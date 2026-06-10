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Durigan diz que bets trazem 'prejuízo às famílias' e promete mais rigor do governo com apostas

A fala ocorre dois dias após o Ministério da Fazenda recuar da decisão de classificar em sigilo de até 100 anos documentos sobre registros de bets no País

Estadão Conteúdo

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10/06/2026 - 22h00
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O ministro da Fazenda, Dario Durigan, fez ataques às bets nesta quarta-feira, 10, afirmando que as empresas de apostas trazem "prejuízos às famílias". Ele prometeu mais rigor do governo com as casas de apostas

"Trinta mil empresas de bets já foram derrubadas, e o mercado preditivo foi proibido", afirmou na abertura da 7ª Reunião do Conselhão, no Palácio do Itamaraty.

A fala ocorre dois dias após o Ministério da Fazenda recuar da decisão de classificar em sigilo de até 100 anos documentos sobre registros de bets no País.

Na segunda-feira, 8, Durigan anunciou que a Pasta fará uma força-tarefa com a Controladoria-Geral da União (CGU) para permitir o acesso aos documentos.

No domingo, 7, o Estadão revelou que o governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) havia decidido impor sigilo a processos que tratam da autorização para funcionamento de casas de apostas no Brasil. Em alguns casos, o Ministério da Fazenda aplicara a regra que proíbe o acesso público aos documentos por até 100 anos.

Ao negar acesso aos processos com documentos apresentados pelas empresas de apostas, o governo também impediu o acesso a pareceres e notas técnicas elaborados pela Secretaria de Prêmios e Apostas (SPA) do Ministério da Fazenda.

A reportagem havia solicitado, por meio da Lei de Acesso à Informação (LAI), a íntegra do processo que autorizou a casa de apostas 1xBet, empresa de origem russa banida em vários países e que ganhou o aval do governo Lula, em julho, para funcionar no Brasil. O pedido de acesso às informações foi negado.

Como mostrou o Estadão, essa bet operava ilegalmente no País enquanto aguardava o aval da Fazenda. Além disso, não funciona mais no endereço que informou à Receita Federal e ao governo, segundo processos judiciais.

Nesta segunda, o ministro da Fazenda informou que, nos próximos dias, todos os processos que tratam de empresas de prêmios e apostas no País terão "ampla transparência".

Durigan usou o discurso para defender uma política econômica que faça, de forma pragmática, o que chamou de "harmonização com política social".

"Eu acho que, no Brasil, nesta quadra histórica e com o presidente como nosso líder, nós temos esse chamado de dar um passo à frente e apresentar essa proposta. Uma política econômica que seja humanista, progressista, que tenha responsabilidade fiscal, de maneira muito seriamente colocada como guia para a tomada das nossas decisões, e que faça, de maneira pragmática e politicamente responsável, a harmonização com a política social", afirmou.

O ministro afirmou também que o desafio da geração dele, que possui 42 anos, é proporcionar uma política econômica humanista

No discurso, o ministro da Fazenda criticou a taxa de juros, que atualmente é de 14,5%, chamando o porcentual de "pouco civilizada".

Sobre o Desenrola 2.0, Durigan destacou que uma mobilização nacional feita pela equipe econômica conseguiu atingir seis milhões de pessoas desde o lançamento do programa, no início do mês passado.

O ministro também destacou os números da inflação, afirmando que ela está "sob controle" e que o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) vai registrar a menor taxa no final de um mandato na história. "O Brasil está crescendo muito mais que o esperado", afirmou.

Ao falar sobre os números da agricultura, Durigan disse que a competitividade no setor causa temor em outros países. "Ao mesmo tempo em que tivemos três Planos Safra recordes, nós tivemos recordes de mínimas de desmatamento ambiental. Isso não é trivial", afirmou o ministro da Fazenda.

Constituição

Deputado de MS propõe revisão nos critérios para escolha de ministros do STF

Beto Pereira quer definir em lei o que é o "notável saber jurídico", condição exigida para nomeação de ministros e desembargadores

10/06/2026 16h15

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Deputado federal Beto Pereira

Deputado federal Beto Pereira Renato Araújo / Câmara dos Deputados

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O deputado federal de Mato Grosso do Sul, Beto Pereira (Republicanos) apresentou nesta quarta-feira (10) um projeto de Lei para transformar os critérios para indicação e nomeação dos ministros dos tribunais superiores sejam mais objetivos e claros. 

