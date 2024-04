Fundadora da Associação Juliano Varela é cotada para ser a vice de Beto Pereira

A fundadora da Associação Juliano Varela, Maria Lúcia Fernandes, a “Malu”, é cotada para ser a pré-candidata a vice-prefeita de Campo Grande na chapa encabeçada pelo pré-candidato a prefeito pelo PSDB, deputado federal Beto Pereira, na eleição do próximo dia 6 de outubro.

Filiada ao PSD, o nome dela foi citado pela primeira vez pelo presidente estadual do partido, senador Nelsinho Trad, durante almoço realizado no Instituto de Pesquisa de Mato Grosso do Sul (Ipems) na semana passada, além disso recebeu o aval do vice-governador José Carlos Barbosa (PSD), o “Barbosinha”.

Outro nome também cogitado para ser o vice de Beto Pereira é o do presidente da Câmara Municipal de Campo Grande, vereador Carlos Augusto Borges (PSB), o “Carlão”, porém, como a reeleição dele é dada como certa, dificilmente o parlamentar trocará o certo pelo duvidoso.

Além disso, ainda pesa a favor de Malu Fernandes o fato de ser mulher para contrabalancear com Beto Pereira na hora de enfrentar as também pré-candidatas à prefeitura municipal a atual prefeita Adriane Lopes (PP), a ex-deputada federal Rose Modesto (União Brasil) e a deputada federal Camila Jara (PT).

Entretanto, o ponto mais forte para escolha dela é o fato de militar há mais de 30 anos na causa das pessoas com Síndrome de Down em Campo Grande, tendo fundado em 28 de janeiro de 1994 a Associação Juliano Varela para auxiliar crianças como o filho que dá nome à instituição e nasceu dois anos antes da iniciativa da mãe.

REFERÊNCIA

A ideia da fundação da entidade veio quando Juliano Varela já tinha dois anos de idade e, ao procurar uma escola para ele, Malu Fernandes deparou-se com o preconceito, pois nenhuma instituição de ensino em Campo Grande aceitava matricular crianças com Síndrome de Down.

Nas três décadas de existência, a Associação Juliano Varela virou uma referência em Campo Grande e em Mato Grosso do Sul na educação de pessoas com Síndrome de Down e Malu Fernandes ganhou projeção local, estadual e até nacional nessa questão.

Portanto, o PSD pretende dar um tiro certeiro na indicação dela para o PSDB para ser a pré-candidata a vice-prefeita de Beto Pereira, afinal, além de mulher e do trabalho de referência junto às pessoas com Síndrome de Down, Malu Fernandes tem trânsito livre nos meios políticos da Capital, do Estado e até em Brasília (DF), pois a Associação Juliano Varela é uma das instituições recordistas no recebimento de emendas parlamentares, tanto federais, quanto estaduais e municipais.

MOMENTO CERTO

O Correio do Estado procurou o senador Nelsinho Trad para saber sobre a indicação de Malu Fernandes para ser a vice na chapa encabeçada por Beto Pereira, mas ele disse que não dá para afirmar isso agora porque ainda é muito cedo.

“Esse assunto de vice em chapa majoritária deverá ser devidamente analisado e definido em meados do meio do ano, às vésperas das convenções partidárias”, declarou o presidente estadual do PSD.

No entanto, ele completou que o importante neste momento atual é a situação regular das filiações partidárias.

“Estamos satisfeitos em ter a Malu Fernandes nos quadros do PSD de Campo Grande, mas, além dela, também temos outros nomes nas nossas fileiras, assim como outras alternativas muito interessantes”, destacou Nelsinho Trad.

O senador sul-mato-grossense completou ainda que, naturalmente, tanto a Malu Fernandes, quanto às demais opções do PSD, “deverão se submeter às análises qualitativas e quantitativas, bem como às políticas no momento oportuno”.

