Política

CÂMARA MUNICIPAL

Justiça suspende eleição da Mesa Diretora que reelegeu Papy

Eleição do biênio 2027/2028 foi antecipada em mais de um ano: ocorreu em julho de 2025, sendo que só poderia ser realizada em meados de outubro de 2026

Naiara Camargo

Naiara Camargo

25/02/2026 - 08h35
Juiz Eduardo Lacerda Trevisan, da 2ª Vara de Direitos Difusos, Coletivos e Individuais Homogêneos, suspendeu a eleição da Mesa Diretora da Câmara Municipal de Campo Grande – biênio 2027/2028, nesta terça-feira (24).

A eleição foi antecipada em 18 meses: ocorreu em julho de 2025, sendo que só poderia ser realizada em meados de outubro de 2026. A posse seria em 1° de fevereiro de 2027.

Na votação pela Mesa Diretora 2027/2028, ocorrida em 10 de julho de 2025, todos os votaram "sim" e Papy ganhou com unanimidade.

Na ocasião, a eleição reelege o atual presidente Epaminondas Neto, mais conhecido como Papy (PSDB), o qual permaneceria a frente dos trabalhos na Casa de Leis por quatro anos – biênios 2025/2026 – 2027/2028.

Além disso, a mesa diretora até então seria composta pelos seguintes parlamentares:

  • Papy (PSDB) - presidência
  • Dr. Lívio (União Brasil) - 1º vice
  • Ana Portela (PL) - 2º vice
  • Neto Santos (Republicanos) como 3º vice
  • Carlão (PSB) como 1º secretário
  • Luiza Ribeiro (PT) como 2ª secretária
  • Ronilço Guerreiro (Podemos) como 3º secretário

Segundo entendimento do Supremo Tribunal Federal (STF), a reeleição do vereador Papy à presidência só seria possível a partir de outubro deste ano.

De acordo com o juiz, há violação ao princípio da contemporaneidade das eleições, pois, manter a mesa eleita, no futuro, pode gerar turbulência política. Portanto, decretou a suspensão imediata dos resultados das eleições.

O Regimento Interno da Câmara estabelece que a eleição deve acontecer até 22 de dezembro do último ano (no caso do período legislativo de 2026), mas não impede sua antecipação.

Ao Correio do Estado, a Procuradoria Geral da Câmara Municipal de Campo Grande informou que a Casa de Leis ainda não foi notificada da decisão em questão, e, assim que for, vai analisar as providências que serão tomadas.

A reportagem entrou em contato com Pappy para saber se vai recorrer da decisão, e ele afirmou que "não fomos notificados ainda, porém decisão judicial se cumpre. Vamos avaliar assim que for notificado da decisão liminar do magistrado".

governador

"Vou apoiar o adversário do presidente Lula", diz Riedel sobre eleições

Governador afirma que não acredita em terceira via e que eleição será polarizada, mas que é muito cedo para dizer se o candidato da direita será Flávio Bolsonaro

24/02/2026 15h30

Governador Eduardo Riedel dará palanque para candidado da direita à presidência

Governador Eduardo Riedel dará palanque para candidado da direita à presidência Marcelo Victor/Correio do Estado

O governador de Mato Grosso do Sul, Eduardo Riedel (PP), disse que irá apoiar o candidato de direita que for adversário do presidente Lula nas eleições presidenciais deste ano. A princípio, o nome que se ventila como principal candidato da direita é Flávio Bolsonaro.

A afirmação foi feita durante entrevista ao programa CB Poder, do Correio Braziliense, nesta terça-feira (24).

Questionado se daria palanque a Flávio Bolsonaro no Estado, Riedel disse que acredita novamente na polarização entre Lula e um adversário e que, em seu ponto de vista, não haverá uma terceira via.

"Eu vou apoiar o adversário do presidente Lula ou o candidato nosso que está posicionado nesse campo da direita vai ser o palanque nosso no Mato Grosso do Sul", disse o governador.

Ele afirmou ainda não ter certeza se este adversário será mesmo Flávio Bolsonaro.

"Eu vejo um conjunto de candidatos à direita. É difícil saber ainda, tem muito chão pela frente, mas desse conjunto de candidatos à direita, provavelmente um ou dois ou até três estarão no primeiro turno, e no segundo turno isso vai polarizar para um candidato à direita e outro provavelmente à esquerda. E o nosso candidato vai ser o candidato à direita, mas ainda tem que andar para saber quem serão os candidatos", acrescentou Riedel.

