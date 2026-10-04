Em MS, Flávio vence em 73 cidades enquanto Lula é o preferido de 6 municípios - Fotos: TSE

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Finalizada a apuração de votos em todo o país, Flávio Bolsonaro (PL) foi o preferido em 73 municípios de Mato Grosso do Sul, ao passo que Lula (PT) foi o escolhido apenas em seis cidades ao fim da apuração deste domingo (4).

De acordo com o portal de estatísticas do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), o atual presidente foi o preferido do eleitorado sul-mato-grossense apenas nas cidades de Miranda, Dois Irmãos de Buriti, Vicentina, Japorã, Tacuru, Paranhos.

Mesmo vitorioso em locais específicos, Lula venceu sempre por margem apertada. Em Paranhos, o atual presidente conseguiu 3.192 votos ante 2.600 votos de Flávio.

Em Dois Irmãos de Buriti, Lula foi o preferido entre 3.579 eleitores enquanto Flávio foi escolhido por 2.509 pessoas.

Em Japorã, Lula recebeu 3.273 votos, enquanto Flávio foi elegido por 1.452 votantes. O cenário se manteve em Tacuru, onde Lula recebeu 2.596 votos ao passo que Flávio foi votado por 1.695 pessoas.

Em Miranda, Lula recebeu 7.626 votos válidos enquanto Flávio foi o escolhido por 5.937 eleitores. Em Vicentina, Lula venceu com 2.237 votos ante 2.164 de Flávio. Conforme o TSE, Flávio venceu em todas as demais cidades do Estado.

No somatório geral, Flávio Bolsonaro conquistou ampla vantagem com relação ao petista, angariando 873.351 votos, enquanto o petista somou 516.855, diferença foi de 356.496 eleitores.

2° turno

Com mais de 96,7% das urnas apuradas até às 19h57(de MS), Flávio Bolsonaro lidera o primeiro turno, com 47,48% dos votos

Já presidente e candidato à reeleição Lula recebeu 44,63% do total de votos válidos contabilizado pela Justiça Eleitoral.

O segundo turno ocorre quando nenhum candidato consegue atingir a maioria da soma total dos votos computados, somando 50% mais um.

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva, candidato à reeleição pelo Partido dos Trabalhadores, votou em São Bernardo do Campo, região metropolitana de São Paulo.

Ao deixar a cabine de votação, o presidente reafirmou que o que está em jogo nas eleições é a escolha entre o fortalecimento do regime democrático e a barbárie.

"O que está em jogo é definição de um projeto de Brasil. O povo vai ter que escolher entre o fortalecimento do regime democrático ou a barbárie, entre o desenvolvimento e o atraso", afirmou. "O Brasil não irá pra frente com miliciano, com orgia em torno da quadrilha do banco Master. O Brasil vai pra frente com seriedade", acrescentou.

O candidato Flávio Bolsonaro (PL) votou no Rio de Janeiro. Ele chegou pouco depois das 8h, logo após a abertura dos portões da Escola Municipal Barão Homem de Mello, na Vila Isabel.

O candidato disse estar confiante em uma vitória no primeiro turno das eleições, o que não se concretizou.

Ele disse também disse que está preparado para presidir o Brasil. "Estou muito feliz com a campanha limpa que nós fizemos. Eu estou mais do que preparado para presidir esse país e devolver o direito das famílias brasileiras de voltarem a sonhar", comentou.

Neste pleito, 158.745.463 eleitores estavam aptos a comparecer aos locais de votação, em todo o País, para escolher os candidatos que disputaram as vagas no primeiro turno das Eleições Gerais.