quebrada”, disse.

Para ela, a independência do Banco Central não pode servir como escudo para interesses do grande capital financeiro.

“Há uma vergonhosa porta giratória que transforma o BC em trampolim para bancos privados. Em seis meses um diretor pode estar sentado na cadeira de uma instituição bilionária, negociando informações que acumulou enquanto servia ao Estado. Isso sim é um escândalo”, criticou.

A PEC 65, defendida pela cúpula do BC, segue parada na Comissão de Constituição e Justiça (CCJ). O presidente do colegiado, Otto Alencar (PSD-BA), afirmou que só colocará o tema em pauta quando houver consenso com o governo. O relator, Plínio Valério, disse ainda não ter analisado a proposta de Soraya, à espera de “desatar o nó com o governo”.

A sugestão da senadora se aproxima de outra proposta em tramitação no Senado, o Projeto de Lei Complementar 144, de autoria de Cid Gomes (PSB-CE), que também busca endurecer as regras de transição para ex-dirigentes do BC. Para o parlamentar, ampliar a quarentena “reduz conflitos de interesse e fortalece a imagem da instituição”. (Com Estadão Conteúdo)

trama golpista

Dino acompanha Moraes e vota para condenar Bolsonaro e mais 7; placar está 2 a 0

Dino fez ressalvas em relação a três dos réus que ele considera que tiveram uma participação menor na trama golpista

09/09/2025 16h44

Dino votou para condenar Bolsonaro, mas com ressalva sobre penas

Dino votou para condenar Bolsonaro, mas com ressalva sobre penas Foto: Gustavo Moreno / STF

O ministro Flávio Dino, do Supremo Tribunal Federal (STF), acompanhou nesta terça-feira, 9, o relator, Alexandre de Moraes, para condenar o ex-presidente da República Jair Bolsonaro (PL) e outros sete réus por tentativa de golpe de Estado.

Mas Dino fez ressalvas em relação a três dos réus que ele considera que tiveram uma participação menor na trama golpista: o deputado Alexandre Ramagem (PL-RJ), ex-diretor da Agência Brasileira de Inteligência (Abin), o general Augusto Heleno, ex-ministro do Gabinete de Segurança Institucional (GSI), e o general Paulo Sérgio Nogueira, ex-ministro da Defesa. Dino entende que as penas devem ser menores para eles.

A sessão de julgamento foi suspensa e será retomada na quarta-feira, às 9 horas, com o voto do ministro Luiz Fux.

A expectativa é que Fux apresente alguma divergência em relação à pena. Isso porque ele e Cristiano Zanin já defenderam, em julgamentos anteriores sobre a trama golpista, penas menores para os réus.

Já Cármen Lúcia, de acordo com advogados, deve acompanhar Moraes na íntegra.

A principal aposta das defesas é que dois dos crimes (abolição violenta do Estado Democrático de Direito e golpe de Estado) devem absorver um ao outro e que as penas não podem ser somadas.

Dino refutou essa hipótese nesta terça. Mas a tese tem simpatia de Fux, que indicou que poderia votar nesse sentido quando a Primeira Turma recebeu a denúncia da PGR, em março.

Mais cedo, Moraes votou pela condenação dos oito réus. A calibragem das penas será discutida apenas depois do julgamento do mérito, caso haja condenação. Essa definição está prevista para o último dia de julgamento, na sexta-feira, 12.

Diferenças

No seu voto, o ministro Flávio Dino expôs uma divergência em seu voto em relação ao do ministro Alexandre de Moraes ao dizer que houve "níveis de culpabilidade" diferentes entre os réus da ação penal de tentativa de golpe de Estado.

Segundo Dino, o ex-presidente da República e o general Walter Braga Netto têm uma culpabilidade "bastante alta", mas indicou que aplicaria penas mais leves aos generais Augusto Heleno e Paulo Sérgio Nogueira e ao deputado Alexandre Ramagem.

"Não se cuida de fazer a dosimetria, mas adianto às partes, ao Ministério Público que os níveis de culpabilidade são diferentes E mais, essa não é uma divergência propriamente, mas uma diferença: em relação aos réus Jair Bolsonaro e Braga Netto, não há dúvida de que a culpabilidade é bastante alta, e portanto a dosimetria deve ser congruente com o papel dominante que elas exerciam. Do mesmo modo, digo que a culpabilidade é alta em relação a Anderson Torres, Almir Garnier e Mauro Cid, sendo que, em relação a Mauro Cid, há os benefícios atinentes à colaboração premiada. Contudo, e essa é a diferença para a reflexão dos pares, em relação a Paulo Sérgio, Augusto Heleno e Alexandre Ramagem, considero que há uma participação de menor importância", disse Dino.

O ministro afirmou que Ramagem "saiu do governo em março de 2022, portanto tem uma menor eficiência causal em relação aos eventos que se sucederam".

No caso de Heleno, Dino disse que "chamou a atenção que ele não participa das reuniões, ele não está nas reuniões". "Se foi por conta do Centrão, por conta de problemas pessoais, políticos, pouco importa. É um juízo objetivo", declarou.

Quanto a Paulo Sérgio, Dino afirmou que chegou a cogitar que houve "desistência" por parte do ex-ministro da Defesa - ou seja, de que ele teria se arrependido de um crime, por exemplo.

"Mas não está claro o que aconteceu no dia 14 de dezembro quanto à desistência ser por vontade própria. O que está mais claro é que foram fatores alheios à sua vontade, ou seja, a não aquiescência do brigadeiro Baptista Júnior e do general Freire Gomes, que o levaram à frustração do intento de subscrição do documento (minuta golpista). Mas considero relevante que ele tentou demover (Bolsonaro da ideia golpista) na hora derradeira", declarou o ministro do STF.

Segundo Dino, "Bolsonaro e Braga Netto eram quem de fato tinham domínio de todos os eventos que estão narrados nos autos e as ameaças aos ministros (Luís Roberto) Barroso, (Luiz) Fux, (Edson) Fachin, Alexandre (de Moraes) e à instituição".

