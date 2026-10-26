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Vitória de Lula dá sobrevida a figurões de MS derrotados nas urnas

Vander Loubet, Soraya Thronicke, Fábio Trad e Simone Tebet foram aliados de Lula tanto no primeiro quanto no segundo turno e devem ocupar cargos em 2027

João Pedro Flores

26/10/2026 - 12h30
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Com a reeleição de Luiz Inácio Lula da Silva para comandar o Brasil por mais quatro anos, figuras da política sul-mato-grossenses, que não foram eleitas no primeiro turno, podem ganhar sobrevida no cenário político de Mato Grosso do Sul. 

Os principais nomes sul-mato-grossenses que declararam apoio à Lula, tanto no primeiro quanto no segundo turno, foram: a senadora Soraya Thronicke (PSB), o deputado federal Vander Loubet (PT), Fábio Trad (PT), que concorreu ao cargo de governador do Estado nestas eleições, e Simone Tebet (PSB-SP), que foi candidata ao Senado Federal pelo estado de São Paulo, porém não foi eleita.

A primeira da lista, Soraya Thronicke, não conseguiu se reeleger ao cargo de senadora por Mato Grosso do Sul. Com 340.788 votos (13,07%), a douradense ficou na quarta colocação, atrás de Reinaldo Azambuja e Capitão Contar, eleitos para assumirem os cargos, e Vander Loubet, que obteve 361.920 votos. 

A senadora segue com seu mandato até janeiro de 2027. Apesar de não conseguir a reeleição, ela é cotada para assumir o Ministério do Turismo. Já Vander Loubet, ao ser questionado sobre a possibilidade de ocupar algum cargo no quarto governo de Lula, evitou demonstrar interesse imediato em uma nomeação e afirmou que sua prioridade será continuar à frente do diretório estadual do PT.

Fábio Trad, que disputou a vaga para o Governo do Estado e foi derrotado com 322.807 votos, também pode ganhar sobrevida com Lula, já que ao longo da campanha no segundo turno esteve presente em manisfetações na Capital e participou de uma reunião com o presidente em Brasília

Logo após o encerramento da apuração dos votos no 1º turno, Trad revelou ao Correio do Estado que iria para a capital federal na madrugada do dia seguinte, junto com Vander Loubet, onde os dois participariam de uma reunião com o presidente Lula e outras lideranças políticas para definir a reorganização das forças políticas e a estratégia para a campanha do 2° turno.

Simone Tebet (PSB-SP), candidata ao Senado Federal no estado de São Paulo e derrotada com 8.342.968 votos, também surge entre os nomes que podem ocupar um cargo na próxima gestão de Lula, já que ela foi ministra do Planejamento e Orçamento na atual gestão do presidente, saindo do cargo no dia 31 de março para concorrer nestas eleições. 

Senado

Com o encerramento das eleições, está praticamente definida a composição do Senado a partir de fevereiro de 2027, ressalvadas possíveis mudanças de partido. O Partido Liberal (PL), de Flávio Bolsonaro, terá a maior bancada, com 28 dos 81 senadores. O cenário considera os 54 parlamentares eleitos em 4 de outubro, os 27 mandatos que seguem até 2031 e as substituições decorrentes da eleição de senadores para os governos estaduais.

Ao longo da campanha, a senadora Tereza Cristina teve o nome citado para assumir a presidência do Senado Federal em 2027. Apesar da direita obter a maioria, as chances podem ser reduzidas com a eleição de Lula, já que o PT tem a possibilidade de obter o apoio do Centrão. Somadas, estes dois lados políticos ocupam 45 vagas no Senado. Além de Tereza, Nelsinho Trad (PSD) também esteve no radar para assumir o Senado.

O PT deverá ter 10 senadores, seguido pelo Movimento Democrático Brasileiro (MDB), com oito, e pelo Progressistas (PP), com seis. União Brasil e Republicanos terão cinco representantes cada; Partido Social Democrático (PSD) e Partido Socialista Brasileiro (PSB), quatro cada; Novo, três; Partido da Social Democracia Brasileira (PSDB) e Podemos, dois cada; e Rede e Partido Democrático Trabalhista (PDT), um cada. O senador Romário (RJ) permanece sem partido. 

ELEIÇÕES 2026

Em MS, Lula vence em cidades com forte presença indígena

O petista obteve maioria dos votos em Miranda, Japorã, Paranhos, Taquarussu, Tacuru, Dois Irmãos do Buriti, Selvíria, Vicentina, Itaquiraí e Corumbá

26/10/2026 09h30

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Cidades de MS com forte presença da população indígena escolheram Lula ao invés de Flávio Bolsonaro

Cidades de MS com forte presença da população indígena escolheram Lula ao invés de Flávio Bolsonaro Valdenir Rezende / Arquivo Correio do Estado

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Luiz Inácio Lula da Silva foi eleito presidente do Brasil, na noite deste domingo (25), com 64.256.232 votos(51,79%), sendo 628.973 em Mato Grosso do Sul. Lula terminou vitorioso em 10 cidades sul-mato-grossenses, com algumas delas tendo forte presença da população indígena. Miranda, Japorã, Paranhos, Taquarussu, Tacuru, Dois Irmãos do Buriti, Selvíria, Vicentina, Itaquiraí e Corumbá.

No primeiro turno, Lula ganhou em Miranda, Dois Irmãos do Buriti, Vincentina, Paranhos, Sete Quedas e Japorã. Em Corumbá, quinto maior colegiado do Estado, o presidente conseguiu uma virada, terminando com 25.229 votos (50,73%), contra 24.501 (49,27%) de Flávio Bolsonaro (PL).

