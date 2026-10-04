Eleições 2026: acompanhe a apuração em MS e no Brasil em tempo real no Correio do Estado

Eleições

O candidato relatou que seu município natal terá um papel especial nas exportações do corredor bioceânico, caso ele seja eleito

O candidato ao governo de Mato Grosso do Sul, Delcídio Amaral (PRD), votou na escola particular Santa Inês, no município de Corumbá, sua cidade natal. Ele espera que haja um segundo turno em Mato Grosso do Sul, o que permitiria um "grande debate" entre diferentes projetos, incluindo o seu, que ele descreve como "inovador, diferenciado e socialmente inclusivo".

Delcídio lembra que lançou sua candidatura a governador de última hora, e descreve sua campanha como modesta, focada em propostas e divulgação de seus feitos como senador para o Estado e o Brasil.

"Eu fiz uma campanha modesta, uma campanha andando na rua, uma campanha divulgando todas as coisas que eu fiz por esse estado, especialmente pela nossa cidade, Corumbá, por Ladário também, e no Estado inteiro. Eu não fui só um senador de Mato Grosso Sul, eu fui um senador do Brasil. Mas fiz uma campanha de chão e de propostas. Não ofendi ninguém, não machuquei ninguém"

Por fim, Delcídio destacou que, em seu programa de governo, Corumbá vai ter um papel especial, porque o corredor bioceânico definitivo passará pela cidade.

"Iniciativa dos antigos, dos sábios, que projetaram a nossa Noroeste do Brasil, o trem do Pantanal. E é por aqui que vão sair as importações e exportações. Corumbá vai ser diretamente impactada e, portanto, vai ser uma das cidades mais ricas do Mato Grosso do Sul, do Centro-Oeste e do Brasil. A saída por Corumbá vai pegar a Bolívia, atravessar o Peru e chegar em Xangai, que é o porto que os chineses construíram e que vai ser o grande escoamento da produção brasileira", conclui o candidato.

Ele passará o dia em Corumbá, junto com sua mãe, e circulando pelas zonas eleitorais, antes de seguir para Campo Grande, onde acompanhará a contagem dos votos.