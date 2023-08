Lula assina decreto que autoriza Brasil a comprar energia da Venezuela

eleições 2024

Em razão do acordo com o PSDB, o partido lançará no mínimo 30 pré-candidatos para atingir a meta de 15 prefeitos eleitos

Ao centro, o deputado estadual Junior Mochi comandando a reunião do diretório estadual do MDB Reprodução

O diretório estadual do MDB em Mato Grosso do Sul finalizou nesta semana os resultados das convenções municipais, as quais foram realizadas e oficializadas em 36 cidades, marcando a convenção estadual para o dia 25, das 13h às 17h, em Campo Grande.

Além disso, também foram homologadas 26 comissões provisórias. Ainda, outras 17 cidades estão em processo de montagem de suas respectivas comissões provisórias para que o partido complete os 79 municípios do Estado.

Na prática, o diretório estadual do MDB está apto a lançar pré-candidatos a prefeito em 62 cidades sul-mato-grossenses nas eleições municipais de 2024.

Contudo, o presidente estadual do MDB, deputado estadual Junior Mochi, disse ao Correio do Estado que,

em razão do acordo fechado com o diretório estadual do PSDB, será muito difícil que o partido consiga lançar candidaturas a prefeito em 62 cidades de Mato Grosso do Sul.

“Como todos já sabem, política é a arte do diálogo, e por isso estamos avaliando essa situação. Entretanto, a ideia é lançar candidatos a prefeito na maior parte possível dos municípios de Mato Grosso do Sul”, revelou o líder partidário.

No entanto, Junior Mochi reforçou à reportagem que, em decorrência do acordo político com o PSDB, a legenda vai ter de mapear, por meio de pesquisas qualitativas e quantitativas, município por município dos 62 aptos para identificar onde a sigla tem nomes competitivos para a disputar uma prefeitura em 2024.

“Depois que as pesquisas aferirem essa questão, pelo acordo político, onde o PSDB tiver um candidato mais forte, vamos, prioritariamente, coligar e vice-versa. Ou seja, onde o MDB tiver um nome mais forte, receberá a coligação do PSDB”, pontuou o deputado estadual.

O parlamentar salientou ainda que nos municípios onde tanto o MDB quanto o PSDB tiverem nomes fortes os dois vão lançar candidaturas próprias a prefeito, cabendo aos eleitores escolherem o melhor.

Esse é o caso de Campo Grande, onde estão na disputa o ex-governador André Puccinelli, pelo MDB, e o deputado federal Beto Pereira, pelo PSDB.

“A nossa intenção é lançar no mínimo 30 candidatos a prefeito nas eleições municipais de 2024 para conseguirmos atingir a nossa meta, que é eleger 15 prefeitos em Mato Grosso do Sul”, acrescentou Junior Mochi.

PRINCIPAIS INTERESSES

Segundo fontes ouvidas pelo Correio do Estado, os municípios onde o MDB não deve abrir mão de ter candidatura própria para disputar a prefeitura municipal são Campo Grande, Corumbá, Dourados e Aquidauana.

Na Capital, o martelo já está batido no nome do ex-governador André Puccinelli, que vem liderando as pesquisas de intenção de voto para o cargo máximo do Executivo campo-grandense.

Já em Dourados o nome mais provável é o do deputado estadual Renato Câmara, outro que se colocou também como pré-candidato e que está trabalhando para viabilizar sua candidatura, pois o PSDB tem bons nomes no município para disputar a prefeitura.

Na cidade de Corumbá, porém, o MDB ainda não tem um nome, mas já está à procura de alguém com capilaridade para concorrer ao cargo de prefeito do município pantaneiro.

Em Aquidauana, por sua vez, um nome forte é o do Dr. Diogo Bossay, que é médico na cidade e foi candidato a deputado estadual nas eleições gerais do ano passado, tendo boa votação.