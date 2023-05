Lula recusa convite de Putin para ir a fórum econômico

cadeira cobiçada

Grupo de deputados estaduais chancelou o nome do parlamentar para representar a Casa de Leis na Corte de Contas

A possível saída em definitivo dos conselheiros Iran Coelho das Neves, Ronaldo Chadid e Waldir Neves, que estão afastados do Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso do Sul (TCE-MS) desde dezembro do ano passado, por determinação do ministro Francisco Falcão, do Superior Tribunal de Justiça (STJ), em razão de suspeita de corrupção, aumentou a cobiça pelas prováveis vagas que serão abertas na Corte de Contas.

Agora, além dos já conhecidos nomes, como o do secretário-executivo do Escritório de Relações Institucionais e Políticas no Distrito Federal, Sérgio de Paula, e os dos deputados estaduais Lidio Lopes (Patriota) e Paulo Corrêa (PSDB), surgiu um novo postulante a uma vaga de conselheiro do TCE-MS.

Trata-se do deputado estadual Marcio Fernandes (MDB), que, nas últimas semanas, ganhou a chancela de um grupo de deputados estaduais, o qual defende o nome dele para ser o representante da Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul na Corte de Contas.

Segundo fontes ouvidas pelo Correio do Estado, pesa a favor do parlamentar o bom trânsito dele entre os colegas da Casa de Leis, bem como a necessidade de rejuvenescer o quadro de conselheiros do TCE-MS.

Além disso, o grupo de deputados estaduais pretende fazer prevalecer a vontade da maioria da Assembleia Legislativa quando chegar a hora da escolha dos novos conselheiros, já que há a possibilidade de abertura de mais de uma vaga.

Procurado pela reportagem, o deputado estadual Marcio Fernandes disse que é uma “honra” receber o apoio dos colegas, mas que, por enquanto, ainda não há nenhuma vaga em aberto no TCE-MS.

“No entanto, caso isso de fato venha a acontecer, obviamente eu gostaria de ir para a Corte de Contas, assim como outros vários colegas também têm essa intenção. Considero justa a pretensão, afinal, caso sejam abertas essas vagas no TCE-MS, elas pertencerão à Assembleia Legislativa”, reforçou o

parlamentar.

Ele reconheceu que já há um compromisso para que uma das vagas seja de Sérgio de Paula e disse que até apoia essa decisão, porém, na eventualidade de que novas cadeiras fiquem vagas, ele estará à disposição.

“Tudo é possível, mas, por enquanto, são apenas conversas”, ponderou.





APOIO

Entretanto, graças à movimentação de apoio explícito desse grupo de deputados estaduais, o nome de Marcio Fernandes larga na frente em relação aos colegas Paulo Corrêa e Lidio Lopes.

“Receber esse apoio dos amigos deputados estaduais, os quais estão comigo todos os dias, no bom convívio dentro da Casa de Leis, é motivo de gratidão. Acredito que isso se deve à liderança que tenho no G10, sempre defendendo os meus colegas. Agora, eles estão querendo que eu também dispute essa vaga”, analisou o parlamentar.

Um desses colegas é o deputado estadual Jamilson Name (PSDB), que confirmou ao Correio do Estado que o amigo Marcio Fernandes tem o seu apoio caso ele seja escolhido pela Assembleia Legislativa para ocupar uma vaga de conselheiro do TCE-MS. “Ele tem o meu voto”, garantiu.

O deputado estadual Coronel David (PL) reforçou que o colega da Casa de Leis tem legitimidade para buscar a vaga de conselheiro do TCE-MS. “Ele conta com a simpatia de grande parte dos deputados. Mas é preciso que tenha a vaga, e aí nós teremos a oportunidade de avaliar os nomes”, ponderou.

Para o deputado estadual Lucas de Lima (PDT), Marcio Fernandes é um bom nome para ocupar uma cadeira na Corte de Contas. “Acredito que teremos outros candidatos a essa vaga, mas ele demonstrou interesse e temos conversado sobre o assunto”, declarou.

O Correio do Estado ouviu outros deputados estaduais que preferiram não ter os nomes divulgados, os quais também declararam apoio à indicação de Marcio Fernandes para ocupar uma cadeira no TCE-MS.

Ao todo, pela consulta feita pela reportagem, pelo menos 15 dos 24 parlamentares da Casa de Leis asseguraram que estarão do lado do colega em uma eventual indicação da Assembleia Legislativa para a vaga de conselheiro.