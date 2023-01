Fábio Trad nega ida ao Ministério da Agricultura, mas confirma que terá cargo no Governo Lula

O deputado federal Fábio Trad (PSD-MS) negou, nesta quinta-feira (05/01), que será o novo assessor de Participação Social e Diversidade do Mapa (Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento) a convite do titular da pasta, Carlos Fávaro (PSD).

No entanto, em conversa com a reportagem do Correio do Estado, garantiu que o Diretório Nacional do PSD solicitou um cargo para ele no Ministério da Justiça e Segurança Pública ou na Controladoria-Geral da União (CGU).

“O PSD está em conversas com o atual governo porque entende que eu deveria integrar a equipe do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) nas áreas onde atuo e atuei na Câmara Federal, mas nada está definido e nem eu ainda me decidi”, afirmou Fábio Trad.

Ele completa que o Diretório Nacional do PSD e a equipe do PT no Governo Lula estão vendo a posição e a estrutura do cargo de segundo escalão que deve ocupar. “Acredito que seja alguma secretaria federal, mas não especificaram nada ainda”, revelou.

O parlamentar sul-mato-grossense assegurou que é grande a possibilidade de continuar em Brasília (DF) após o fim do seu mandato. Fontes ouvidas pela reportagem do Correio do Estado revelaram que o próprio presidente Lula teria determinado que Fábio Trad seja contemplado com algum cargo na sua área de atuação.

O presidente da República teria pedido para que o PT “cuidasse” do parlamentar sul-mato-grossense, que fez parte da equipe de transição no fim do ano passado. Fábio Trad acredita que nos próximos dias deve ter uma definição sobre qual cargo deverá ocupar no novo governo.



