Política

Jogo do bicho: juiz rejeita embargo e mantém condenação do deputado Neno Razuk

Deputado foi sentenciado a 15 anos e 7 meses de prisão pelos crimes de organização criminosa, roubo e exploração do jogo do bicho

Alison Silva

20/01/2026 - 15h45
A 4ª Vara Criminal da Comarca de Campo Grande manteve, na íntegra, a sentença que o condenou o deputado estadual Roberto Razuk Filho (PL) a 15 anos e 7 meses de prisão, sentenciado pelos crimes de organização criminosa, roubo e exploração do jogo do bicho.

A decisão foi proferida José Henrique Kaster Franco no último dia 16 de janeiro e rejeitou os Embargos de Declaração apresentados contra a sentença anterior, a qual Razuk foi condenado junto outras 11 pessoas.

Conforme a decisão mais recente, a defesa de Razuk alegou a existência de "omissões, contradições e suposta falha" no enfrentamento de precedente do Superior Tribunal de Justiça (STJ), além de questionar a credibilidade das testemunhas, a vigência da norma penal aplicada. 

Ao analisar o recurso, o magistrado afastou todas as alegações defensivas, destacando que “os vícios apontados pela defesa de Razuk "não subsistem”.

Segundo o juiz, eventual inconformismo da defesa com o resultado da condenação não caracteriza omissão, contradição ou obscuridade passível de correção por meio de embargos de declaração. Conforme registrado na decisão, “a competência deste juízo foi exaurida na sentença.

Em relação à credibilidade das testemunhas, o magistrado ressaltou que o tema foi expressamente analisado na sentença condenatória, no qual se consignou que os depoimentos possuem valor probatório em razão da “lisura dos relatos, independentemente de estarem sendo processados pelo MP”. Para o juiz, a pretensão da defesa consistia apenas em reavaliar provas, o que é incabível na via dos embargos de declaração.

O caso 

Investigação do Grupo de Atuação Especial de Repressão ao Crime Organizado (Gaeco) aponta que Neno Razuk seria o líder de organização criminosa que estaria intensificando suas práticas em Campo Grande após as prisões de Jamil Name e Jamil Name Filho durante a Operação Omertà, deflagrada em 2019 pelo Ministério Público de Mato Grosso do Sul (MPMS) contra milícias armadas.

Conforme consta em documento que decretou as prisões preventivas de 20 alvos da quarta fase da Operação Successione,  a família Razuk é “conhecida há décadas pela exploração ilegal do jogo do bicho e com expertise nas negociatas relacionadas ao ilícito”.

O texto diz ainda que eles “tem praticado crimes de toda ordem, entre os quais assaltos à mão armada e lavagem de dinheiro”, mais especificamente na região de Dourados.

Além de Neno, também foram condenados: Carlito Gonçalves Miranda; Diogo Francisco; Edilson Rodrigues Ferreira; Gilberto Luis dos Santos; José Eduardo Abduladah; Júlio Cezar Ferreira dos Santos; Manoel José Ribeiro; Mateus Aquino Júnior; Taygor Ivan Moretto Pelissari; Valnir Queiroz Martinelli; e Wilson Souza Goulart.

BUSCAS

Em novembro do ano passado, o Gaeco apreendeu mais de R$ 300 mil durante a operação deflagrada contra alvos ligados à família Razuk. A ação, realizada em conjunto com o Batalhão de Choque da Polícia Militar, também resultou na prisão de três familiares do deputado estadual. 

Foram detidos o pai do parlamentar, Roberto Razuk, e os irmãos Rafael Razuk e Jorge Razuk. Segundo informações, além do montante em dinheiro, equipes recolheram armas, munições e máquinas supostamente usadas para registrar apostas do jogo do bicho.

Os materiais foram apreendidos durante o cumprimento dos 20 mandados de prisão preventiva e 27 de busca e apreensão executados  em Campo Grande, Dourados, Corumbá, Maracaju e Ponta Porã, além de endereços no Paraná, Goiás e Rio Grande do Sul.

Também estava entre os alvos de prisão Rhiad Abdulahad e Marco Aurélio Horta, conhecido como “Marquinho”, chefe de gabinete de Neno Razuk e funcionário da família há cerca de 20 anos.

Segundo a apuração do Gaeco, Rhiad teria assumido os negócios com o jogo do bicho após a prisão do pai, José Eduardo Abduladah, na primeira fase da operação, em 2023. A condenação é passível de recurso. 

