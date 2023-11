troca partidária

Ex-candidato a deputado federal pelo União Brasil, ele ingressou no PP e assumiu a Secretaria de Infraestrutura e Serviços Públicos

A desfiliação do ex-secretário de Estado de Obras e engenheiro civil Marcelo Miglioli do União Brasil para se filiar ao PP e assumir a Secretaria Municipal de Infraestrutura e Serviços Públicos de Campo Grande (Sisep) pegou de surpresa a superintendente de Desenvolvimento do Centro-Oeste e presidente estadual da sigla em Mato Grosso do Sul, Rose Modesto.

Segundo interlocutores próximos da ex-deputada federal informaram ao Correio do Estado, ela só ficou sabendo da saída de Marcelo Miglioli do União Brasil e da nomeação dele para comandar a Sisep pela imprensa, pois contava com ele nos quadros do partido para disputar as eleições municipais do próximo ano e também as eleições gerais de 2026.

Afinal, conforme apurou a reportagem, o ex-secretário foi candidato a deputado federal nas eleições gerais do ano passado e um dos principais articuladores da campanha de Rose Modesto para governadora de Mato Grosso do Sul.

No entanto, diferentemente do que os outros podem pensar, a titular da Superintendência de Desenvolvimento do Centro-Oeste (Sudeco) não guarda mágoas da definição de Marcelo Miglioli de trocar o União Brasil pelo PP e assumir a Sisep, pelo contrário, ela teria desejado sucesso para ele no novo cargo.

Porém, o Correio do Estado conseguiu apurar ainda que Rose Modesto não foi consultada pela prefeita de Campo Grande, Adriane Lopes (PP), sobre o convite ao ex-secretário de Obras para assumir a Sisep, portanto, não procede a informação de que a ida de Marcelo Miglioli seria uma demonstração de que ela teria “embarcado” com os dois pés na campanha de reeleição da atual gestora.

Os interlocutores da ex-deputada federal garantem que, como as pesquisas de intenções de votos para a prefeitura da Capital demonstram favoritismo da titular da Sudeco à principal cadeira do Paço Municipal, as chances de ela sair candidata na chapa majoritária em 2024 cresceram muito.

Entretanto, somente no primeiro trimestre do próximo ano Rose Modesto tomará uma decisão definitiva sobre essa questão, pois, conforme análises políticas, o trabalho dela à frente da Sudeco está sendo muito elogiado pelos representantes de Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Goiás e Distrito Federal.

POSSE

Ao tomar posse como titular da Sisep nesta semana, Marcelo Miglioli agradeceu o convite e a confiança da prefeita Adriane Lopes, afirmando que trabalhará em equipe.

“Ninguém faz nada sozinho. Ou você trabalha em equipe ou as coisas não funcionam”, justificou o ex-secretário.

Questionado se a vinda para o secretariado tem relação com a troca de partido, Miglioli respondeu que recebeu convites da prefeita e da senadora Tereza Cristina (PP) e disse que se sentiu confortável em se filiar ao PP para atender quadros do partido que atualmente são necessários na administração de Campo Grande.

Já Adriane Lopes desejou boas-vindas ao novo secretário e afirmou que ele somará com a equipe para resolver problemas de infraestrutura de Campo Grande.

“Marcelo chega para somar a nossa equipe para que juntos possamos buscar resolutividade para as situações da nossa cidade. Nós estamos muito felizes com a sua vinda. São novos projetos, andamento das obras e aquilo que a população tem esperado. Vamos fazer entregas para a cidade de acordo com o que a população tem nos cobrado”, assegurou.

De acordo com a prefeita, os critérios que a levaram a escolher o novo secretário são técnicos, de afinidade, experiência e currículo.

“Conversamos várias vezes e chegamos à conclusão de que nosso objetivo é o mesmo: trazer inovação, tecnologia e novos projetos para Campo Grande”, acrescentou, citando como obras prioritárias a Avenida Ernesto Geisel e a pavimentação e a drenagem de vias em alguns bairros.

“O Marcelo chega agora para resolver essa situação e nos ajudar a fazer essas entregas de obras. Vamos focar nas obras que estão paralisadas e que a gente já vem desde quando assumimos a gestão buscando otimização e fazer essas entregas para Campo Grande”, afirmou Adriane Lopes. (Colaborou Naiara Camargo)