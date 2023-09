eleições 2024

Essa alternativa será adotada somente na hipótese de a sigla não conseguir viabilizar a candidatura do vereador

Apesar de o presidente da Câmara Municipal de Campo Grande, vereador Carlos Augusto Borges (PSB), o Carlão, afirmar que prefere tentar a reeleição do que ser candidato a vice-prefeito da Capital, o seu partido já estaria articulando a possibilidade de o parlamentar compor na chapa encabeçada pelo PSDB no município, em 2024.

No entanto, conforme apurou o Correio do Estado, essa alternativa só será adotada na hipótese de o PSB não conseguir viabilizar a candidatura de Carlão para as eleições municipais do próximo ano, caso contrário, o plano A continua sendo lançá-lo como candidato a prefeito de Campo Grande e deixar para compor em um eventual segundo turno do pleito.

Segundo fontes ouvidas pela reportagem, o fato de o vereador ter muita força junto à periferia da cidade lhe tornou um candidato a vice ideal para os partidos com mais estrutura financeira.

Porém, a direção do PSB já bateu o martelo de que, na impossibilidade de não obter os recursos necessários para ser cabeça de chapa, só aceitará compor com o PSDB, pois são aliados de longa data no Estado.

Se essa alternativa não for possível, Carlão será liberado para tentar a reeleição como vereador e contribuir para fazer muitos votos, ajudando na eleição de mais nomes do PSB para a Câmara Municipal.

Portanto, até o fim do ano e início do próximo, a missão da legenda será buscar os meios necessários para a viabilização da candidatura do parlamentar como prefeito da Capital.

A princípio, de acordo com as informações obtidas pelo Correio do Estado, Carlão segue como pré-candidato a prefeito de Campo Grande para 2024, ficando a decisão final para o primeiro trimestre do próximo ano, quando todas as peças dessa partida de xadrez já estarão no tabuleiro.



CONFIANÇA

No entanto, na mais recente entrevista concedida à reportagem, o presidente da Câmara de Campo Grande ressaltou que já está no PSB há 17 anos e que tem muita confiança nas lideranças da sigla.

“Sou pré-candidato a prefeito pelo meu partido e vou colocar meu nome à disposição dos eleitores ano que vem. Não sou candidato a vice de ninguém, nem de um, nem de outro”, afirmou.

O vereador ainda acrescentou que o PSB terá candidatura própria em 2024 para a Prefeitura de Campo Grande e que não faria sentido deixar a legenda para concorrer ao cargo por outra sigla.

“Nós teremos candidato a prefeito. Se nós não conseguirmos viabilizar a minha candidatura, por falta de recurso ou outra coisa qualquer, aí sou candidato à reeleição de vereador. Mas não estamos pensando em mudança de partido, nunca nem sequer cogitei isso”, garantiu Carlão.

SAIBA

O presidente do PSB no Estado, Paulo Duarte, se reuniu com o presidente do PSD na Capital, Pedrossian Neto, para discutir possíveis alianças para as eleições municipais do próximo ano.