De prefeitos a deputados: MS elege 7 ex-gestores para a Assembleia

Dos 24 deputados estaduais eleitos em Mato Grosso do Sul, sete são ex-prefeitos dos municípios de Três Lagoas, Ponta Porã, Aquidauana, Corumbá, Ivinhema, Bataguassu e Campo Grande.
Os ex-prefeitos que ocuparão as cadeiras na Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul (Alems) são: Pedro Caravina (PSDB), André Puccinelli (MDB), Ângelo Guerreiro (PSDB), Hélio Peluffo Filho (PP), Renato Câmara (Republicanos), Paulo Duarte (PSDB) e Odilon Ribeiro (PL).
O ex-governador e ex-prefeito de Campo Grande André Puccinelli (MDB) foi eleito deputado estadual com 40.602 votos e retorna à Assembleia Legislativa, onde já exerceu mandato. Puccinelli foi prefeito da Capital sul-mato-grossense por dois mandatos seguidos, em 1996 e 2000. Como governador, ocupou o cargo entre 2007 e 2014.
Pedro Caravina (PSDB) foi prefeito de Bataguassu por dois mandatos consecutivos, nos anos de 2012 e 2016. Ele também presidiu a Associação dos Municípios de Mato Grosso do Sul (Assomasul). Em 2021, assumiu o cargo de secretário-adjunto da Secretaria de Estado de Infraestrutura (Seinfra). Na gestão de Eduardo Riedel (PP), ocupou o cargo de secretário de Governo e Gestão Estratégica.
Ângelo Guerreiro (PSDB), ex-prefeito de Três Lagoas por dois mandatos (2016 e 2020), foi eleito com 37.704 votos. Com forte liderança na região do Bolsão, sua trajetória política está ligada a pautas como industrialização, saúde e assistência social.
Odilon Ribeiro (PL), ex-prefeito de Aquidauana por dois mandatos (2016 e 2020), foi eleito deputado estadual com 35.905 votos. Empresário e produtor rural, possui forte base política na região do Pantanal. Sua atuação está relacionada ao municipalismo, agronegócio, ecoturismo e infraestrutura regional.
Ex-prefeito de Ponta Porã por dois mandatos (2016 e 2020), o arquiteto Hélio Peluffo Filho (PP), de 65 anos, foi eleito com 31.435 votos. Foi secretário municipal de Planejamento entre 1987 e 1988 e, posteriormente, exerceu mandato de vereador.
Apesar de não ter o apoio de Juliano Ferro, com quem mantém rivalidade e já levou até à condenação por ameaça no Tribunal de Justiça, Renato Câmara (Republicanos) foi reeleito para o quarto mandato consecutivo na Assembleia Legislativa. Ele foi prefeito de Ivinhema por dois mandatos, entre os anos de 2004 e 2012.
Ex-prefeito de Corumbá, Paulo Duarte (PSDB) retorna à Assembleia Legislativa com 20.029 votos. O economista e auditor fiscal da Receita Estadual assumiu a Cidade Branca no ano de 2012 e também foi secretário de Estado da Fazenda, de Infraestrutura e de Governo, na gestão de Zeca do PT.
O Partido Liberal (PL) elegeu a maior bancada, com nove cadeiras. O Partido dos Trabalhadores (PT) terá quatro deputados, enquanto PSDB e Progressistas (PP) terão três representantes cada. Republicanos terá dois parlamentares, e MDB, União Brasil e Avante, uma cadeira cada.