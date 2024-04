Decisão de magistrado cita a "voracidade" do parlamentar

ELEIÇÕES 2024

Há mais de 40 anos atuando como clínico-geral, ginecologista e obstetra, agora ele vai tentar ser vice-prefeito

Com mais de 40 anos atuando como clínico-geral, ginecologista, obstetra e na atividade de medicina ocupacional em diversas indústrias sucroenergéticas de Mato Grosso do Sul, o médico Flávio Renato Rocha de Lima, 68 anos, mais conhecido como Flávio Renato, filiou-se ao PSDB e será pré-candidato a vice-prefeito na chapa encabeçada pelo atual prefeito de Nova Alvorada do Sul, José Paulo Paleari (PP).



Formado em Medicina pela Universidade Federal de Mato Grosso do Sul (UFMS), com três especialidades médicas registradas no Conselho Regional de Medicina de Mato Grosso do Sul (CRM/MS) e pós-graduação em Emergência, Flávio Renato é natural de Campo Grande (MS), casado com Carla Guizzo Couto e pai de dois filhos.



Ele foi médico na Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul, diretor do antigo Previsul, atual Cassems, candidato a vereador pela primeira vez em 1982 e depois em 1988, tendo permanecido entre os três mais votados e assumido a Presidência da Câmara de Vereadores da Capital em 1990.



Além disso, assumiu a condição de vice-prefeito de Campo Grande na administração do então prefeito Lúdio Martins Coelho, com a renúncia de Marilu Guimarães, que deixou o cargo para concorrer ao cargo de deputada federal e acabou eleita.



Em 1992, Flávio Renato compôs a chapa majoritária encabeçada por Marilu Guimarães, que veio como candidata à prefeita da Capital e ele como candidato a vice-prefeito, mas acabaram derrotados por menos de 3% dos votos válidos no 2º turno das eleições municipais daquele ano.



Ainda na esfera política, o médico foi presidente da União das Câmaras de Vereadores do Estado de Mato Grosso do Sul (UCVMS) e vice-presidente da União dos Vereadores do Brasil (UVB Brasil). Nessa mesma época, ele saiu candidato a deputado estadual, conquistando a 3ª suplência e, no ano de 2000, assumiu a Presidência do PP no Estado e, em 2002, saiu candidato a vice-prefeito de Campo Grande na chapa encabeçada pelo deputado federal Vander Loubet (PT-MS), mas, acabou perdendo a eleição para o atual senador Nelsinho Trad (PSD-MS).



Na área da saúde, além de médico extremamente atuante, Flávio Renato foi funcionário da Secretaria Estadual de Saúde (SES), compondo o estafe de primeiro escalão com o dentista João Paulo Esteves. Ele também foi presidente da Fundação Estadual de Saúde, chefiou o Hospital Regional Rosa Pedrossian, o Lacen e o Hemosul, sendo secretário municipal de Saúde de Nova Alvorada do Sul, na gestão do então prefeito Arlei Silva Barbosa, sendo que depois fez concurso público e foi aprovado para atuar como médico no município em 1999.



O médico ainda foi presidente da Associação Médica do Estado, conselheiro do CRM/MS por cinco anos, médico do trabalho em várias indústrias sucroenergéticas e médico de unidade de resgate da CCR MSVia.



Ainda na Medicina, o pré-candidato a deputado federal é plantonista de emergência do Hospital Francisco Ortega, em Nova Alvorada do Sul, e deu plantões em vários municípios do entorno de Campo Grande, como Rochedo, Jaraguari e Bandeirantes. Além disso, ele atendeu em Unidades Básicas de Saúde (UBSs) de Campo Grande, Nova Alvorada do Sul, Deodápolis e Angélica e na Unidade de Ginecologia e Obstetrícia São Francisco, em Rio Brilhante.