Em específico, Beto Pereira quer definir em lei o que é "notável saber jurídico", condição exigida para nomeação de ministros do Supremo Tribunal Federal (STF), Judiciário (STJ), Tribunal Superior do Trabalho (TST) e desembargadores. 

Para o deputado, a Constituição não explica exatamente o que seria esse tópico, abrindo margem para interpretações e decisões políticas.

"O notório saber ficou algo abstrato. O que é o notório saber? Não tem critérios objetivos pra isso. Isso reflete não só na escolha de membros do Supremo Tribunal Federal, mas também do Tribunal de Contas da União. Nós precisamos ter critérios objetivos, estabelecidos em lei", justificou.

Assim, o Projeto de Lei 2.993/2026 pretende estabelecer critérios definidos em lei para comprovar esse "saber jurídico". A proposta sugere: 

  • possuir doutorado em Direito;
  • ter produção científica e obras publicadas;
  • atuar no magistério superior;
  • exercer cargos relevantes por longo período;
  • ter reconhecimento da comunidade jurídica;
  • receber premiações profissionais;
  • possuir mestrado e doutorado.

Na visão do deputado, o Projeto é um ponto de partida para uma discussão mais ampla sobre o sistema Judiciário do País. Entre os temas para debate, estão incluídos o mandato para ministros do STF e restrições ao exercício da advocacia após o cargo. 

"Isso é uma discussão que tem que ser feita. Ao meu ver, não vai ter como fugir desse debate", disse Beto. 

A discussão sobre o termo não é algo novo. Como lembra o deputado, na Constituição de 1891, existia apenas a exigência de "notável saber". 

Assim, o presidente da época, Floriano Peixoto, tentou indicar dois generais e um médico para o Supremo, mas as nomeações foram rejeitadas pelo Senado, por entender que eles não possuíam a qualificação necessária. 

Por causa desse episódio, a Constitutição de 1934 passou a exigir expressamente o "notável saber jurídico", redação mantida até a Constitutição de 1988. 

O projeto foi apresentado na Câmara dos Deputados mas ainda precisa ser distribuído às comissões, passar pela análise dos deputados, ser votado pela Câmara e pelo Senado e receber a sanção presidencial. 

Se aprovado, o texto passa a valer na data da sua publicação. 

Ano Eleitoral

Oposição se une para tentar criar a CPI da Saúde em Campo Grande

O principal foco dos vereadores é investigar a movimentação de aproximadamente R$ 156,8 milhões do Fundo Municipal de Saúde da Capital, bem como identificar falhas na gestão do setor no Município

10/06/2026 08h00

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Os vereadores Jean, Luiza, Landmark, Marquinhos, Maicon, Salineiro, Flávio Cabo Almi e Fábio Rocha

Os vereadores Jean, Luiza, Landmark, Marquinhos, Maicon, Salineiro, Flávio Cabo Almi e Fábio Rocha Montagem

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Por iniciativa de partidos da oposição à prefeita de Campo Grande, Adriane Lopes (PP), a Câmara Municipal já obteve oito das 10 assinaturas necessárias para a criação de uma Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) para investigar, principalmente, a movimentação de aproximadamente R$ 156,8 milhões do Fundo Municipal de Saúde de Campo Grande, recursos vinculados ao Sistema Único de Saúde (SUS).

Segundo denúncias encaminhadas pelo Conselho Municipal de Saúde ao Ministério Público de Mato Grosso do Sul (MPMS) e, posteriormente, ao Tribunal de Contas da União (TCU), há suspeitas de possível remanejamento indevido de recursos federais da saúde, realização de despesas sem empenho prévio e dificuldades de acesso a documentos financeiros por parte dos órgãos de controle social.

Além disso, os parlamentares também defendem a abertura da CPI diante das constantes reclamações sobre a rede municipal, envolvendo filas para consultas e exames, demora no atendimento, falta de medicamentos, dificuldades na regulação de pacientes e outras questões relacionadas ao funcionamento do sistema de saúde.

De acordo com entrevista concedida ao Correio do Estado pelo vereador Jean Ferreira (PT), autor do pedido e primeiro a assinar a solicitação, a tendência é de conseguir as duas assinaturas necessárias para a abertura da CPI da Saúde.

“Claro que temos a urgência para que seja criada e, mesmo sendo ano eleitoral, acreditamos que será possível manter a eficiência da Casa de Leis”, assegurou.

