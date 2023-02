Ivan Baron é novo embaixador da Campanha Nacional de Vacinação

APROXIMAÇÃO

O deputado estadual do MDB revelou que está à disposição do governador para o cargo que precisar na Casa de Leis

Em entrevista ao Correio do Estado, o deputado estadual Marcio Fernandes (MDB) confirmou que foi convidado para ser o líder do governador Eduardo Riedel (PSDB) na Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul (Alems), mas o martelo será batido somente neste fim de semana.

“Ficamos de falar sobre isso neste fim de semana, mas a possibilidade é grande. Porém, posso ainda ser o líder de um dos blocos governistas na Casa de Leis”, informou o parlamentar, completando que o convite foi feito pelo próprio governador.

Marcio Fernandes reforçou à reportagem que está à disposição de Riedel, tanto como líder dele na Assembleia Legislativa, quanto como líder de bloco. “Jogo em qualquer posição, até no banco de reserva se precisar”, brincou.

O deputado estadual acrescentou que não tem vaidades pessoais e ressaltou que prega a humildade sempre. “Somente se aproxima da perfeição quem a procurar com constância, sabedoria e, sobretudo, humildade”, ressaltou.

Harmonia

Ele também defende a harmonia entre os correligionários do partido e o retorno da aliança com o PSDB. À frente da articulação para unir as lideranças da sigla, o parlamentar tem conversado com o secretário estadual da Casa Civil, Eduardo Rocha, e a ministra de Planejamento e Orçamento, Simone Tebet, assim como o ex-governador André Puccinelli.

“Sempre venho conversando para alinhar e harmonizar com os filiados e as principais lideranças. Desde o começo busquei o equilíbrio e não o embate. Acredito que o MDB precisa se unir para conseguir se reerguer dentro do Estado”, destacou Marcio Fernandes.

O deputado estadual destacou que foi convidado pela ministra Simone Tebet para a reunião em Brasília (DF), porém por conta dos trabalhos na Assembleia Legislativa para a formação de blocos.

“A ministra me ligou, assim como o governador André, mas o governador Eduardo pediu para continuar no Estado para permanecer na articulação aqui na Casa. E assim como defendo a aliança entre o partido, também sou a favor da volta do MDB com o PSDB. Eu sou favorável à administração de Riedel e acredito que tem muito a somar com o MDB”, disse.