Saiba*

A primeira fase da Operação Successione foi deflagrada em dezembro de 2023 e cumpriu 10 mandados de prisão e 13 mandados de busca e apreensão. Foi nesta fase que os ex-assessores parlamentares de Neno Razuk foram pegos.

PROTESTO

Políticos de MS se juntam a Nikolas Ferreira em caminhada até Brasília

Deputados Marcos Pollon e Catan aderem à "Caminhada pela Liberdade", iniciada em Minas Gerais, que deve chegar à Capital Federal no domingo (25)

20/01/2026 10h30

Deputados Marcos Pollon e João Henrique Catan aderem à

Deputados Marcos Pollon e João Henrique Catan aderem à "Caminhada pela Liberdade", Reprodução: redes sociais

Parlamentares de Mato Grosso do Sul anunciaram adesão à chamada Caminhada pela Liberdade, mobilização iniciada pelo deputado federal Nikolas Ferreira (PL-MG), que percorre mais de 200 quilômetros a pé entre Paracatu (MG) e Brasília. O ato, de caráter político e simbólico, tem previsão de chegada à Capital Federal no próximo domingo (25).

Entre os sul-mato-grossenses que confirmaram participação está o deputado federal Marcos Pollon (PL-MS), que divulgou vídeo nas redes sociais convocando apoiadores a se juntarem ao movimento. Mesmo tendo anunciado anteriormente que só voltaria a se manifestar publicamente após o dia 20, Pollon afirmou que decidiu antecipar o posicionamento por considerar a situação “urgente”.

“É uma situação que grita em plenos pulmões pelo Brasil. Vamos salvar nosso país. É pelos nossos filhos e pelos filhos dos nossos filhos”, declarou o parlamentar, que convidou moradores do interior e da Capital a seguirem com ele em carreata até o ponto onde ocorre a caminhada, para depois seguir a pé com os demais participantes.

Pollon também afirmou que seguirá com o próprio veículo e incentivou apoiadores a oferecerem carona para ampliar a mobilização. Além disso, convocou a presença de apoiadores em Brasília no dia 25, data em que está prevista uma manifestação na Capital Federal com apoiadores do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL).

"Se você não pode ir agora, esteja em Brasília no domingo, no dia vinte e cinco, todos, de carro, de moto, de jegue, de cavalo, vá nem que seja montado no lombo de um petista, mas vá", declarou ao fazer o convite.

Outro parlamentar de Mato Grosso do Sul que anunciou adesão foi o deputado estadual João Henrique Catan (PL-MS). Em vídeo publicado no Instagram, ele afirmou que já estava na estrada, na região do Bolsão sul-mato-grossense, a caminho de se juntar ao grupo.

Segundo Catan, a mobilização reúne parlamentares que não se enquadram no que chamou de “político convencional” e que estariam dispostos a se doar pela causa. “Algo precisa ser feito. Nós vamos juntos vencer, a qualquer custo que seja preciso”, disse, destacando ainda a união política no movimento.

A caminhada teve início na tarde de segunda-feira (19), na BR-040, em Minas Gerais, e já cruzou a divisa com o estado de Goiás. Além de Nikolas Ferreira, outros parlamentares também anunciaram participação, como André Fernandes (PL-CE), Gustavo Gayer (PL-GO), Carlos Jordy (PL-RJ) e Sargento Gonçalves (PL-RN).

Em carta aberta divulgada nas redes sociais, Nikolas Ferreira afirmou que a iniciativa não tem caráter de “espetáculo” ou motivação pessoal, mas seria um “ato de compromisso com a liberdade”. No texto, o deputado dedica a caminhada ao ex-presidente Jair Bolsonaro e aos condenados pelos atos de 8 de janeiro de 2023, alegando perseguição política, ilegalidades e arbitrariedades.

O parlamentar também afirmou que a manifestação será pacífica e que não pretende gerar desordem. “Se houver um despertar da consciência nacional, então cada quilômetro percorrido já terá valido a pena”, escreveu.
 

ELEIÇÕES 2026

Em MS, eleitor "nem-nem" também vai ajudar na definição de futuro presidente

Hoje, o eleitorado brasileiro tem 5 grupos: lulistas, bolsonaristas, esquerda não lulista, direita não bolsonarista e independentes

20/01/2026 08h20

As pesquisas de intenção de voto mostram que a polarização política cansou o eleitorado brasileiro

As pesquisas de intenção de voto mostram que a polarização política cansou o eleitorado brasileiro Arquivo

Uma tendência nacional demonstrada pelas últimas pesquisas de intenção de voto para presidente da República nas eleições deste ano também já está sendo retratada pelos eleitores sul-mato-grossenses.

