Jardineiro mantém tradição e chega às 04:30 ao local de votação

Paulo Sérgio Pires já perdeu a conta da quantidade de vez em que foi o primeiro a chegar ao local de votação - MARCELO VICTOR

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Assim como em eleições anteriores e para dar exemplo aos políticos que forem eleitos neste domingo, o jardineiro Paulo Sérgio Pires levantou de madrugada e chegou à escola Padre Tomáz Ghirardelli, no bairro Parque do Lageado, às 04:30 da madrugada. E, diferentemente de outras regiões da cidade, a chuva não havia chegado até 07 horas e os portões da escola foram abertos somente no início da votação. Em locais com chuva, os portões foram abertos mais cedo.

O jardineiro até já perdeu a conta da quantidade de eleições em que é o primeiro a chegar. Mas não é para se ver livre da obrigação. É pura ansiedade, que só acaba depois da apuração dos votos, como faz questão de lembrar. Com suas 26 seções, nesta escola vota mais gente que em 27 municípios do interior.

Paulo Sérgio foi o primeiro de uma fila com pelo menos 300 pessoas que já se formava antes da abertura dos portões, onde está concentrado o maior número de eleitores em Campo Grande.

Somente nesta escola estão cadastrados 8.415 eleitores nas 26 seções. O número é um pouco menor que os 8.569 eleitores da disputa municipal. Mesmo assim, a quantidade de eleitores ainda é maior que o total de 27 municípios do interior. O menor é Figueirão, com 2.810 aptos a votar.

Os portões foram abertos pontualmente às 7 horas e a maior parte daqueles que chegaram antes da abertura dos portões preferem ficar livres no restante do dia. Outros, chegaram cedo porque precisam trabalhar no restante do dia.

Esse é o caso de Anadir Vieira de Lima, 79 anos, que chegou antes das 06:30 e que depois da votação iria para casa cuidar dos afazeres domésticos. Ela reconhece que não é das mais entusiasmadas pela eleição, tanto que faltou nas anteriores. Foi votar porque participação no pleito também serve como prova de vida para aposentados.

Na mesma fila estava Reginaldo Carvalho, 65 anos. Ele e a esposa chegaram por volta das 05:40. Ele chegou cedo para levar a sogra para Aquidauana ainda hoje. Ela vai ao interior para participar da votação naquela cidade.

Apesar do grande movimento na escola, rapidamente os servidores a serviço do Tribunal Regional Eleitoral conseguiram direcionar os eleitores para as salas em que deveriam votar e todas as urnas funcionaram.

PERFIL

Mas não é só na Escola Pe. Thomaz Ghirardelli que existe grande concentração de eleitores neste domingo. No Centro Universitário da Grande Dourados (Unigran), na região central de Campo Grande, por exemplo, são 7.893 eleitores.

Outro local que supera o número de eleitores de muitos municípios é a Escola Estadual Teotônio Vilela, situada no Núcleo Habitacional Universitário, com 7.885 eleitores.

Na Capital, são 237 locais de votação e 2.242 seções eleitorais, que atendem 640.453 eleitores, segundo o Tribunal Regional Eleitoral de Mato Grosso do Sul (TRE-MS). Em Mato Grosso do Sul, as seções eleitorais abriram às 7h e encerram às 16h, caso não haja filas no final do horário.

Ao todo, a Capital conta com 2.242 urnas eletrônicas, uma para cada seção eleitoral. Em todo o estado, são 7.106 urnas. A Justiça Eleitoral conta com 908 urnas de reserva, disponíveis para eventuais substituições durante a votação.