Deputados aprovam Títulos de Cidadão Sul-Mato-Grossense a ministros do STF

Visita presidencial

Vereadores, deputados federais/estaduais e lideranças do PT participarão do evento; prefeita de Campo Grande não acompanhará Lula

Governador de Mato Grosso do Sul, Eduardo Riedel (PSDB), deve acompanhar o presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva (PT), em agenda presidencial, na manhã desta sexta-feira (12), no frigorífico JBS, localizado na BR-060, saída para Sidrolândia, em Campo Grande.

Questionada se o governador irá recepcionar Lula na Capital, a assessoria de imprensa do governo do Estado afirmou à reportagem que “provavelmente sim”.

Após 14 anos, Lula retornará a Mato Grosso do Sul para anunciar a ampliação das exportações de carne do Brasil para a China. A unidade da JBS da Capital será a primeira a exportar o primeiro carregamento dos 38 frigoríficos brasileiros recém-habilitados para exportação para a China.

A última vez que o presidente esteve em solo sul-mato-grossense oficialmente foi em 2010, durante as eleições, para comício da então candidata à presidência Dilma Rousseff (PT).

Conforme apurado pelo Correio do Estado, Lula não descerá no Aeroporto Internacional de Campo Grande (CGR), mas sim em uma área restrita da Base Aérea.

A vinda do presidente foi anunciada pela deputada federal, Camila Jara (PT) e assessoria de imprensa do deputado federal, Vander Loubet (PT) e posteriormente confirmada pela Secretaria de Relações Institucionais da Presidência da República.

Ao Correio do Estado, o presidente do Partido dos Trabalhadores (PT) em Campo Grande, Agamenon do Prado, afirmou que vereadores, bancada federal/estadual, dirigentes e lideranças do partido irão participar do evento.

Com isso, as autoridades confirmadas no evento são deputada federal, Camila Jara (PT); deputado federal, Vander Loubet (PT); deputado estadual, Pedro Kemp (PT), deputado estadual, Zeca do PT, vereadora Luiza Ribeiro (PT) e o superintendente do Patrimônio da União em MS, Tiago Botelho.

“Todas as lideranças do partido vão estar participando. Todo o PT está mobilizado, é claro que nem todo mundo vai ter condições de ter acesso por conta da organização do evento, que não permite ser de massa, é um evento mais restrito. A gente está muito feliz aqui com a presença do presidente Lula, é um momento que o presidente Lula, ele enaltece a economia de Mato Grosso do Sul. Isso significa geração de renda, distribuição de renda, emprego, mais emprego para nossos trabalhadores, para nossas trabalhadoras, e o impulsionamento da nossa indústria, da carne aqui em Mato Grosso do Sul”, disse o presidente do PT em Campo Grande à reportagem.