Entidades pressionam Lula por indicação de mulher ao STF após aposentadoria de Barroso

As organizações citaram mais de dez nomes de mulheres que poderiam assumir a vaga.

10/10/2025 - 21h00
Com o anúncio da aposentadoria do ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Luís Roberto Barroso, nesta quinta-feira, 9, entidades como Fórum Justiça, Themis - Gênero, Justiça e Direitos Humanos e Plataforma Justa passaram a pressionar o governo federal para que o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) indique uma mulher para ocupar a vaga deixada na Corte.

Atualmente, o STF conta com apenas uma ministra em sua composição, Cármen Lúcia, que assumiu o cargo em 2006 e deve se aposentar em 2029. A Corte já teve outra ministra simultaneamente, Rosa Weber, que se aposentou em 2023.

Em nota conjunta, as entidades afirmaram que a saída de Barroso representa uma "oportunidade para promover a igualdade na Justiça brasileira" e destacaram que a ausência de mulheres na Suprema Corte "não é por falta de excelentes nomes femininos".

"Não é por falta de excelentes nomes de mulheres que Lula deixará de indicar uma ministra para a Suprema Corte, reduzindo a constrangedora e histórica desigualdade de gênero", diz o comunicado.

Na nota, as organizações citaram mais de dez nomes de mulheres que poderiam assumir a vaga.

Veja a lista mencionada:

Adriana Cruz - Juíza e ex-secretária nacional do CNJ

Daniela Teixeira - Ministra do STJ

Dora Cavalcanti - Integrante do Conselho de Desenvolvimento Econômico e Social

Edilene Lobo - Ministra do TSE

Flávia Carvalho - Juíza auxiliar do STF

Karen Luise - Integrante do Conselho Nacional do Ministério Público

Kenarik Boujikian - Secretária nacional de Diálogos Sociais e Articulação de Políticas Públicas

Lívia Sant’Anna Vaz - Promotora de Justiça

Livia Casseres - Defensora pública

Maria Elizabeth Rocha - Presidente do STM

Monica de Melo - Defensora pública

Sheila de Carvalho - Secretária Nacional de Acesso à Justiça

Vera Lúcia Araújo - Ministra substituta do TSE

Além da indicação em si, as instituições reforçaram a necessidade de um "debate profundo" sobre a baixa representação feminina em cargos de direção no Judiciário e em outras esferas de poder.

Apesar da pressão de movimentos por maior representatividade feminina, os principais nomes ventilados nos bastidores para a sucessão de Barroso continuam sendo homens.

Entre eles:

Jorge Messias, advogado-geral da União e homem de confiança de Lula;

Rodrigo Pacheco (PSD-MG), presidente do Senado, com trânsito no Legislativo e no Judiciário;

Bruno Dantas, ministro do Tribunal de Contas da União (TCU);

Vinícius Carvalho, ministro da Controladoria-Geral da União (CGU).

PESQUISA

Eleitores "nem-nem" vão decidir eleições para presidente na Região Centro-Oeste

A pesquisa foi feita pela Quaest, com 10 mil pessoas de todas as regiões do Brasil, a pedido da ONG More in Common

09/10/2025 08h30

Reprodução / TSE

Se a eleição para presidente da República fosse hoje, na Região Centro-Oeste, que inclui os estados de Mato Grosso do Sul, Mato Grosso, Goiás e o Distrito Federal, o pleito seria decidido pelos eleitores que não são nem pró-Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e nem pró-Jair Messias Bolsonaro (PL), os chamados “nem-nem”, ou seja, que não se enquadram na polarização entre lulismo e bolsonarismo no Brasil.

A informação consta de recorte regional da pesquisa realizada pela Quaest em parceria com a Organização Não-Governamental (ONG) More in Common, coordenada pelo pesquisador e professor da Universidade de São Paulo (USP) Pablo Ortellado. 

O levantamento ouviu 10 mil pessoas de todas as regiões do Brasil, entre 22 de janeiro e 12 de fevereiro deste ano, tendo margem de erro de um ponto porcentual para mais ou para menos, e nível de confiança de 95%.

Conforme o recorte do Centro-Oeste, obtido com exclusividade pelo Correio do Estado, 54% dos eleitores da região são “nem-nem”, que na pesquisa receberam o nome de invisíveis, pois ficam à margem do debate político. Do total, 27% são desengajados, e 27% são classificados como cautelosos. Enquanto 31% são bolsonaristas, que no levantamento são chamados de conservadores, sendo 24% conservadores tradicionais, e 7% patriotas indignados.

Já os lulistas, que na pesquisa receberam o nome de progressistas, totalizam 15% do eleitorado do Centro-Oeste, sendo 12% da esquerda tradicional, e 3% dos progressistas militantes. De acordo com a Quaest/More in Common, o grupo dos “nem-nem” está instalado mais ao centro do espectro político e demonstra menos interesse em se manifestar politicamente e de participar de debates públicos.

