Juntos, candidatos da 'terceira via' não chegam a 8% dos votos

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Nenhum dos candidatos à Presidência da República que não avançaram para o segundo turno da eleição ultrapassou 3% dos votos válidos neste domingo. Com os resultados somados, Augusto Cury, (Avante), Renan Santos (Missão), Ronaldo Caiado (PSD) e Romeu Zema (Novo) obtiveram 7,58% da preferência do eleitorado.

O candidato do Avante, que chegou a registrar 11% das intenções de voto em agosto e seguiu alcançando dois dígitos em levantamentos até o início de setembro, recebeu 2,9% dos votos válidos ontem.

Cury votou por volta das 11 horas, em Colina, no interior de São Paulo, afirmando esperar uma "surpresa positiva" na eleição. Com 99,88% das urnas apuradas, o escritor concentrava 3,4 milhões de votos.

Depois de votar, Cury afirmou a jornalistas que o cenário político atual gera preocupação entre os brasileiros em relação ao futuro do País.

Na noite de ontem, o candidato do Avante publicou uma nota em que declarou torcer para que o vencedor da eleição presidencial "governe pensando em um Brasil de esperança", mas não declarou se apoiará o candidato do PT, Luiz Inácio Lula da Silva, ou do PL, Flávio Bolsonaro, no segundo turno da eleição.

"Quem ganhar, torço para que governe pensando em um Brasil de esperança. Que considere as ideias e os projetos que apresentamos para construir um país mais justo, e que governe com inteligência e senso de justiça, tendo como prioridade as dores de mais de 210 milhões de brasileiros", escreveu. "Quero pacificar este País. Quero que um conservador consiga ouvir um progressista sem odiá-lo; que um progressista consiga conversar com um conservador sem desumanizá-lo; que possamos criticar ideias sem destruir pessoas", declarou.

Na nota, Cury cumprimentou "os dois candidatos que conquistaram, nas urnas, o direito de disputar o segundo turno".

RENAN

O candidato do Missão à Presidência obteve 2,25% da preferência do eleitorado, alcançando mais de 2,6 milhões de votos. Renan votou na manhã de ontem, na zona sul de São Paulo. Ele chegou à seção eleitoral, no bairro de Vila Friburgo, por volta das 10h30, acompanhado de apoiadores.

Ao chegar para votar, o candidato do Missão afirmou que a eleição de 2026 foi a mais "bizarra de todas". "Vocês estão presenciando a eleição mais estranha desde a redemocratização", disse o candidato. "É a pior eleição desde a redemocratização".

O candidato do Missão criticou a ausência de debates ao longo da campanha. "Foi uma eleição vazia, e ela foi construída para ser uma eleição vazia, porque as forças políticas que são majoritárias estão envolvidas em escândalos de corrupção gigantescos e não querem a discussão", afirmou. "Foi uma eleição em que os candidatos fingiram demência o tempo todo."

Após a definição dos resultados do primeiro turno, Renan elogiou o PL nas redes sociais. "Temos que reconhecer, foi um arraso o que o PL fez", afirmou. "Parabéns ao PL, mesmo com um péssimo candidato", disse Renan. O postulante do Missão à Presidência também afirmou que, em sua avaliação, "não há direita no Brasil sem Bolsonaro".

CAIADO

Após a consolidação do resultado da eleição, o ex-governador de Goiás e candidato do PSD afirmou que se manifestará sobre seu posicionamento no segundo turno apenas após se reunir com o presidente do seu partido, Gilberto Kassab (PSD). "Vou guardar a minha coerência. Não vou me pronunciar sem me reunir com Kassab", afirmou Caiado numa entrevista coletiva.

Caiado ficou em quinto lugar na disputa presidencial com mais de 2,6 milhões de votos (2,19%).

ZEMA

O presidenciável do Novo terminou a disputa ao Palácio do Planalto em sexto lugar, com pouco mais de 326 mil votos no primeiro turno (0,27%). O resultado, o pior de seu partido em uma corrida presidencial desde sua estreia, em 2018, significou uma derrota pessoal para o ex-governador de Minas.

Zema entrou na cabine de votação, em Araxá (MG), segurando um celular, o que é proibido. O Ministério Público Eleitoral (MPE) ingressou com uma ação contra o candidato após ele ser flagrado com o aparelho em mãos diante da urna.

O postulante do Novo ironizou a ação nas redes sociais. "Mas se eu tivesse roubado um celular e falasse que era pra comprar uma cervejinha estaria tudo bem. Mais um dia de Brasil", postou Zema no X.

Anteriormente, ele disse que não havia sido alertado pelos mesários sobre a proibição e negou ter feito fotografias ou registros durante o voto. O Tribunal Regional Eleitoral de Minas Gerais (TRE-MG) informou que o episódio será apurado. Na publicação online, Zema também questionou o fato de a Justiça Eleitoral disponibilizar ferramentas virtuais para auxiliar o eleitor antes da votação. "O TSE cria uma ferramenta chamada 'Colinha Virtual', a gente usa e o MPE ajuíza uma ação CRIMINAL contra mim porque usei o celular. (???)", afirmou.

O ministro Kassio Nunes Marques, presidente do Tribunal Superior Eleitoral afirmou que intercorrências com celular são comuns e afirmou que a Justiça Eleitoral tomará providências.

Zema afirmou que não foi alertado sobre o veto ao uso do aparelho e disse que havia temas mais importantes para serem debatidos na eleição.

As regras do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) proíbem que eleitores portem celulares, câmeras ou outros equipamentos capazes de comprometer o sigilo do voto dentro da cabine, mesmo desligados. Os aparelhos devem ser deixados em local indicado pela mesa receptora antes da votação. A Justiça Eleitoral permite que o eleitor leve uma "colinha", mas orienta que os números dos candidatos sejam anotados em papel.