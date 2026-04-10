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Política

"PRODUTO FADIGADO"

Em Campo Grande, Flávio Bolsonaro chama Lula de 'mercadoria vencida'

Pré-candidato da ala direita à presidência do Brasil aproveitou a passagem por MS para criticar o governo federal em relação ao setor agropecuário

João Pedro Flores e Naiara Camargo

10/04/2026 - 12h15
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Em encontro realizado na manhã desta sexta-feira (10), entre os membros do Partido Liberal e aliados, o senador federal (PL-RJ) e pré-candidato à presidência Flávio Bolsonaro aproveitou a oportunidade para tecer críticas ao Governo Lula, chamando-o de "mercadoria vencida". 

"O Lula, todo mundo sabe, é uma mercadoria vencida, é um produto que já está fadigado, e a gente está mostrando que a gente pode construir uma grande aliança para resgatar o Brasil com experiência e com energia, que é o que nós temos".

O senador federal disse que Lula destruiu o que foi construído por Bolsonaro na agropecuária, tratando o setor como um "inimigo". Na segunda-feira (6), em Brasília (DF), o governador Eduardo Riedel (PP) e o ex-governador Reinaldo Azambuja (PL) entregaram à Flávio um documento estratégico, intitulado “Pacto pelo Desenvolvimento – A Potência do Agro”, com propostas para o setor agropecuário nacional.

Em relação às dívidas dos brasileiros, Flávio atribui essa situação ao "descontrole do governo", gastos excessivos, aumento de impostos e taxas de juros entre as mais altas do mundo.

"Eu queria até manifestar publicamente a minha preocupação com essa quantidade de brasileiros endividados Mais de 80 milhões de pessoas que estão com alguma dívida atrasada ou postergando, desses 20% não vão poder pagar nem conta de luz e água"

Outro motivo que o senador atribui ao endividamento dos brasileiro foi a regulamentação das "bets" pelo Governo Federal, vendo-a como uma "ilusão" que contribui para a situação. Flávio propõe a renegociação de dívidas e a criação de um ambiente robusto para investimentos e geração de empregos.

"É uma grande ilusão, é mais uma razão do grande endividamento, é mais uma conta pro Lula que a gente não pode deixar de endereçar e que simplesmente fica num discurso fácil, não faz nada pra resolver a vida dessas pessoas, que a gente tem que resolver com alguma coisa pra renegociar inicialmente essas dívidas e fazer o que o Lula não faz. Criar no Brasil um grande ambiente para investimento, para que empreendimentos possam ser gerados, para que as pessoas possam ter emprego para ganhar mais e poder honrar suas dívidas".

Por fim, o pré-candidato à presidência ressaltou que a direita está construindo uma "base gigantesca", que conta com as lideranças do governador Eduardo Riedel, o presidente do PL em MS, Reinaldo Azambuja, a senadora Tereza Cristina, e os deputados federais o Rodolfo Nogueira, Marcos Pollon e o ex-deputado estadual Capitão Contar. "Eu acho que a mensagem aqui vai ser essa de unidade, que a gente vai preparar o melhor palanque para que atenda todas essas nossas lideranças políticas da melhor forma possível".

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EM CAMPO GRANDE

Flávio Bolsonaro não confirma Tereza Cristina, mas diz que é "sonho de consumo" ter ela como vice

Senador e pré-candidato à presidência participa da Expogrande e disse que a senadora sul-mato-grossense é uma das possibilidades em sua chapa

09/04/2026 20h17

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Flávio Bolsonaro participa da abertura da Expogrande ao lado do governador Eduardo Riedel

Flávio Bolsonaro participa da abertura da Expogrande ao lado do governador Eduardo Riedel Foto: Gerson Oliveira / Correio do Estado

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O senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ), filho mais velho do ex-presidente Jair Bolsonaro e pré-candidato à Presidência da República, afirmou que seria um "sonho de consumo" ter a senadora sul-mato-grossense Tereza Cristina (PP) como vice em sua chapa, mas afirmou que essa discussão só será feita mais a frente. A afirmação foi feita nesta quinta-feira (9), na Expogrande, em Campo Grande.

"A Tereza é o sonho de consumo de todo mundo, eu sou fã dela, mas a questão de vice vai ser só muito mais lá pra frente. Eu até brinquei com ela, eu chamo ela de vózinha, porque ela é muito parecida com a minha avó e é uma forma carinhosa de chamar alguém que eu respeito demais", disse Flávio Bolsonaro.

O senador elogiou ainda o conhecimento e vivências da senadora no agronegócio, mas ressaltou que o nome dela é uma das possibilidades, porém ainda não é possível adiantar quem efetivamente concorrerá como vice-presidente.

"Para mim ela é uma das maiores referências no mundo do agro que o Brasil tem. Nós tivemos o privilégio de ter ela como ministra do governo Bolsonaro e, mais para frente pra frente, vamos pensar com calma, não tem agora como antecipar nada, mas eu fico muito feliz de a gente poder ter ela entre as possibilidades", concluiu.

Conforme reportagem do Correio do Estado, no fim de março, Tereza Cristina afirmou que nunca recebeu convite oficial para ser vice na chapa de Flávio Bolsonaro na disputa pela presidência do Brasil, mas, caso houvesse, ela iria “pensar”. 

Tereza é um nome que vem sendo ventilado como possibilidade de vice desde as últimas eleições, por ser uma voz de liderança feminina na direita e no agronegócio.

“Esse assunto não sai da minha frente. Nunca fui convidada. se eu for, lá na frente, vamos pensar. Nunca chegou esse convite”, disse em entrevista no dia 31 de março.

Flávio Bolsonaro em Campo Grande

Flávio Bolsonaro chegou a Campo Grande nesta quinta-feira e pretende aproveitar a feira agropecuária para se consolidar de vez como o nome do agronegócio nacional para tentar derrotar o atual presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), que buscará a reeleição.

Na Capital de Mato Grosso do Sul, sua primeira agenda agenda foi uma visita ao Bioparque Pantanal, acompanhado pelo governador do Estado, Eduardo Riedel (PP) e pelo ex-governador e pré-candidato ao Senado, Reinaldo Azambuja (PL). 

À noite, ele participa da abertura da Expogrande, também ao lado do governador e de seu grupo político. 

O filho do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) ainda participa, na manhã desta sexta-feira (10) de um café da manhã com políticos da direita.

Política

Riedel e Azambuja apresentam Bioparque Pantanal para Flávio Bolsonaro

Pré-candidato participa do lançamento da Expogrande, em Campo Grande (MS)

09/04/2026 17h58

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Flávio Bolsonaro, Eduardo Riedel e Reinaldo Azambuja

Flávio Bolsonaro, Eduardo Riedel e Reinaldo Azambuja Divulgação

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O senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ), pré-candidato a presidência da República, chegou em Campo Grande para sua primeira visita durante esta pré-campanha. 

Na capital de Mato Grosso do Sul, Flávio cumpriu sua primeira agenda durante a visita: no Bioparque Pantanal. Ele foi acompanhado pelo governador do Estado, Eduardo Riedel (PP) e pelo ex-governador e pré-candidato ao Senado, Reinaldo Azambuja (PL). 

Acompanhado dos aliados políticos para as próximas eleições, Flávio Bolsonaro elogiou a estrutura do Bioparque Pantanal, o maior aquário para espécies de água doce do planeta. 

Ainda nesta quinta-feira (9), Flávio Bolsonaro participará da abertura da Expogrande, ao lado do governador e de seu grupo político. 

O filho do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) ainda participa, na manhã desta sexta-feira (10) de um café da manhã com políticos da direita.

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