Glória de Dourados se destaca na gestão de emendas e vira referência na aplicação de recursos

Entre as iniciativas previstas estão as aquisições de computadores, notebooks, aparelhos de climatização para as unidades básicas de saúde - Divulgação

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Enquanto centenas de municípios brasileiros enfrentam bloqueios de recursos e questionamentos dos órgãos de controle por falhas na prestação de contas de emendas parlamentares, Glória de Dourados desponta como um exemplo de organização na aplicação dos repasses federais.

Com cerca de 10,4 mil habitantes e orçamento limitado, o município estruturou e teve aprovados todos os planos de ação relativos às emendas recebidas em 2025 e 2026, que somam R$ 10,9 milhões, destinados principalmente ao fortalecimento da saúde pública.

O cenário local contrasta com a realidade observada em diversas cidades do país após a decisão do Supremo Tribunal Federal (STF) na ADPF 854, que ampliou as exigências de transparência para a execução das emendas parlamentares. Desde então, o Tribunal de Contas da União (TCU) intensificou a fiscalização, levando ao bloqueio de recursos e à paralisação de convênios em municípios que não conseguiram comprovar a correta aplicação dos valores.

Em Glória de Dourados, entretanto, os dados do sistema Transferegov e do Portal da Transparência do Governo Federal mostram que todas as emendas recebidas possuem planos de ação aprovados, com metas, objetivos e cronogramas definidos antes do início da execução.

Entre 2025 e 2026, o município recebeu R$ 10.897.121,36 em emendas parlamentares — R$ 5,54 milhões no primeiro ano e R$ 5,36 milhões no segundo. Os recursos foram destinados por dez parlamentares, além da Comissão de Assuntos Sociais do Senado Federal, demonstrando uma estratégia diversificada de captação.

A maior parte dos investimentos foi direcionada ao Fundo Municipal de Saúde, contemplando custeio da Atenção Primária, aquisição de medicamentos, fortalecimento da assistência farmacêutica, compra de equipamentos, implantação de serviços de telemedicina e renovação da frota utilizada pelas equipes de saúde. Parte dos recursos também beneficiou o Fundo Municipal de Assistência Social, com ações voltadas às famílias em situação de vulnerabilidade.

Entre as iniciativas previstas estão a aquisição de sete veículos para a rede de saúde — quatro em 2025 e três em 2026 —, além de computadores, notebooks, aparelhos de climatização para as unidades básicas e a oferta de consultas por telemedicina em especialidades como neurologia, neuropediatria, gastroenterologia, pneumologia, psicologia e psiquiatria.

O deputado federal Dagoberto Nogueira (PP) foi o maior destinador de emendas ao município no período analisado, com R$ 1,99 milhão, o equivalente a 18,3% do total captado. Os repasses cresceram significativamente de um ano para o outro: foram R$ 495 mil em 2025 e R$ 1,495 milhão em 2026.

A maior emenda individual registrada no biênio, de R$ 995 mil, foi destinada em 2026 para reforçar ações na área da saúde, evidenciando a continuidade dos investimentos no município.

Na sequência aparece o senador Nelsinho Trad (PSD), que destinou R$ 1,454 milhão entre 2025 e 2026. Além do custeio da saúde, parte dos recursos foi aplicada na manutenção e conservação de estradas rurais, melhorando o acesso às propriedades e facilitando o escoamento da produção agrícola.

Em 2026, o parlamentar encaminhou mais R$ 500 mil ao Fundo Municipal de Saúde, totalizando três planos de ação aprovados junto ao governo federal.

Também figuram entre os principais autores de emendas destinadas ao município outros parlamentares federais, com recursos voltados predominantemente ao fortalecimento da rede municipal de saúde, além de investimentos específicos para custeio e ampliação dos serviços oferecidos à população.

Organização

A elaboração de projetos técnicos e o cumprimento das exigências do Transferegov costumam representar um desafio para municípios de pequeno porte, que frequentemente enfrentam dificuldades para estruturar equipes especializadas e cumprir todas as etapas exigidas pelos órgãos federais.

Em Glória de Dourados, entretanto, a administração do prefeito Júlio Buguelo (PSD) conseguiu estabelecer uma rotina de acompanhamento dos prazos e da execução dos recursos, garantindo a aprovação dos planos de trabalho e a continuidade dos investimentos.

O resultado é uma rede municipal fortalecida. A farmácia municipal distribui aproximadamente R$ 1 milhão em medicamentos por ano, sendo cerca de R$ 30 mil mensais em medicamentos básicos e R$ 70 mil em medicamentos não básicos. As Unidades Básicas de Saúde passaram a contar com frota renovada, a Estratégia Saúde da Família ampliou sua cobertura e a telemedicina passou a oferecer atendimento especializado à população, especialmente aos moradores da zona rural.

Com planejamento, execução regular e prestação de contas em conformidade com as exigências federais, o município se mantém fora da lista de bloqueios e investigações, consolidando-se como referência na gestão de emendas parlamentares voltadas à saúde pública.