Nikolas e Pavanato são os deputados mais votados da história

Eleições 2026

O deputado estadual Zé Teixeira (PL) alcançou 54.080 votos e foi o mais votado no pleito deste ano; os ex-prefeitos Odilon, Ângelo Guerreiro e Hélio Peluffo estão entre os eleitos

O PL conquistou nove das 24 vagas da Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul (Alems) e terá a maior bancada da próxima legislatura, com 37,5% dos assentos.

Com 100% das urnas apuradas na noite de ontem, o deputado estadual Zé Teixeira (PL) terminou como o candidato mais votado, com 54.080 votos, seguido pelo deputado estadual Paulo Corrêa (PL), com 44.541, ambos foram reeleitos.

O resultado assegurou quatro cadeiras ao PT, porém reduziu a representação feminina. Duas mulheres integram a nova composição: a vice-prefeita de Dourados, Gianni Nogueira (PL), e a deputada estadual Professora Gleice Jane (PT), que foi reeleita.

Também foram eleitos os ex-prefeitos Odilon Ribeiro (PL), de Aquidauana, Ângelo Guerreiro (PSDB), de Três Lagoas, e Hélio Peluffo (PP), de Ponta Porã.

Conforme a distribuição de vagas apresentada, as federações União Progressista e Brasil da Esperança ficaram com quatro cadeiras cada.

A Federação PSDB-Cidadania conquistou três cadeiras, enquanto o Republicanos obteve duas. MDB e Avante ficaram com uma vaga cada.

Além de Zé Teixeira e Paulo Corrêa, a bancada do PL reúne o deputado estadual Coronel David, Gianni Nogueira, Odilon Ribeiro, Daverson Matos, o vereador campo-grandense André Salineiro e os deputados estaduais Lucas de Lima e Marcio Fernandes.

A legenda ficou com os dois candidatos mais votados e três dos cinco primeiros colocados na votação individual.

Coronel David recebeu 41.492 votos, enquanto Gianni Nogueira somou 36.108 e Odilon Ribeiro, 35.905. Daverson Matos terminou com 30.604 votos, seguido por André Salineiro, com 28.437, Lucas de Lima, com 26.204, e Marcio Fernandes, com 23.122.

Zé Teixeira abriu uma diferença de 9.539 votos sobre Paulo Corrêa. A terceira maior votação foi a do deputado estadual Pedro Caravina (PSDB), com 43.845 votos, à frente do deputado estadual Zeca do PT, que recebeu 42.714, e Coronel David.

Com nove deputados, o PL terá peso nas negociações pela presidência da Alems, a composição da Mesa Diretora e a formação das comissões.

A bancada não alcança isoladamente a maioria das 24 cadeiras, mantendo a necessidade de articulação com outras legendas.

O PT garantiu quatro vagas e formará a segunda maior bancada partidária da Casa. Zeca do PT, Tiago Botelho, Professora Gleice Jane e o deputado estadual Pedro Kemp preencheram as cadeiras da Federação Brasil da Esperança, concentrando no partido toda a representação do grupo.

Tiago Botelho encerrou a apuração com 39.387 votos, Gleice Jane recebeu 29.844 e Pedro Kemp, 28.397. Somados aos votos de Zeca, os quatro petistas eleitos contabilizaram 140.342 votos. A bancada ocupará um sexto dos assentos da Assembleia, o equivalente a aproximadamente 16,7%.

A vereadora campo-grandense Luiza Ribeiro, também do PT, recebeu 25.472 votos e ficou abaixo dos quatro candidatos que conquistaram as vagas da federação. A diferença em relação a Pedro Kemp, o quarto colocado do grupo, foi de 2.925 votos.

MENOS MULHERES

A representação feminina caiu e ficará restrita a Gianni Nogueira e Gleice Jane. As duas ocuparão aproximadamente 8,3% das cadeiras, enquanto os homens preencherão 22 dos 24 assentos da próxima legislatura.

Gianni e Gleice somaram 65.952 votos. A presença feminina ficará distribuída entre as duas maiores bancadas partidárias, com uma representante no PL e outra no PT.

Entre Odilon Ribeiro, Ângelo Guerreiro e Hélio

Peluffo, Guerreiro teve a maior votação, com 37.704 votos. Odilon conquistou 35.905, enquanto Peluffo recebeu 31.435. Juntos, os três somaram 105.044 votos.

Com trajetórias à frente das prefeituras de Aquidauana, Três Lagoas e Ponta Porã, eles levarão à Assembleia a experiência de gestão municipal. Os três estarão em bancadas diferentes, representando PL, PSDB e PP.

Na Federação União Progressista, três das quatro cadeiras ficaram com o PP: Gerson Claro, com 35.767 votos; Londres Machado, com 33.581; e Hélio Peluffo, com 31.435. A quarta vaga ficou com Professor Rinaldo Modesto, do União Brasil, que recebeu 23.763 votos.

Jamilson Name (PP) somou 35.211 votos, mas sua votação aparece classificada como “anulado sub judice”. Ele não integra a composição descrita com base na distribuição de cadeiras apresentada.

Outros candidatos da federação ficaram abaixo dos quatro nomes que preencheram as vagas. Professor Marcelo Miranda (PP) recebeu 23.112 votos, enquanto Jerson Domingos (União Brasil) terminou com 16.884.

A Federação PSDB-Cidadania terá Caravina, Ângelo Guerreiro e o deputado estadual Paulo Duarte, todos do PSDB. Além das votações de Caravina e Guerreiro, Paulo Duarte conquistou 20.029 votos. O vereador campo-grandense Silvio Pitu, também do partido, recebeu 18.392 votos e ficou de fora da composição apresentada.

MDB ENFRAQUECIDO

O ex-governador André Puccinelli (MDB) recebeu 40.602 votos e ficou com a única cadeira do MDB. O deputado estadual Junior Mochi, que somou 23.721, não integra a lista dos 24 nomes resultante da distribuição informada.

No Republicanos, as duas vagas ficaram com os deputados estaduais Renato Câmara e Pedrossian Neto. Renato recebeu 20.976 votos, enquanto Pedrossian Neto somou 19.516. O deputado estadual Antonio Vaz terminou com 19.101, ficando 415 votos atrás do segundo colocado do partido.

O deputado estadual Lidio Lopes recebeu 20.801 votos e conquistou a única cadeira do Avante. Com isso, a nova composição reúne oito partidos, considerando a divisão das vagas das federações entre as legendas dos candidatos eleitos.

OS MAIORES

PL e PT terão, juntos, 13 dos 24 deputados, o equivalente a aproximadamente 54,2% das cadeiras. A soma representa mais da metade da composição da Assembleia, embora não signifique que os dois partidos atuarão como um bloco político.

PP e PSDB terão três representantes cada e, somados, ocuparão um quarto dos assentos. Republicanos, MDB, União Brasil e Avante reúnem as seis cadeiras restantes. A distribuição amplia a importância das negociações entre as bancadas para a construção de maiorias.

O resultado evidencia ainda a diferença entre votação individual e conquista de uma cadeira. Junior Mochi, com 23.721 votos, e Professor Marcelo Miranda, com 23.112, receberam mais votos que alguns dos eleitos por outras legendas, ainda assim, ficaram de fora da composição apresentada, pois a distribuição dos assentos também considera o desempenho dos partidos e das federações.