Lula e Flávio Bolsonaro disputarão segundo turno para a presidência do Brasil

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A eleição presidencial será decidida em um segundo turno entre o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e Flávio Bolsonaro (PL). As eleições ocorreram neste domingo (4) e o segundo turno será no dia 25 de outubro, último domingo do mês

Com mais de 96,7% das urnas apuradas até às 19h57(de MS), Flávio Bolsonaro lidera o primeiro turno, com 47,48% dos votos

Já presidente e candidato à reeleição Lula recebeu 44,63% do total de votos válidos contabilizado pela Justiça Eleitoral.

O segundo turno ocorre quando nenhum candidato consegue atingir a maioria da soma total dos votos computados, somando 50% mais um.

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva, candidato à reeleição pelo Partido dos Trabalhadores, votou em São Bernardo do Campo, região metropolitana de São Paulo.

Ao deixar a cabine de votação, o presidente reafirmou que o que está em jogo nas eleições é a escolha entre o fortalecimento do regime democrático e a barbárie.

"O que está em jogo é definição de um projeto de Brasil. O povo vai ter que escolher entre o fortalecimento do regime democrático ou a barbárie, entre o desenvolvimento e o atraso", afirmou. "O Brasil não irá pra frente com miliciano, com orgia em torno da quadrilha do banco Master. O Brasil vai pra frente com seriedade", acrescentou.

O candidato Flávio Bolsonaro (PL) votou no Rio de Janeiro. Ele chegou pouco depois das 8h, logo após a abertura dos portões da Escola Municipal Barão Homem de Mello, na Vila Isabel.

O candidato disse estar confiante em uma vitória no primeiro turno das eleições, o que não se concretizou.

Ele disse também disse que está preparado para presidir o Brasil. "Estou muito feliz com a campanha limpa que nós fizemos. Eu estou mais do que preparado para presidir esse país e devolver o direito das famílias brasileiras de voltarem a sonhar", comentou.

Neste pleito, 158.745.463 eleitores estavam aptos a comparecer aos locais de votação, em todo o País, para escolher os candidatos que disputaram as vagas no primeiro turno das Eleições Gerais.