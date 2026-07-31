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Política

ELEIÇÕES 2026

Riedel terá mais de 6 minutos e dominará o horário eleitoral gratuito no rádio e na TV

Com a entrada do PDT na aliança do PT, o candidato Fábio Trad terá aproximadamente 2 minutos de horário eleitoral

Daniel Pedra

Daniel Pedra

31/07/2026 - 07h35
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O governador Eduardo Riedel (PP), pré-candidato à reeleição, deverá iniciar a campanha eleitoral com ampla vantagem no horário eleitoral gratuito de rádio e televisão das eleições, que começa no dia 28 de agosto e vai até o dia 1º de outubro.

Pelas estimativas baseadas nas coligações já anunciadas e na representatividade das legendas na Câmara dos Deputados obtidas pelo Correio do Estado, Riedel terá aproximadamente 6 minutos e 22 segundos dos 9 minutos destinados aos candidatos ao governo estadual em cada bloco de propaganda, o equivalente a 70,8% do tempo.

O candidato do PT, ex-deputado federal Fábio Trad, ficará com cerca de 2 minutos e 38 segundos, ou 29,2% do horário eleitoral gratuito reservado à disputa pelo Executivo estadual.

O tempo da coligação petista aumentou após a confirmação da entrada do PDT na aliança, que já contava com a Federação Brasil da Esperança (PT, PV e PCdoB) e PSB.

Na prática, a adesão do PDT acrescenta aproximadamente 20 segundos ao tempo de Fábio Trad em comparação com uma composição formada só pela federação e PSB. Ainda assim, a diferença em relação ao governador permanece superior a 3 minutos e 40 segundos por bloco.

A distribuição do horário eleitoral segue as regras da Lei das Eleições e, do total destinado a cada cargo, 10% do tempo é dividido igualmente entre todos os candidatos aptos a participar da propaganda, enquanto os 90% restantes são distribuídos proporcionalmente ao tamanho das bancadas das siglas e federações na Câmara dos Deputados.

MAIOR COLIGAÇÃO

A ampla vantagem de Riedel decorre da maior aliança formada até o momento, pois reúne em sua coligação PP, União Brasil, PL, Federação PSDB-Cidadania, Republicanos, MDB e Avante.

Para efeito da distribuição proporcional, porém, entram no cálculo apenas as seis maiores bancadas da coligação, conforme estabelece a legislação eleitoral.

Assim, são consideradas as do PL (99 deputados federais), do União Brasil (59 deputados), do PP (47 deputados), do MDB (42 deputados), do Republicanos (40 deputados) e da Federação PSDB-Cidadania (18 deputados), juntas, essas legendas somam 305 deputados federais, número que garante ao governador a maior fatia do horário; o Avante não entra na conta por ser a sétima maior força.

A superioridade da coligação de Riedel também deverá se refletir nas inserções distribuídas ao longo da programação das emissoras. Pois, além dos programas em bloco, rádio e televisão exibirão diariamente 70 minutos de propagandas de 30 e 60 segundos, veiculadas entre as 5h e meia-noite, inclusive aos domingos.

Do outro lado, Fábio Trad lidera a coligação formada pela Federação Brasil da Esperança (PT, PV e PCdoB), PSB e PDT. Para efeito do cálculo do horário eleitoral, o grupo reúne 112 deputados federais – Federação Brasil da Esperança (81 deputados), PSB (14 deputados) e PDT (17 deputados).

SEM DIREITO

Já o deputado estadual João Henrique Catan, pré-candidato do Novo ao governo estadual, pode não participar do horário eleitoral gratuito no rádio e na televisão.

Embora o partido tenha eleito três deputados federais em 2022, o Novo não atingiu a cláusula de desempenho prevista na legislação eleitoral, requisito necessário para ter acesso ao Fundo Especial de Assistência Financeira aos Partidos Políticos (FP) e ao horário gratuito de propaganda.

