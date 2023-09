A Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul desta quinta-feira não teve votação de projetos por falta de quórum. Apenas seis deputados participaram, sendo cinco presencialmente e uma de forma remota.

A sessão, que dura geralmente de uma hora e meia a duas horas, terminou em pouco mais de 12 minutos.

Um dos motivos para a falta de quórum, segundo o deputado Paulo Corrêa (PSDB), que presidiu a sessão, é o evento de lançamento do Novo Programa de Aceleração do Crescimento, Desenvolvimento e Sustentabilidade (PAC), com a presença do ministro da Casa Civil, Rui Costa e a ministra do Planejamento e Orçamento, Simone Tebet, realizado nesta manhã em Campo Grande.

"Estou presidente a sessão a pedido do Gerson Claro, que nos representa na sessão do PAC, que é muito importante e está acontecendo fora da casa no mesmo horário da nossa sessão, então está justificado a falta que quórum em função de estar sendo discutido nesse momento o PAC, nunca teve esse valor para Mato Grosso do Sul, de R$ 44 milhões. Espero que venha logo esse dinheiro porque estamos precisando para fazer as obras estruturantes", disse o Corrêa.

A sessão foi iniciada com a leitura da ata pelo deputado Professor Rinaldo (Podemos).

Na sequência, João César Mattogrosso (PSDB) fez a leitura do expediente.

Para a votação, não havia o quórum necessário e a sessão foi encerrada.

Estavam presentes os deputados Paulo Corrêa, Professor Rinaldo, João César Mattogrosso, Márcio Nogueira (MDB), Neno Razuk (PL), além da deputada Lia nogueira (PSDB), que estava na sessão remota.

Na ordem do dia, estava prevista a votação de três projetos.

Em segunda discussão, seria votado projeto que obriga responsáveis por estabelecimentos veterinários a comunicarem às autoridades competentes indícios de maus tratos a animais que atendem.

Também em segunda discussão, seria apreciada proposta que inclui no Calendário Oficial de Eventos do Estado de Mato Grosso do Sul o Campeonato de Pesca Esportiva - Galera do Taquari, a ser realizado no município de Coxim.

Em discussão única, seria analisado e votado projeto que aprova a indicação de Caroline Farias Tomanquevez para exercer o cargo de Diretora de Regulação e Fiscalização - Área Transportes, Rodovia e Portos da Agência Estadual de Regulação de Serviços Públicos de Mato Grosso do Sul (Agems).

A próxima sessão da Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul será na terça-feira, 26 de setembro.