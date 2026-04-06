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Flávio Bolsonaro deve receber título de "Visitante Ilustre" durante passagem por Campo Grande

Senador e pré-candidato à presidência da República, Flávio deve visitar a Capital durante a Expogrande

Karina Varjão

Karina Varjão

06/04/2026 - 14h30
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O senador e pré-candidato a Presidente da República, Flávio Bolsonaro (PL/RJ), irá receber o título de “Visitante Ilustre” durante sua visita a Campo Grande. A passagem do político pela Capital está prevista para o dia 14 de abril, durante a Expogrande, principal evento do agronegócio sul-mato-grossense. 

A Câmara Municipal aprovou o Projeto, de autoria do vereador Rafael Tavares (PL/MS), após a votação da maioria da bancada, com votos contrários apenas dos vereadores do PT. 

De acordo com a proposta, a homenagem e reconhecimento ao senador é concedida “em razão da relevância política e institucional”. 

“Campo Grande sempre recebe muito bem lideranças que representam valores e ideias. O senador Flávio Bolsonaro, nosso pré-candidato, terá um papel relevante no cenário nacional em outubro. Tenho certeza que será bem recebido pelos campo-grandenses”, afirmou Tavares. 

A data da entrega do título ainda não foi divulgada, mas o esperado é que aconteça durante a Expogrande. 

As últimas autoridades a receberem o título foram a Ministra do Meio Ambiente, Marina Silva, e o Presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, durante passagem por Campo Grande na abertura da COP15.

A proposta foi dos vereadores Landmark e Jean Ferreira, ambos do PT e causou divergências na Câmara, tendo quatro votos contrários, dos vereadores André Salineiro (PL), Ana Portela (PL), Herculano Borges (Republicanos) e Rafael Tavares (PL).

Na época, inclusive, Ana Portela chegou a debochar da visita do Presidente à cidade durante a plenária, dizendo para a população “ficar de olho nas ruas porque vai ter um bandido na cidade”. 

Mesmo com os contrários, a homenagem foi aprovada pela maioria dos vereadores da Câmara. 

Expogrande

A 86ª edição da Expogrande traz atrações musicais como Daniel, Thiaguinho, Zezé Di Camargo e o “gurizinho de casa” Luan Santana, entre os dias 9 e 19 de abril, no Parque de Exposições Laucídio Coelho, em Campo Grande.

O evento contará com a participação de cinco instituições financeiras, ciclo de palestras, expositores comerciais de animais, leilões, shows, praça de alimentação, pavilhão tecnológico, exposição e julgamentos técnicos.

Nesta edição, a Associação dos Criadores de Mato Grosso do Sul (Acrissul) espera bater o próprio recorde, consolidando a Expogrande entre as cinco maiores do gênero no país.

Pensando nisso, a cerimônia de abertura, que ocorre no dia 9 de abril, contará com apresentação do cantor sertanejo Zezé Di Camargo, em show gratuito que promete embalar os fãs com clássicos do artista.

Shows e atrações

As vendas de ingressos para os shows da Expogrande estão abertas. Neste ano, uma novidade será um show especial no dia 20, um dia após o encerramento da feira, na véspera do feriado, com o cantor Thiaguinho. Confira as atrações:

  • 09/04 — Zezé Di Camargo (entrada franca na Arena)
  • 10/04 — Gusttavo Lima
  • 11/04 — Daniel
  • 17/04 — Diego & Victor Hugo
  • 18/04 — Luan Santana
  • 20/04 — Thiaguinho (show especial após o encerramento da feira)

ELEIÇÕES 2026

MDB de MS deve apoiar candidatura de Nelsinho Trad ao Senado

As lideranças do partido fecharam acordo para apoiar Reinaldo Azambuja e segundo escolhido foi o senador do PSD

06/04/2026 08h00

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O ex-governador André Puccinelli e o senador Nelsinho Trad durante reunião no escritório do emedebista

O ex-governador André Puccinelli e o senador Nelsinho Trad durante reunião no escritório do emedebista Arquivo

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Com o fechamento da janela partidária na sexta-feira, o MDB de Mato Grosso do Sul caminha para consolidar sua posição na disputa ao Senado nas eleições deste ano, com a definição de apoio a dois nomes no Estado.

De acordo com apuração do Correio do Estado, a tendência dentro do partido é de que o primeiro voto seja destinado ao ex-governador Reinaldo Azambuja (PL), enquanto o segundo nome apoiado deve ser o do senador Nelsinho Trad (PSD), que buscará a reeleição.

Nos bastidores, as principais lideranças emedebistas avaliam que a composição fortalece a estratégia política do grupo ao alinhar forças com dois nomes considerados competitivos e com bom desempenho eleitoral em Mato Grosso do Sul.

A eventual dobradinha também sinaliza uma aproximação pragmática entre diferentes legendas da base aliada, mirando a manutenção de influência no cenário federal.

O apoio a Nelsinho Trad como segundo voto ainda deve passar por discussões internas e ajustes regionais, mas é tratado como encaminhado por integrantes da sigla.

A decisão final deverá considerar o cenário das alianças majoritárias e os interesses políticos locais, sobretudo nas maiores cidades sul-mato-grossenses.

