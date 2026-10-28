Flávio e Lula empatam nas cidades com mais eleitores do que habitantes em MS - Fotos: Divulgação / Redes Sociais

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O acirramento da disputa eleitoral entre lulistas e bolsonaristas espalhados por todo o país fez com que milhares de pessoas voltassem para suas cidades de origem para exercer o direito ao voto no último domingo (25), ação que ocorreu em Taquarussu e Jateí, municípios sul-mato-grossenses com mais eleitores do que habitantes.

No geral, o retorno foi determinante para o crescimento de Lula em Mato Grosso do Sul e consequentemente para a virada da base petista em todo o país.

Apesar da ampla base nordestina, reduto histórico da base petista, Lula seduziu 112.118 mil sul-mato-grossenses entre os turnos e em três semanas, saltou de 516.855 votos para 628.973 no último domingo, crescimento percentual de 21% e ampliação do número de votos em todas as 79 cidades do Estado.

No Estado, Flávio havia vencido em ambas as cidades no primeiro turno, contudo, Lula, que havia vencido em Miranda, Dois Irmãos de Buriti, Vicentina, Japorã, Tacuru, Paranhos, 'remontou' em Taquarussu e outros três municípios: Corumbá, Selvíria e Itaquiraí.

Conforme o Tribunal Superior Eleitoral (TSE), Jateí possui 4.351 eleitores, índice 21% maior do que sua população de 3.596 habitantes.

Por lá, Flavio Bolsonaro consquistou 1.368 no primeiro turno, e ampliou a vantagem para 1.468 (+100) no último domingo.

Em Taquarussu, o número de eleitores é 6% maior (3.948) do que o total de habitantes (3.740). Reduto bolsonarista no primeiro turno, o município atribuiu 1.381 votos a Lula na primeira ronda, índice que saltou para 1.522 (+141) e garantiu a virada petista no município.

Acadêmico de psicologia da Universidade Federal da Grande Dourados (UFGD), Murilo Nunes é natural de Taquarussu e fez questão de viajar quase 200km para votar em sua cidade natal.

Segundo o jovem de 22 anos, retornar em período eleitoral, maneira de rever amigos e família,ganhou mais peso em 2026 em virtude do acirramento entre os candidatos.

"Votei no primeiro turno, ouvi de vários amigos que Lula ganharia, mas depois do cenário visto [Flávio à frente], votei com muito mais garra e força agora", destacou o lulista.

Questionado sobre a movimentação da esquerda nacional, frisou que a ação encabeçada nas redes sociais pelo deputado federal André Janones (Rede-MG), mobilização que reuniu 10,5 milhões de pessoas, foi determinante para o crescimento e consagração de Lula, algo característico dos taquarussuenses.

"A eleição municipal é mais acirrada do que a presidencial em Taquarussu, conheço gente de 30, 40 anos que mora em outros municípios e faz questão de votar lá", frisou.

Virada

Além do amplo crescimento em Mato Grosso do Sul, os estados onde Lula mais cresceu em pontos percetuais entre os turnos foram Goiás (+9,28 p.p); São Paulo (+7,95 p.p) e Distrito Federal (+7,61 p.p).

Os números destroem a compreensão massiva de que Lula venceu apenas em razão do apoio nordestino. "Esse estigma é pura xenofobia, se a esquerda nacional continuar se movimentando, manter esse impacto positivo, temos tudo para crescer novamente em Mato Grosso do Sul", finalisou Murilo.

Nacional

Entre os brasileiros que compareceram neste no segundo turno das Eleições de 2026, 64.256.232 escolheram o presidente Luiz Inácio Lula da Silva. O total representa 10,3 milhões de votos a mais que os que Lula recebeu no primeiro turno, quando foram registrados quase 53,9 milhões. O crescimento de votos se deu em todos os 26 estados e no Distrito Federal, com destaque para Minas Gerais.

Flávio Bolsonaro também cresceu na maior parte dos estados, mas com menor diferença entre os dois turnos. Em seis estados, o candidato recuou mais de 52,3 mil votos. São eles: Maranhão, Acre, Amapá, Roraima, Amazonas e Tocantins.

Em termos absolutos, São Paulo foi o estado onde Lula abriu a maior margem de diferença entre os dois turnos, com crescimento de 2,6 milhões de votos.

O segundo foi Minas Gerais, com mais de 1,1 milhão conquistados em menos de um mês. Minas também foi o único estado em que Lula virou o resultado, uma vez que Flávio Bolsonaro tinha terminado o primeiro turno à frente, com 5,7 milhões de votos contra 5,1 milhões de votos para o petista. No segundo turno, Lula avançou para 6,3 milhões de votos no estado, contra 6,2 milhões de votos de Flávio.

O crescimento de Lula no Rio de Janeiro, reduto político de Flávio Bolsonaro, também chama a atenção. Entre os dois turnos, o candidato do PT cresceu mais de 872 mil votos, enquanto Flávio Bolsonaro avançou pouco mais de 202 mil votos.

Os estados onde o petista cresceu menos, em números absolutos, foram Roraima, Acre e Amapá, onde o presidente somou, respectivamente, pouco mais de 9 mil votos, 9,7 mil e 10,4 mil.