Além dele, também já assinaram ao pedido os vereadores Luiza Ribeiro (PT), Landmark (PT) e Marquinhos Trad (PV), os três da oposição, bem como Fábio Rocha (União Brasil), Flávio Cabo Almi (PSDB), André Salineiro (PL) e Maicon Nogueira (PP), que, apesar de integrarem a base aliada e até do mesmo partido da gestora municipal, fazem oposição à prefeita desde o ano passado.

Jean Ferreira reconheceu o risco de a CPI ser “aparelhada” para beneficiar os vereadores que são candidatos no pleito deste ano e usada como palanque eleitoral, porém, não tem como aguardar até o fim das eleições do dia 4 de outubro.

“Eu gostaria que seja instaurada agora. Reconheço que uma CPI em período eleitoral será mais conturbada e pode atrapalhar os trabalhos, mesmo assim vamos lutar para a sua criação”, comentou.

Para a vereadora Luiza Ribeiro, essa CPI seria “imprescindível”, uma vez que, em cada nova sessão para prestação de contas, os parlamentares têm entendido que o campo-grandense tem contribuído com o pagamento dos seus impostos sem que a gestão municipal sofra com problemas de arrecadação. 

“Os impostos estaduais e federais também estão chegando. Toda prestação de contas a gente tem crescimento da receita. E não sabemos o que acontece que cresce a despesa também, mas aquilo que é necessário as pessoas não encontram: o remédio nos Centros de Atenção Psicossocial (CAPS), na Unidade de Pronto Atendimento (UPA); não acha o servidor; a vaga hospitalar; e precisamos entender o que está acontecendo com a Saúde. Os secretários mudam, como já mudaram várias vezes, mas tudo fica da mesma maneira”, disse.

Já o vereador Flávio Cabo Almi apesar de ter dado assinatura positiva para instauração da CPI, revelou uma “descrença” da Casa de Leis neste tipo de processo.

“A Câmara está em um processo de que ela não acredita mais na CPI. Tivemos um gasto exorbitante com a do Consórcio Guaicurus. Fizemos todo um trabalho, lutamos, entregamos todos os problemas e para lá nas instâncias superiores. O Poder Legislativo tem que tentar articular para melhorar a vida dos campo-grandenses e não ficar criando CPI para todas as outras pautas e não ver resultado”, afirmou.

No entendimento do 1º secretário da Casa de Leis, vereador Carlos Augusto Borges (PSB), o Carlão, criar uma CPI da Saúde é politicagem. “O que nós temos que investigar agora é a questão de alguns pontos que falaram que têm problema, como aquela que faz limpeza no posto de saúde, gestão de compra de remédio.

Agora, CPI é o último remédio. Você está com uma dor no peito, vai ao posto de saúde o médico não vai mandar te operar. Tem que fazer um exame... nós temos que fazer uma investigação. Neste momento político eu não assino, acabou a eleição de Governo vamos tratar, eu assino 10 CPIs, que aí eu sei que não tem politicagem”, citou.

Carlão reforçou que Jean Ferreira foi o único que lhe pediu para assinar o documento, a quem chamou de “gente boa” e “guri trabalhador”, mas destacou que sabe de “uns caras” que estariam “fazendo rolo” para prejudicar a prefeita Adriane Lopes.

“Agora tem cara que é candidato a deputado e quer só fazer a CPI da Saúde pensando em política e no voto, não pensa na cidade, nem no povo pobre que não tem exame e que está na fila da cirurgia. Essas são as últimas pessoas que ele pensa, acredita que nós temos que ‘ferrar’ a Adriane Lopes, mas ela é só uma pessoa, eles vão ferrar é a cidade”, complementou.

Ele ainda faz questão de reforçar que não seriam todos os oito nomes que assinaram a CPI que estariam de rolo, pois alguns, de fato, querem uma investigação sobre a saúde de Campo Grande.

“Não assino! Estou aqui há 20 anos e sei das pessoas que querem fazer politicagem. Eu não gosto dela, eu não vou ferrar porque ela é prefeita. Eu falei para Adriane Lopes: a senhora está errada, tem secretário que não é competente, não tem condições de estar aí. Mas eu tenho que ajudar a Administração no que eu puder para não ‘ferrar’ o povo”, concluiu.

Colaboraram Leo Ribeiro e João Pedro Flores

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