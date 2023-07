Em agenda, Riedel fala sobre recursos de Itaipu, Rio Taquari e reforma tributária

O governador do Estado, Eduardo Riedel (PSDB) participou na tarde desta segunda-feira (17) da entrega de 19 motoniveladoras para municípios de Mato Grosso do Sul, em Campo Grande.

Na agenda, que contou com a presença dos senadores Nelsinho Trad (PDS) e Tereza Cristina (PP), o governador aproveitou para falar sobre assuntos pertinentes para o Estado, como os recursos de Itapu, o Rio Taquari e a reforma tributária.

Riedel falou sobre a expectativa para sua próxima agenda que vai acontecer na próxima quarta-feira (19), com o presidente do Paraguai, Mario Abdo Benítez, e discutir sobre os recursos da Usina Hidrelétrica de Itaipu.

“Esse recurso de Itaipu para Mato Grosso do Sul é algo que também vem sendo construído ao longo do tempo e que o Estado, por via de regra, foi pouco valorizado e atendido por Itaipu, mas chegou o momento, e eu não tenho dúvida que nessa reunião nós teremos saldos e frutos muito positivos para todo MS”, explicou o governador.

De acordo com o secretário da Semadesc, Jaime Verruck já foi apresentado um projeto para a Hidrelétrica de Itaipu. "Entregamos um projeto para que a gente tenha um recurso complementar e possa fazer a conservçaõ das bacias do Rio Ivinhema e Amambai, que é por eles que vai a água para Itaipu", frisou o secretário.

O governador citou também um projeto em parceria com o governo federal que prevê garantir o fim do sedimento e carreamento do Rio Taquari. “Esse projeto que começou lá atrás, nós estamos resgatando. O valor total disponível é de US$ 400 milhões para que a gente possa ter uma ação direta em cima do Taquari”.

Em junho deste ano, a ministra de Estado do Planejamento e Orçamento, Simone Tabet (MDB) falou sobre os problemas de assoreamento no rio. "Temos que aproveitar que há um governo preocupado com questão ambiental e uma ministra de Mato Grosso do Sul para pegar dinheiro de bancos internacionais e cuidar do meio ambiente".

O Rio Taquari que nasce no Mato Grosso (MT) e atravessa muitos municípios do Mato Grosso do Sul é um dos mais importantes rios da Bacia do Pantanal, ao todo possui 787 quilômetros de extensão.

O rio se configura como um dos principais leitos de drenagem das águas da Bacia Pantaneira para o Rio Paraguai e santuário ecológico da região, exibindo, hoje, sinais de devastação. A promessa de recuperação do Rio Taquari é antiga e não sai do papel há cerca de 20 anos.

Reforma tributária

Riedel finalizou agradecendo os deputados federais pela aprovação da reforma tributária na Câmara, mas afirmou que o texto-base possui alguns problemas. “Essa é outra discussão que muitas vezes é mal compreendida, tem problemas sim na reforma”.

"Agora, nós vamos trabalhar junto com a senadora Tereza Cristina, o senador Nelsinho e Soraya para que a gente possa, no Senado Federal, ajustar o texto. Precisamos preservar os municípios, Estado e uma ação que nos garanta o equilíbrio, a independência e ação necessária”, finalizou o governador.