Caso se confirme, o MDB deve atuar de forma coordenada durante a campanha, buscando transferir capital político e ampliar a base de sustentação dos candidatos apoiados.

A estratégia segue a lógica de maximizar resultados em uma disputa que promete ser acirrada pelas duas vagas ao Senado.

A reportagem procurou o ex-governador André Puccinelli, que é o presidente de honra do MDB, o presidente estadual do partido, Waldemir Moka, e o ex-ministro-chefe da Secretaria de Governo da Presidência da República e ex-deputado federal, Carlos Marun, porém, apenas o último quis comentar.

“Da minha parte coloquei meu nome à disposição do partido por entender que com a experiência que adquiri na minha vida pública posso voltar a contribuir em muito com o Estado”, disse Marun.

No entanto, ele completou que reconhece o fato de estar há bom tempo afastado do dia a dia da política sul-mato-grossense.

“Nelsinho é um antigo emedebista e sempre teve a simpatia de muitos de nós. No seu mandato, ele realiza trabalho importante de apoio aos municípios, fazendo política com posição forte, mas não radicalizada”, analisou.

O ex-ministro-chefe da Secretaria de Governo do ex-presidente Michel Temer (MDB) acrescentou que o partido tem compromisso com a reeleição de Riedel e com a eleição de Reinaldo ao Senado.

“Então ainda temos que definir o nosso apoio a mais uma candidatura para o Senado. Vejo duas hipóteses: ou o partido lança uma candidatura ao Senado Federal, e posso ser eu este candidato, ou apoia o Nelsinho”, concluiu.

O senador Nelsinho Trad manifestou agradecimento ao possível apoio do MDB de Mato Grosso do Sul à sua candidatura à reeleição.

Conforme o senador, a sinalização de aliança representa o reconhecimento de um trabalho construído com diálogo, equilíbrio e compromisso com os interesses do Estado.

“Para mim, esse posicionamento do MDB é uma aceitação do meu trabalho de entregas e resultados para os municípios e para Mato Grosso do Sul”, disse.

O parlamentar ainda completou que recebe com muita gratidão essa demonstração de confiança do MDB de Mato Grosso do Sul. “Ao longo do nosso mandato, buscamos sempre atuar de forma responsável, ouvindo diferentes setores e trabalhando por avanços concretos para a nossa população”, falou.

Nelsinho Trad garantiu que a união de forças é fundamental para que possa continuar levando resultados para o Estado e destacou a importância de construir um projeto coletivo.

“Mais do que uma candidatura, estamos falando de um projeto que prioriza o desenvolvimento de Mato Grosso do Sul, com responsabilidade e respeito às pessoas. Esse apoio fortalece ainda mais esse caminho”, completou.

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ELEIÇÕES 2026

Avante anuncia escritor Augusto Cury como pré-candidato à Presidência da República

Presidente do partido afirmou que "é hora de pensar grande" ao anunciar o nome de Cury

05/04/2026 21h00

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Augusto Cury, escritor brasileiro

Augusto Cury, escritor brasileiro Foto: Divulgação

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O Avante anunciou neste domingo, 5, o escritor e psiquiatra Augusto Cury como pré-candidato à Presidência da República pela sigla. A informação foi divulgada nas redes sociais do deputado federal e presidente nacional do partido, Luis Tibé, e do próprio Cury.

No vídeo publicado, o pré-candidato destaca números de sua trajetória como autor best-seller. Em seguida, aparece ao lado de Tibé abordando temas como segurança alimentar, empreendedorismo, remuneração de policiais e professoras, além da polarização política.

"Meu objetivo é contribuir para a construção do Brasil dos nossos sonhos. Não amo o poder, não preciso do poder e não busco o poder pelo poder. Não se trata de um projeto pessoal, mas de uma jornada - uma jornada 100% baseada em projetos e 0% de ataques pessoais", afirmou Cury na legenda da publicação.

O autor também mencionou políticos com quem afirmou ter conversado "de forma calorosa, respeitosa e entusiasmada", como o ex-presidente Michel Temer, Gilberto Kassab, Aécio Neves, Renata Abreu e Aldo Rebelo.

Já o presidente do Avante afirmou que "é hora de pensar grande" ao anunciar o nome de Cury. "O povo brasileiro não aguenta mais essa polarização, e é preciso virar essa página com alguém que consiga fazer o País avançar com prosperidade e qualidade de vida", acrescentou.

Perfil

Cury nasceu em 1958 na cidade de Colina (São Paulo). É formado pela Faculdade de Medicina de São José do Rio Preto e tem pós-graduação pela Pontifícia Universidade Católica de São Paulo (PUC-SP). Em 2013, concluiu doutorado na Florida Christian University.

Atualmente, mantém atividades como palestrante e promove cursos na área de comportamento. Como autor, vendeu mais de 40 milhões de livros publicados em mais de 70 países, segundo perfil publicado em seu site.

Está listado entre os principais credores do grupo Fictor, com R$ 31,5 milhões a receber. O grupo ganhou os holofotes em novembro do ano passado ao anunciar intenção de compra do Banco Master, um dia antes de a instituição ser liquidada pelo Banco Central.

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