Ou seja, que o pleito deste ano será decidido pelos eleitores que não são nem pró-Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e nem pró-Jair Messias Bolsonaro (PL), os chamados “nem-nem”, isto é, que não se enquadram na polarização entre lulismo e bolsonarismo no Brasil.

A análise foi feita pelo diretor do Instituto de Pesquisa Resultado (IPR), Aruaque Fressato Barbosa, com base da avaliação do cientista político, professor e comentarista Felipe Nunes, que é sócio-fundador e diretor da Quaest Pesquisa e Consultoria, uma das principais empresas do ramo atualmente no Brasil.

Na semana passada, Felipe Nunes reforçou que a maioria dos analistas políticos brasileiros entende que a eleição presidencial deste ano tende a ser decidida por uma fatia pequena do grande eleitorado brasileiro.

Ele citou que o Brasil tem hoje cinco grupos políticos no eleitorado, os lulistas, que correspondem a 19% do eleitorado, a esquerda não lulista, que corresponde a 14% do eleitorado e esses dois grupos, somados, estão com 33%.

Do outro lado, ainda de acordo com o diretor Quaest, temos 21% da direita não bolsonarista e 12% da direita bolsonarista, totalizando mais 33% do eleitorado. Quem sobra? Sobram 32% de independentes, já tirando 1% de indecisos.

Só que eles têm uma característica: a maior parte dos independentes hoje está desanimada, apática e deve se abster do processo eleitoral. Portanto, desses 32% de independentes, só 10% tendem a votar na eleição deste ano.

Ou seja, os atuais presidenciáveis estão em busca de convencer o coração e conquistar as mentes desses 10%. Para Aruaque Barbosa, em relação à questão presidencial aqui no Estado, o que se vê pelas últimas pesquisas feitas é que a maioria da população, cada vez mais, não quer se identificar como direita ou esquerda.

“E isso vai refletir no voto. O que isso quer dizer? A população não quer extremismo. Aqui no Estado, os eleitores ‘nem-nem’ estão rejeitando tanto o posicionamento da família Bolsonaro quanto o do presidente Lula. Então, se tiver um perfil moderado, com certeza vai ter muitos votos aqui e nos outros estados brasileiros”, assegurou o diretor do IPR.

Ele completou que o eleitor sul-mato-grossense não tem um nome definido, apenas um perfil. “O que eles querem? Querem alguém da direita, alguém conservador, como é a maioria da população do Estado. Porém, eles querem alguém que saia dessa dualidade Bolsonaro-Lula”, alertou.

Obviamente, conforme Aruaque Barbosa, o presidente Lula tem os seus votos aqui, como o ex-presidente Jair Bolsonaro também tem os seus, mas há uma grande parte do eleitorado – e é essa parcela que deve decidir quem vai ganhar aqui no Estado para presidente da República – que procura um candidato com viés mais de centro, mais moderado, porém, mais alinhado à direita.

“O grande problema que pode acontecer nas eleições deste ano é se tiver uma pulverização de candidatos à direita. Vamos supor que saiam como candidatos Ratinho Jr. (PSD), Tarcísio de Freitas (Republicanos), Flávio Bolsonaro (PL) e Romeu Zema (Novo), os votos da direita ficarão distribuídos.

Com esse cenário de muitos candidatos da direita e praticamente só o Lula da esquerda, o atual presidente da República terá mais votos e será reeleito”, projetou.

Na avaliação dele, não porque o PT é forte aqui, mas porque a fragmentação da direita vai fazer com que os votos do Lula sejam superiores aos de qualquer um dos demais candidatos da direita.

“Lógico que, havendo um segundo turno, será mais provável que todos esses candidatos da direita se alinhem e votem em um único candidato da mesma vertente política”, argumentou.

Porém, Aruaque Barbosa comentou que, se esse candidato for um radical da direita, aí pode acontecer um número alto de abstenções, porque essas pessoas não querem votar no Lula, mas também não querem votar em um candidato da extrema direita.

“Há ainda uma outra possibilidade, que é a de que algumas dessas pessoas mudem de opinião e votem no presidente Lula. Não porque o presidente seja uma boa opção, mas porque ele seria o menos pior que o radical da direita”, concluiu.

