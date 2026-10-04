Eleições 2026: acompanhe a apuração em MS e no Brasil em tempo real no Correio do Estado

O Correio do Estado acompanha neste domingo (4), em tempo real, a apuração dos votos do primeiro turno das Eleições 2026. Os números serão atualizados em eleicao.correiodoestado.com.br, a partir das 16h no horário de Mato Grosso do Sul (17h em Brasília).
O horário é o mesmo em todo o país: a votação segue o fuso de Brasília, por isso as seções em MS funcionam das 7h às 16h no horário local. A divulgação dos resultados só começa depois que as urnas fecham em todos os estados.
Os dados exibidos são os oficiais de totalização do Tribunal Superior Eleitoral (TSE). Na página, o leitor poderá acompanhar a contagem para os cinco cargos em disputa:
- Presidente da República
- Governador de Mato Grosso do Sul
- Senador (neste ano, cada eleitor escolhe dois)
- Deputado federal (MS tem 8 vagas na Câmara)
- Deputado estadual (24 vagas na Assembleia Legislativa)
Além do cenário em Mato Grosso do Sul, a página também mostrará os números da disputa nacional e dos demais estados.
Segundo turno
Para presidente e governador, vence no primeiro turno o candidato que obtiver mais da metade dos votos válidos, ou seja, excluídos brancos e nulos. Se ninguém atingir esse patamar, os dois mais votados disputam o segundo turno. Senadores e deputados são definidos já neste domingo.
A apuração em tempo real complementa a cobertura eleitoral do Correio do Estado ao longo de 2026, com reportagens, entrevistas e análises sobre a disputa em MS.