Entretanto, o Novo tem direito ao Fundo Especial de Financiamento de Campanha (Fefc), pois aprovou critérios internos para distribuir os recursos entre seus candidatos, e esses critérios já foram informados ao Tribunal Superior Eleitoral (TSE).

*SAIBA

Nas eleições deste ano, o horário eleitoral gratuito será exibido em dois blocos diários, de segunda-feira a sábado.

No rádio, os programas serão das 7h às 7h25min e das 12h às 12h25min, enquanto na TV serão exibidos das 13h às 13h25min e das 20h30min às 20h55min.

Cada bloco terá 25 minutos, distribuídos entre os cargos: presidente (10 minutos), governador (9 minutos), senador (5 minutos), deputado federal (30 segundos) e deputado estadual (30 segundos).

Internacional

Paraguai convoca embaixador do Brasil após fala de Lula sobre guerra da Tríplice Aliança

O tema é considerado sensível no Paraguai, que registrou muitos danos por conta do conflito no século XIX

30/07/2026 21h00

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Divulgação

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O governo do Paraguai convocou nesta quinta-feira, 30, o embaixador brasileiro em Assunção para uma reunião, devido a uma fala do presidente brasileiro, Luiz Inácio Lula da Silva, sobre a guerra da Tríplice Aliança, ocorrida entre 1864 e 1870. O tema é considerado sensível no Paraguai, que registrou muitos danos por conta do conflito no século XIX.

No dia 24 de julho, Lula fez uma referência à guerra ao discursar em um evento em Jacareí, no interior de São Paulo. "A gente gosta de paz, mas a gente não pode se esquecer que um belo dia o Paraguai resolveu invadir o Brasil. Invadiu Corumbá, ao mesmo tempo invadiu o Uruguai, invadiu a Argentina. E aquela guerra que parecia que era nada durou cinco anos", afirmou.

Em uma entrevista coletiva nesta quinta, o ministro das Relações Exteriores paraguaio, Rubén Ramírez Lezcano, informou sobre o ato da convocação. O embaixador brasileiro José Antonio Marcondes deve se reunir com Lezcano na sexta-feira, 31. Segundo o ministério paraguaio, Lezcano e o vice-presidente do país, Pedro Alliana, entregarão uma nota oficial em nome do Paraguai.

Ainda de acordo com o ministério paraguaio, Lezcano conversou por telefone com o chanceler brasileiro, Mauro Vieira, e o presidente paraguaio Santiago Peña falou com Lula sobre o tema, também por telefone.

"A dignidade do Paraguai não está em negociação. Quero que saibam que, sob a liderança do presidente Santiago Peña, desde o início abordamos o assunto no mais alto nível. A diplomacia tem seus prazos e suas formas e, acreditem, a moderação do presidente da República tem sido fundamental na gestão desses prazos e formas", afirmou Lezcano.

Na diplomacia, convocar o embaixador de outro país é considerado um sinal de grande insatisfação. O Brasil tomou atitude parecida na última semana, quando convocou o embaixador brasileiro em Buenos Aires após ofensas do presidente da Argentina, Javier Milei, a Lula e ao ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Alexandre de Moraes.

Guerra da Tríplice Aliança

A guerra do Paraguai, também chamada de guerra da Tríplice Aliança por conta da união de Brasil, Argentina e Uruguai contra o país, foi o conflito armado com mais vítimas fatais da história da América do Sul.

Na ocasião, o Uruguai estava dividido em dois partidos, um apoiado pelo Brasil e o outro pelo Paraguai. O gatilho para o início da guerra foi quando o Brasil interveio no Uruguai, o que levou a uma reação dos paraguaios.

Governado pelo ditador Solano López, o Paraguai sequestrou o navio brasileiro Marquês de Olinda e posteriormente invadiu cidades brasileiras, como Corumbá. Os dois países também tinham territórios em disputa e procuravam garantir o controle da navegação nos rios da região.

