Lira diz que ele e Lula têm todo o direito de fazer sucessor na Câmara

eleições 2024

O ex-senador confirmou a participação na disputa e prometeu revolucionar sua cidade natal com projetos ousados

Delcídio do Amaral testou a popularidade junto aos corumbaenses durante o Carnaval deste ano Reprodução

O ex-senador Delcídio do Amaral, presidente estadual do recém-criado Partido Renovação Democrática (PRD), resultado da fusão de PTB e Patriota, confirmou ao Correio do Estado a pré-candidatura a prefeito de Corumbá nas eleições municipais deste ano.

A reportagem já tinha adiantado em novembro do ano passado que o político estava estudando sair candidato a prefeito em sua cidade natal, o que foi confirmado agora, depois de Delcídio testar com sucesso sua popularidade durante os desfiles das escolas de samba de Corumbá no Carnaval deste ano.

Sem mandato desde 10 de maio de 2016, quando foi cassado pelo Senado por 74 votos favoráveis, nenhum contrário e 1 abstenção, Delcídio do Amaral explicou ao Correio do Estado que pretende disputar a eleição para prefeito com propostas que vão revolucionar Corumbá.

“O meu tema de campanha eleitoral vai ser ‘O futuro começa em Corumbá’ e, nesse sentido, já estou conversando com investidores e grandes empresas brasileiras interessadas em explorar de forma sustentável as riquezas da nossa região pantaneira”, declarou o pré-candidato pelo PRD.

Ele citou algumas das suas propostas de gestão, como a recuperação da ferrovia, com a troca de dormentes e aumento da bitola, que é o nome dado à largura determinada pela distância medida entre as faces interiores das cabeças de dois trilhos em uma via férrea.

Além disso, o ex-senador pretende retomar a hidrovia do Rio Paraguai e estimular a saída para o Oceano Pacífico pela Bolívia, e não somente pelo Paraguai.

“Também pretendo apresentar um projeto minero-siderúrgico binacional Brasil-Bolívia atrelado ao gás natural boliviano, bem como retomar o projeto de construção da termelétrica de Corumbá. São projetos que vão colocar o município novamente nos trilhos do desenvolvimento e, dessa forma, contribuir ainda mais para o enriquecimento do nosso Mato Grosso do Sul”, projetou.

Delcídio ainda revelou ao Correio do Estado que durante o Carnaval aproveitou para andar pelas ruas dos principais bairros de Corumbá e ficou envergonhado com a situação da cidade.

“Nunca vi tantas ruas em condições precárias de manutenção, terrenos baldios tomados pelo mato e pelo lixo. Uma tristeza e também uma preocupação, pois estamos vivendo uma epidemia de dengue em todo o Brasil”, alertou.

Ele ressaltou ainda que o PRD tem um Fundo Partidário previsto de R$ 22 milhões, que possibilitará criar condições para fazer política e consolidar o partido, que tem um projeto político para o Estado e para o Brasil.

“Durante a campanha, pretendo discutir a boa política e aquilo que é importante sob o ponto de vista de inovação, de reformismo, de renovação, de quadros e de propostas para Corumbá e para Mato Grosso do Sul. Queremos fazer um belo papel nas eleições municipais deste ano, elegendo vereadoras e vereadores e lançando candidatos a prefeito em vários municípios, olhando, principalmente, os municípios polos, sendo uma grande oportunidade de se consolidar novos quadros políticos”, adiantou.

Para finalizar, Delcídio reforçou que pretende usar toda a sua experiência e conhecimento adquirido como ex-senador da República, ex-secretário estadual de Infraestrutura e Habitação na gestão do governador Zeca do PT e de ex-ministro de Minas e Energia na gestão do presidente da República Itamar Franco para ajudar no desenvolvimento econômico de Corumbá.

“Já coloquei o meu bloco na rua e estou fazendo o dever de casa, procurando alguns velhos amigos para mostrar a eles as vantagens que poderão ter investindo em Corumbá, a capital do Pantanal, cuja preservação pode ajudar as multinacionais que precisam de créditos de carbono para comprovar a redução da emissão de gases do efeito estufa”, finalizou.