Sobre as eleições estaduais, Riedel destacou que é pré-candidato à reeleição que o PP está fazendo uma frente de coalizão centro-direita no Estado, que envolve o PL, o União Brasil, e que também está sendo discutida com o Republicanos, o PSDB, o MDB e o PSD.

"Vai ser uma eleição contra o PT, que vai ter um candidato a governador no Estado, vai ter um candidato ao Senado, então essa eleição no Estado vai refletir um pouco o cenário nacional, que eu não vejo como não estar polarizada novamente", disse.

Sobre uma eventual candidatura de Tereza Cristina (PP) como vice-presidente, Riedel disse que ela é qualificada e elogiou a senadora, destacando sua "capacidade de articulação administrativa e senso de responsabilidade".

Mesmo afirmando ter divergências políticas com o governo federal, Riedel ressaltou que há uma relação administrativa de muito respeito.

"Temos diversas parcerias integradas, ações integradas em políticas públicas e respeito muito o conjunto do governo federal, tem excelentes ministros, respeito ao presidente, ao sentar na mesa e discutir políticas administrativas importantes para o Estado e para o Brasil, consequentemente. Mas, do ponto de vista político, nós temos divergências", concluiu o governador.

Eleições 2026

O primeiro turno das eleições será no dia 4 de outubro deste ano, para eleição de presidente da República, governador, senadores, deputados federais e estaduais. Caso necessário, o segundo turno está marcado para 25 de outubro.

Uma das novidades do processo eleitoral é a alteração nas datas de posse. A partir de 2027, o presidente da República assumirá o cargo em 5 de janeiro, enquanto os governadores tomarão posse no dia seguinte, 6 de janeiro.

Quebra de decoro

Câmara suspende mandato de vereador que ameaçou ambulante

O parlamentar que expulsou o ambulante e destruiu seu isopor ficará afastado por mais de 40 dias por decisão unânime da Casa de Leis

24/02/2026 12h00

Crédito: Câmara Municipal de Corumbá

Continue Lendo...

A Câmara Municipal de Corumbá aprovou por unanimidade a suspensão, por 45 dias, do mandato do vereador Elio Moreira Junior, que em 2025 destruiu o isopor de um vendedor ambulante e afirmou que o trabalhador “iria apanhar mesmo”.

O ambulante estava gravando com o celular após ter sido proibido de trabalhar em frente ao comércio do vereador pela esposa dele, no dia 27 de dezembro de 2025.

Enquanto registrava o episódio, José Elizeu Lara foi surpreendido pelo vereador, que aparece dizendo ser proprietário do comércio e passa a expulsar o trabalhador, alegando que, se ele aparecesse novamente, “iria apanhar mesmo”.

Após o caso repercutir nacionalmente, a Câmara Municipal informou que a Comissão de Ética e Decoro Parlamentar analisaria o caso.

Embora o regimento determine 90 dias para a conclusão, o processo ético-disciplinar foi instaurado no dia 9 de janeiro e, durante a sessão desta segunda-feira (23), a Casa de Leis decidiu suspender o mandato do vereador.
 

Entenda

No vídeo, gravado na tarde de 27 de dezembro, o trabalhador José Elizeu Lara alega que a esposa do vereador não estaria permitindo que ele circulasse pelo local para vender seus produtos.

Em determinado momento, o vereador aparece falando em voz alta que o estabelecimento comercial, localizado na rua Delamare, é de sua propriedade e que, por isso, o vendedor deveria filmá-lo, e não o local.

Após o vídeo circular nas redes sociais, Elinho Jr. pediu desculpas por meio do Instagram e alegou que, embora não seja seu costume agir daquela forma, acabou “perdendo a cabeça” por envolver sua família.

Expulsão do vendedor

No vídeo, o ambulante informa que acionou a polícia, enquanto o vereador utiliza palavras de baixo calão para se referir ao trabalhador.

“Tá pensando o quê? Aqui não, aqui não. Você não vem encher o saco da minha mulher não, seu porcaria. Se eu te pegar aqui, você vai apanhar mesmo, rapaz”, diz Elinho Jr. momentos antes de quebrar o isopor.

 

 

 

 