A Tríplice Aliança venceu o conflito, o que teve consequências desastrosas para o Paraguai. A infraestrutura do país foi destruída e grande parte da população morreu.

López se recusou a se entregar mesmo após a derrota militar e tentou continuar a guerra, inclusive mandando crianças para o campo de batalha, até ser morto pelo soldado brasileiro que ficou conhecido como Chico Diabo em 1870.

eleições 2026

Tereza Cristina se reúne com Flávio Bolsonaro e negociações para ser vice avançam

Senadora admitiu a aliados que poderá aceitar o convite, mas, em nota, disse que ainda não há nada definido

30/07/2026 16h45

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Tereza Cristina negocia para ser vice de Flávio Bolsonaro

Tereza Cristina negocia para ser vice de Flávio Bolsonaro Foto: Divulgação

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A senadora Tereza Cristina (PP) teria afirmado a aliados que aceita ser candidita a vice na chapa do senador Flávio Bolsonaro (PL) à Presidência da República, de acordo com pessoas próximas à parlamentar. Em nota, no entanto, a assessoria da senadora afirmou que ainda não há nada definido.

"A senadora Tereza Cristina reuniu-se ontem com o candidato do PL à Presidência, Flávio Bolsonaro. No encontro, produtivo, falou-se, pela primeira vez, sobre a vice-presidência, mas nada foi decidido - até porque qualquer composição de chapa depende de avaliações políticas e pessoais, além de consultas e acertos partidários", diz a nota.

Caso Tereza decida aceitar o convite, a decisão ainda precisa passar pelo crivo do PP, que integra uma federação com o União Brasil.

A federação União Progressista tinha indicado neutralidade na eleição presidencial, o que poderia fragilizar a candidatura do filho do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL).

A campanha de Flávio busca uma mulher para a vice, como parte do esforço para atrair o eleitorado feminino. Pesquisa Datafolha apontou que o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) tem, hoje, 50% das intenções de voto entre as eleitoras, enquanto Flávio registra 40%.

Em abril, Flávio chegou a afirmar que Tereza Cristina era “o sonho de consumo de todo mundo”, ao ser questionado sobre quem seria o vice na sua chapa.

A ex-ministra da Agricultura de Bolsonaro, contudo, resistia à ideia e indicava que sua intenção era concorrer à presidência do Senado, onde seu mandato vai até 2031.

No dia 21 de julho, o presidente nacional do PL, Valdemar Costa Neto, afirmou que o acordo com a parlamentar do PP não havia avançado. “Não (houve acordo), ela me disse hoje que é candidata à presidência do Senado, que ela vai disputar a presidência do Senado e que esse é o objetivo dela”, disse ele, em entrevista à CNN Brasil, após se reunir com a senadora.

De acordo com o Estadão, ainda há dúvida se o presidente do PP, senador Ciro Nogueira (PI), aceitará selar um acordo oficial com o PL.

Há alguns meses, Ciro via a aliança como provável, mas as negociações esfriaram por atritos nas disputas estaduais e pelas revelações das relações entre Flávio, Ciro e o dono do Banco Master, Daniel Vorcaro. Ele chegou a sinalizar que a legenda não faria uma composição com o senador para o Planalto.

Tereza Cristina é citada há meses como uma das principais cotadas para vice de Flávio, por agregar votos com o eleitorado feminino, o agronegócio e o setor produtivo. Durante as negociações, Flávio passou a chamar Tereza de “Vozinha”, como forma de criar uma proximidade com a senadora.

As conversas sobre o posto foram retomadas no último fim de semana, quando Flávio voltou a procurá-la.

Pessoas próximas da ex-ministra avaliam que o retorno do interesse ocorreu após movimentações de algumas alas partidárias e do agronegócio para lançar Tereza como cabeça de chapa de uma candidatura presidencial. Para reduzir essa possibilidade, o PL teria recomeçado as articulações e aumentado os esforços.

* Com Estadão Conteúdo

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