Fora das pesquisas, Rodolfo Nogueira diz que Bolsonaro pediu seu nome para prefeito de Dourados

"Gordinho do Bolsonaro" sinalizou intenção de Valdemar da Costa Neto de disputar prefeituras em todas as capitais e municípios - Arquivo/ Correio do Estado/ Valdenir Rezende

Mesmo sem aparecer em pesquisa de opinião, um representante do "bolsonarismo" em Mato Grosso do Sul, o parlamentar Rodolfo Nogueira (PL), indicou que o próprio ex-presidente, Jair Bolsonaro, teria pedido seu nome para disputar as eleições por Dourados em 2024.

Conhecido como "gordinho do Bolsonaro", Rodolfo - que preside o partido do ex-presidente em Mato Grosso do Sul - sinalizou que o responsável nacional pela sigla, Valdemar da Costa Neto, já apontou a intenção do PL de disputar prefeituras em todas as capitais e municípios.

"Em reunião que ocorreu na semana passada, [Valdemar] declarou que a sigla vai disputar as prefeituras de todas as capitais e municípios do Brasil. Vamos lançar vereadores também”, afirma ele.

Segundo o parlamentar, já existem nomes em mente para as candidaturas de cada município, que já estão sendo articuladas ainda que distante do próximo pleito.

Todas essa movimentação foi inflada após Jair Bolsonaro sinalizar sua intenção de volta, avisando que disputará a presidência em 2026, com sua esposa, Michelle, presidindo a frente "mulher" do partido, que teve a maior bancada da Câmara dos Deputados (99 parlamentares).

O comentário sobre a possibilidade de disputar as eleições foi feito em Campo Grande, durante entrevista, mas deixou claro que conversa antes com as forças que somam no "bolsonarismo" antes da candidatura.

Longe das pesquisas

Como revelou recentemente o Correio do Estado, a prefeitura de Dourados já aponta alguns nomes que buscam governá-la, entre eles o atual chefe do executivo local, Alan Guedes, segundo levantamento do Instituto de Pesquisa Resultado (IPR) e Correio do Estado, feito entre os dias 24 e 28 de janeiro.

Nesse levantamento, o ex-deputado estadual Marçal Filho (PP) acumula 35,48% da preferência dos entrevistados. Ele é seguido por Geraldo Resende (PSDB-MS), com 14,52%, e um segundo representante do bolsonarismo no Estado, o vice-governador José Carlos Barbosa (PP), Barbosinha.

Entre Barbosinha e a última colocação (de Guedes), aparecem Lia Nogueira (12,90%) e Tiago Botelho (6,45%), que tentou vaga para o Senado nas últimas eleições e já sinaliza inteção de tentar a prefeitura de Dourados.

**(Colaborou Daniel Pedra)