O recorte do Centro-Oeste coincide com o nacional, que também apontou que 54% do eleitorado brasileiro é “nem-nem”, ficando mais voláteis se comparados a segmentos identificados com esquerda ou direita. A diferença da região para o resto do Brasil está apenas nos porcentuais de progressistas militantes e esquerda tradicional, que nacionalmente totalizam 19%, enquanto regionalmente somam 15%. Já os conservadores tradicionais e patriotas indignados chegam a 27% em nível nacional e, no Centro-Oeste, alcançam 31%.

“Quando dividimos [os entrevistados] em seis grupos, vimos que as posições mais extremas se concentram em segmentos pequenos, enquanto a maioria da população está no meio, cansada da polarização”, comentou o professor Pablo Ortellado.

Ele ainda completou que essas pessoas não são despolitizadas, mas têm opiniões consistentes, porém, não se manifestam em protestos ou nas redes, e acabam invisibilizadas no debate público.

NACIONAL

Em nível nacional, entre os desengajados, 30% relatam ter votado nulo, branco ou não ter comparecido às urnas nas eleições de 2022, e, no mesmo grupo, 65% relatam não terem identificação com nenhum partido, apesar de 21,5% simpatizarem com o PT, e apenas 15% consideram manifestações políticas importantes.
Já entre os cautelosos, apenas 11% concluíram o ensino superior, mais de 55% têm renda menor do que R$ 5 mil, e 12% já não têm o que comer. O grupo é predominantemente nordestino (31%), rural (17%) e católico (48%). 

Em comparação aos desengajados, os cautelosos apresentam um nível de engajamento maior (26% veem como relevante a participação em protestos), mas ainda inferior aos segmentos considerados mais polarizados, que ocupam os extremos e cujos índices variam de 49% a 71%.

Política

Relator pede arquivamento de representação contra Eduardo Bolsonaro no Conselho de Ética

Segundo Freitas, a representação contra Eduardo, de autoria do PT, parte de uma premissa "equivocada"

08/10/2025 22h00

Relator pede arquivamento de representação contra Eduardo Bolsonaro no Conselho de Ética

Relator pede arquivamento de representação contra Eduardo Bolsonaro no Conselho de Ética Foto / Divulgação Estadão Conteúdo

O deputado federal Delegado Marcelo Freitas (União Brasil-MG), relator da representação contra Eduardo Bolsonaro (PL-SP) no Conselho de Ética da Câmara dos Deputados, votou pelo arquivamento da cassação do parlamentar nesta quarta-feira, 8.

Segundo Freitas, a representação contra Eduardo, de autoria do PT, parte de uma premissa "equivocada", e o deputado do PL não foi responsável por sanções impostas ao Brasil e a autoridades do País.

"A representação parte de uma premissa equivocada: a que o representado seria de alguma forma responsável por uma eventual adoção de medidas coercitivas ou sanções por parte dos Estados Unidos contra o Brasil. Tal raciocínio é factualmente insustentável e juridicamente improcedente, pois confunde atos de Estado soberano com manifestações individuais de natureza política. A decisão de um país estrangeiro de adotar ou não sanções econômicas, diplomáticas ou políticas, é, em essência, ato de soberania", disse.

A votação do relatório no Conselho de Ética foi adiada em razão de um pedido de vista (mais tempo para análise) de parlamentares do PT e do PSOL.

O PT chegou pedir para tirar Freitas da relatoria. O deputado do União já chamou Eduardo Bolsonaro de "amigo". O presidente do Conselho de Ética, Fabio Schiochet (União-SC) rejeitou o pedido

Freitas foi vice-líder do governo de Jair Bolsonaro. Recentemente, o deputado votou a favor a proposta de emenda à Constituição (PEC) da Blindagem, da anistia aos envolvidos no 8 de Janeiro, da sustação da ação penal do colega parlamentar Alexandre Ramagem (PL-RJ), agora condenado por fazer parte do plano que tentou um golpe de Estado no País, e contra a prisão de Chiquinho Brazão (sem partido-RJ), acusado de ser o mandante da ex-vereadora do Rio Marielle Franco.

Eduardo não indicou um advogado para fazer a sua defesa no Conselho de Ética. Com isso, a defesa do parlamentar precisou ser feita da Defensoria Pública da União (DPU).

A DPU pediu o arquivamento do caso. "O deputado Eduardo Bolsonaro está começando no STF. Em sendo assim, por que os senhores vão antecipar um juízo de culpa antes mesmo que um único tribunal o faça?", questionou o defensor público Sérgio Gibson.

Eduardo foi denunciado pela Procuradoria-Geral da República (PGR), no fim de setembro, por "coação" no processo da trama golpista. O procurador-geral da República, Paulo Gonet, concluiu que ele e o blogueiro Paulo Figueiredo articularam sanções nos Estados Unidos contra o Supremo Tribunal Federal (STF) para tentar pressionar os ministros a não condenar o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL).

Em nota conjunta, Eduardo Bolsonaro e Paulo Figueiredo disseram ser alvo de

"perseguição política", atribuíram a denúncia a "lacaios" do ministro Alexandre de Moraes, disseram que vão continuar a campanha nos Estados Unidos e informaram que vão aguardar a notificação formal para se manifestar no processo.

 