Em Miranda, onde residem cerca de 9 mil indígenas, Lula venceu com 8.590 votos (58,71%) contra 6.041 votos (41,29%) de Flávio Bolsonaro. Dos 20.067 eleitores aptos a votar no município, 5.199 não compareceram no 2º turno, o que corresponde a uma abstenção de 25,91%. 

Em Japorã, onde cerca de 58% da população é composta de povos indígenas, o maior percentual do Brasil, segundo o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), Lula conseguiu 3.632 votos (70,98%) contra 1.485 votos (29,02%) de Flávio. 

Neste 2º turno, Paranhos, que abriga seis principais comunidades e aldeias indígenas dos povos Guarani Kaiowá e Guarani Ñandeva, Lula obteve vitória com 4.088 votos, o que representa 61,09% do total. Flávio Bolsonaro teve 2.604 votos (38,91%). 

Em Dois Irmãos do Buriti (MS), Lula terminou com 3.886 votos (60,30%). Flávio Bolsonaro (PL) teve 2.558 votos (39,70%). Dos 8.599 eleitores do município, 2.056 não compareceram no 2º turno, o que corresponde a uma abstenção de 23,91%.

Em Taquarussu, foram 1.522 votos (51,06%) para Lula e 1.459 votos para Flávio Bolsonaro. Em Vicentina, município próximo a Dourados, que tem a maior população indígena do Estado, o petista teve 2.554 votos (52,70%) e o seu adversário teve teve 2.292 votos (47,30%). 

Itaquiraí, que possui um longo histórico de atuação do Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra (MST), Lula obteve 5.507 votos (51,15%) e Flávio Bolsonaro, 5.259 votos (48,85%). 

Lula teve 3.189 votos em Tacuru e Flávio Bolsonaro teve 1.939 votos. Dos 7.003 eleitores aptos a votar em Tacuru, 1.769 não compareceram no 2º turno, o que corresponde a uma abstenção de 25,26%.

Em Selvíria, foram 2.625 votos para Lula e 2.450 votos para Flávio Bolsonaro. Dos 7.236 eleitores aptos a votar em Selvíria, 2.006 não compareceram no 2º turno, o que corresponde a uma abstenção de 27,72%.

Abstenção caiu

 

A abstenção no 2º turno das eleições caiu de 21,08% para 19,20% em relação ao 1° turno. Esse número representa que cerca de 30 milhões de eleitores não apareceram para votar. No dia 4 de outubro, foram 33 milhões de ausentes, quando foi registrado o recorde de abstenção desde 1998.

Porém, desta vez, com dois pontos percentuais a menos que no turno anterior, a abstenção teve o menor índice desde 2006.

Os primeiros resultados chegaram do exterior. Em 11 dos 134 países onde há brasileiros aptos a votar, foram às urnas mais de nove mil eleitores que não votaram na primeira etapa da eleição.

O presidente do Tribunal Superior Eleitoral, Kassio Nunes Marques, destacou a participação de mais de 128 milhões de eleitores neste segundo turno em todo o Brasil. 

O número de votos válidos também foi maior, porque houve uma redução no votos brancos e nulos, que caíram, em média, dois milhões no segundo turno das eleições. 

ELEIÇÕES 2026

Após eleição, 175 escolas amanhecem sem aula em Campo Grande

Suspensão das aulas ocorre devido a utilização do espaço escolar para preparação das eleições gerais de 2026

26/10/2026 08h10

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Escola Municipal Professora Hilda de Souza Ferreira fechada

Escola Municipal Professora Hilda de Souza Ferreira fechada MARCELO VICTOR

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Escolas municipais e estaduais amanheceram fechadas e sem aula, na manhã desta segunda-feira (26), em Campo Grande.

Segundo a Secretaria Municipal de Educação (Semed), 71 unidades da Rede Estadual e 104 da Rede Municipal (Escolas Municipais de Educação Infantil e Centros de Educação Infantil) estão sem aulas no período matutino e também ficaram sem aula na tarde de sexta-feira (23).

As aulas foram suspensas por conta da utilização do espaço escolar para preparação das eleições gerais de 2026 (instalação e desinstalação das urnas eletrônicas, limpeza e organização do mobiliário).

Os servidores não são liberados, assim como os alunos. Inclusive, eles trabalharam na preparação do ambiente escolar, além de abrirem escolas e acompanharem as atividades ao longo deste domingo (26).

Alunos, professores e servidores retornam às aulas e ao trabalho normalmente a partir desta tarde.

A suspensão provoca mudanças na rotina dos estudantes e familiares. Confira quais são as escolas que tiveram as aulas suspensas na sexta-feira (23) e segunda-feira:

Escola Municipal Professora Hilda de Souza Ferreira fechada
Escola Municipal Professora Hilda de Souza Ferreira fechada
Escola Municipal Professora Hilda de Souza Ferreira fechada
Escola Municipal Professora Hilda de Souza Ferreira fechada
Escola Municipal Professora Hilda de Souza Ferreira fechada
Escola Municipal Professora Hilda de Souza Ferreira fechada
Escola Municipal Professora Hilda de Souza Ferreira fechada

SEGUNDO TURNO

No segundo turno das eleições presidenciais de 2026, realizado em 25 de outubro, Luiz Inácio Lula da Silva (PT) venceu Flávio Bolsonaro (PL) e foi reeleito presidente do Brasil.

Segundo os dados do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), Lula recebeu 64.256.232 votos, correspondentes a 51,79% dos votos válidos, enquanto Flávio Bolsonaro obteve 59.826.041 votos, equivalentes a 48,21%.

A diferença foi de 4.430.191 votos, resultado que oficializou a derrota de Flávio Bolsonaro na disputa presidencial e garantiu a Lula o quarto mandato à frente do governo federal.

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